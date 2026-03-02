Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Nagy bosszúságtól szabadulhatnak meg egy csapásra a magyar autósok: időt és pénzt is spórolnak így
Régóta várt fejlesztés élesedett a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazásban a múlt héten. A felhasználók mostantól kizárólag az applikációt használva is köthetnek gépjármű adás-vételi szerződést, ráadásul a rendszer az azzal kapcsolatos hivatali teendőket is elintézi - írja a HWSW.
A DÁP mobilalkalmazáson keresztül február vége óta már gépjármű (mely lehet használt autó, motorkerékpár és egyéb rendszámos gépjármű) adás-vételi folyamatot is le lehet bonyolítatni, teljesen papírmentesen, az összes szükséges hivatali teendőt elvégezve. Az újítással a DÁP platform éppen azt nyújtja, és amit a felhasználók vártak a bevezetésétől: a mindennapi ügyintézési folyamatoknak digitális eszközökkel történő megkönnyítését. A gépjármű adás-vétel az eddigiek közül a legkomplexebb és legnagyobb téttel járó ügyintézési folyamat, melyet teljes mértékben az applikáción belül lehet elvégezni - írja a lap.
Az átírás szintén intézhető az alkalmazással, ami pedig komoly megtakarítással is járhat: a Hegylakók portál szerint azoknak, akik eddig sem személyesen intézték az új forgalmi kiváltását, eddig az ilyen szolgáltatásért 14-18 ezer forintot kellett fizetnük, míg ezentúl ingyenes lesz az átírás-ügyintézés a DÁP-pal.
Gépjármű adás-vétel, átírás DÁP alkalmazással
A DÁP applikáción keresztüli gépjármű adás-vétel ezzel együtt is több feltételhez kötött, így például mind a vevőnek, mind pedig az eladónak regisztrált DÁP-ügyfélnek kell lennie. Fontos, hogy, nem használható a platform közeli hozzátartozók, valamint járműkereskedések és magánszemélyek közti adás-vétel lebonyolítására, és akkor sem, ha a vevő maga helyett más személyt szeretne üzembentartóként bejegyezni - írja a lap. Magánszemély eladók is csak akkor élhetnek a lehetőséggel, ha egyedüli tulajdonosai és üzembentartói a gépjárműnek.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden online intézhető, a digitális szerződés hitelességének alapja a DÁP eAláírás.
A részletes folyamatról a DÁP hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Nagy vonalakban úgy néz ki az adásvétel menete, hogy az eladó kiválasztja az app megfelelő menüpontjában az eladni szánt gépjárművet, mely a nyilvántartás szerint a felhasználó tulajdonában van és megfelel az egyéb feltételeknek. Az eladó megadja a vételárat és a vevőnek QR-kóddal vagy e-mailen keresztül elküldi az ajánlatot.
A vevő áttekintheti a szerződés feltételeit, ésaz eladó és vevő közösen szerkeszthetik tovább a szerződést. Ha mindkét fél számára elfogadható a szerződés, akkor digitálisan aláírhatják azt az appban. Az így aláírt adásvételi szerződés ugyanúgy bizonyító erejű magánokirat, mint a papíralapú, két tanús dokumentum. Ugyanakkor kinyomtatva nem érvényes a DÁP-adásvételi, csak digitális formában. Fontos, hogy a vételárat nem lehet az alkalmazáson keresztül fizetni!
A sikeres szerződéskötés, vételár megfizetése után az eladó átadja a jármű kulcsait, forgalmit, törzskönyvet, ha van, szervizkönyvet. Az eladó bejelenti a tulajdonosváltást a hatóság felé az appon keresztül, illetve a biztosításait felmondja, az érvényes e-matricákat igény esetén átírja egy másik gépjárműre. (Az eladóra kirótt, a tárgyévre vonatkozó éves gépjárműadó-fizetési kötelezettség a teljes évre vonatkozóan fennáll.)
A vevő intézni az eredetiségvizsgálatot és a biztosításkötést, valamint a mobilalkalmazással intézheti az átírást, és befizetheti a vagyonszerzési illetéket is. Az új forgalmiért, illetve hogy leadjuk a régit, még be kell menni valamely kormányablakba, de az appos igénylés során megadhatjuk, hol és mikor szeretnénk az ügyet intézni.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
