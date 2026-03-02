Nagy bosszúságtól szabadulhatnak meg egy csapásra a magyar autósok: időt és pénzt is spórolnak így

Régóta várt fejlesztés élesedett a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazásban a múlt héten. A felhasználók mostantól kizárólag az applikációt használva is köthetnek gépjármű adás-vételi szerződést, ráadásul a rendszer az azzal kapcsolatos hivatali teendőket is elintézi - írja a HWSW.

A DÁP mobilalkalmazáson keresztül február vége óta már gépjármű (mely lehet használt autó, motorkerékpár és egyéb rendszámos gépjármű) adás-vételi folyamatot is le lehet bonyolítatni, teljesen papírmentesen, az összes szükséges hivatali teendőt elvégezve. Az újítással a DÁP platform éppen azt nyújtja, és amit a felhasználók vártak a bevezetésétől: a mindennapi ügyintézési folyamatoknak digitális eszközökkel történő megkönnyítését. A gépjármű adás-vétel az eddigiek közül a legkomplexebb és legnagyobb téttel járó ügyintézési folyamat, melyet teljes mértékben az applikáción belül lehet elvégezni - írja a lap.

Az átírás szintén intézhető az alkalmazással, ami pedig komoly megtakarítással is járhat: a Hegylakók portál szerint azoknak, akik eddig sem személyesen intézték az új forgalmi kiváltását, eddig az ilyen szolgáltatásért 14-18 ezer forintot kellett fizetnük, míg ezentúl ingyenes lesz az átírás-ügyintézés a DÁP-pal.

Gépjármű adás-vétel, átírás DÁP alkalmazással

A DÁP applikáción keresztüli gépjármű adás-vétel ezzel együtt is több feltételhez kötött, így például mind a vevőnek, mind pedig az eladónak regisztrált DÁP-ügyfélnek kell lennie. Fontos, hogy, nem használható a platform közeli hozzátartozók, valamint járműkereskedések és magánszemélyek közti adás-vétel lebonyolítására, és akkor sem, ha a vevő maga helyett más személyt szeretne üzembentartóként bejegyezni - írja a lap. Magánszemély eladók is csak akkor élhetnek a lehetőséggel, ha egyedüli tulajdonosai és üzembentartói a gépjárműnek.

A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden online intézhető, a digitális szerződés hitelességének alapja a DÁP eAláírás.

A részletes folyamatról a DÁP hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Nagy vonalakban úgy néz ki az adásvétel menete, hogy az eladó kiválasztja az app megfelelő menüpontjában az eladni szánt gépjárművet, mely a nyilvántartás szerint a felhasználó tulajdonában van és megfelel az egyéb feltételeknek. Az eladó megadja a vételárat és a vevőnek QR-kóddal vagy e-mailen keresztül elküldi az ajánlatot.

A vevő áttekintheti a szerződés feltételeit, ésaz eladó és vevő közösen szerkeszthetik tovább a szerződést. Ha mindkét fél számára elfogadható a szerződés, akkor digitálisan aláírhatják azt az appban. Az így aláírt adásvételi szerződés ugyanúgy bizonyító erejű magánokirat, mint a papíralapú, két tanús dokumentum. Ugyanakkor kinyomtatva nem érvényes a DÁP-adásvételi, csak digitális formában. Fontos, hogy a vételárat nem lehet az alkalmazáson keresztül fizetni!

A sikeres szerződéskötés, vételár megfizetése után az eladó átadja a jármű kulcsait, forgalmit, törzskönyvet, ha van, szervizkönyvet. Az eladó bejelenti a tulajdonosváltást a hatóság felé az appon keresztül, illetve a biztosításait felmondja, az érvényes e-matricákat igény esetén átírja egy másik gépjárműre. (Az eladóra kirótt, a tárgyévre vonatkozó éves gépjárműadó-fizetési kötelezettség a teljes évre vonatkozóan fennáll.)

A vevő intézni az eredetiségvizsgálatot és a biztosításkötést, valamint a mobilalkalmazással intézheti az átírást, és befizetheti a vagyonszerzési illetéket is. Az új forgalmiért, illetve hogy leadjuk a régit, még be kell menni valamely kormányablakba, de az appos igénylés során megadhatjuk, hol és mikor szeretnénk az ügyet intézni.