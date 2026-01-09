Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
Rengeteg magyar autós bukott meg ezeken a trafiboxokon Budapesten: repülnek is a 100 ezres csekkek
Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön. A trafiboxok olyan telepített fémdobozok, amelyekben sebességmérő berendezés helyezhető el.
Azt írták: a II. kerületben telepített trafiboxok tavaly decemberben 322 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb sebességet az Árpád fejedelem útján rögzítették, ahol egy jármű a megengedett óránkénti 50 kilométer helyett óránkénti 98 kilométeres sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.
A III. kerületben telepített trafiboxok adatai szerint 145 járművezető haladta meg a megengedett sebességet decemberben. A legnagyobb mért sebesség óránkénti 151 kilométer volt az 50 kilométer/órás útszakaszon, ami miatt 458 ezer forint bírságot szabtak ki. A VI. kerületben a tavaly november végén üzembe helyezett trafiboxok decemberben az Andrássy úton és a Podmaniczky utcában összesen 205 gyorshajtót mértek be.
A legnagyobb mért sebesség óránkénti 96 kilométer volt az 50-es útszakaszon, amely miatt 140 ezer forint közigazgatási bírságot róttak ki. A XV. kerületben 34 gépjárművezető lépte túl a megengedett legnagyobb sebességhatárt decemberben, a legnagyobb mért sebességet a Szentmihályi útnál rögzítették, egy 50 kilométer/órás útszakaszon, ahol egy jármű 80-nal közlekedett. Az eset miatt 70 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A XX. és XXIII. kerületi rendőrkapitányság területén decemberben 97 óra 40 perc időtartamban végeztek méréseket, ezek során 225 gépjárművezető lépte túl a megengedett sebességhatárt.
A XX. kerületi Helsinki úton, az 50 kilométer/órás útszakaszon 46 óra 12 perc alatt 200, míg a Mártírok útján 51 óra 28 perc alatt 25 gyorshajtót rögzítettek. Közölték: a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására és ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, mivel az 150 kilométerrel rövidebb lesz.
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.
A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba.
A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, de hamar eloltották.
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt...
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.
Eljött az autóipari fordulat, ez betehet a magyar álomnak is? Átírják a terveket a legnagyobb gyártók
Az autóipar elektromos átállása jelentős fordulatot vett 2025-ben, ahogy a gyártók és a szabályozók egyaránt pragmatikusabb megközelítés felé mozdultak el.