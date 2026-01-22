2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Budapest
Vidéki kereszteződés jól látható stoptáblával és nagyméretű STOP útburkolati jelekkel. Egy kék autó halad át a kereszteződésen, amelyet őszi lombok és nyílt vidék vesz körül.
Autó

Súlyos, ami kiderült az új KRESZ tervezetéről: megszólalt a Kreszprofesszor, ez sokaknak nem fog tetszeni

Pénzcentrum
2026. január 22. 09:11

Az új KRESZ tervezete rugalmasabb sebességhatárokat és tisztázott előzési szabályokat hoz a közlekedésbe. Pető Attila, a KRESZprofesszor az InfoRádió Aréna című műsorában részletezte a várható változásokat, köztük a magasabb autópálya-sebességhatárok lehetőségét és a "mellette elhaladás" új szabályozását.

A személygépkocsik alapvető sebességhatárai nem változnak az új KRESZ-ben, azonban a szabályozás rugalmasabbá válik - jelentette ki Pető Attila közlekedési szakértő. A tervezet szerint az autópályákon a közútkezelő döntése alapján bizonyos szakaszokon a jelenlegi 130 km/órás limit helyett akár 140 vagy 150 km/órás sebességgel is lehet majd közlekedni.

Máris megnyugtatok mindenkit, a személyautó-sebességhatárok alapból nem változnak. Más kérdés, hogy ahogy lakott területen belül is előfordul, hogy például 50 helyett egy tábla hatálya alatt lehet 70-nel is menni, például a Hungária körúton, ugyanúgy ez a lehetőség meglesz autópályán is

- fejtette ki a szakértő.

A magasabb sebességhatárok közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásával kapcsolatban Pető megjegyezte, hogy véleménye szerint nem lesz jelentősen több gyorshajtás. "Én úgy látom, annyi száguldozó nincsen az utakon. Ráadásul érdekes jelenség, hogy jönnek az elektromos autók, és egyre lassabban mennek, mert egy kisméretű elektromos autó 140-nel nem fog leérni Siófokig" - vélekedett.

A szakértő szerint bár létezik egy szűk, de hangos réteg, amely korlátlan sebességű autópálya-szakaszokat szeretne, ennek Magyarországon nincs realitása. "Úgy tudom, Európában egyedül Németországban vannak ilyen szakaszok, de azért ismert a német fegyelem a magyarhoz képest" - fogalmazott.

Az új KRESZ egyik legfontosabb újítása az "előzés" fogalmának pontosítása és a "mellette elhaladás" szabályainak egyértelműsítése. "Az előzés szó teljesen új értelmet kap az új KRESZ-ben. Ebből volt eddig a vita, hogy a jobbról elhaladás előzés-e vagy nem. Ezt most tisztába teszik, aminek örülök" - mondta a szakértő.

A tervezet szerint előzésnek csak az minősül, amikor kétszer egysávos úton átmegyünk a felezővonalon a túloldalra. Minden más eset "mellette elhaladásnak" számít, amelyre enyhébb szabályok vonatkoznak majd. Ez lehetővé teszi, hogy forgalmi torlódás esetén, vagy ha valaki indokolatlanul a belső sávban halad, jobbról is el lehessen haladni mellette.

"Ha azt tapasztalom, hogy a másik nem tartja be a szabályt, például folyamatosan a középső sávban megy, akkor megfelelő óvatossággal elmehetek mellette. Tulajdonképpen így fogja megengedni a szabály ezt, hogyha belül döcög valaki, akkor jobbról elhaladhassak mellette" - magyarázta Pető Attila.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #autópálya #kresz #magyarország #elektromos autó #szabályozás #szabály #autósok #közlekedésbiztonság

