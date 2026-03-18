Óriási változás a DÁP-alkalmazásban: minden felhasználót érint, erre bizony érdemes figyelni
Új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás. A rendszer segítségével a használtautók adásvétele immár teljes egészében digitálisan, papírmunka nélkül intézhető. Az applikáció a szerződéskötéstől a tulajdonosváltás bejelentéséig minden lépésen végigvezeti az eladót és a vevőt.
A több mint hárommillió felhasználóval rendelkező alkalmazás mindkét felet végigkíséri az ügyintézés során. A felületen előkészíthető és elektronikusan aláírható az adásvételi szerződés. Emellett a tulajdonosváltás bejelentése, a vagyonszerzési illeték megfizetése, valamint az új okmányok igénylése is egyszerűen elindítható.
A digitális gépjármű-adásvételnek meghatározott feltételei vannak. Mind az eladónak, mind a vevőnek aktív digitális állampolgársággal és telepített DÁP alkalmazással kell rendelkeznie. Szintén elengedhetetlen az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány és jelszó megléte. A tranzakció lebonyolításához hiánytalanul rendelkezésre kell állnia a jármű forgalmi engedélyének és törzskönyvének.
Fontos kitétel, hogy az eladó kizárólag magánszemély és a jármű egyedüli tulajdonosa lehet. Vállalkozás vagy autókereskedés nevében, illetve csupán üzembentartóként nem lehet az alkalmazáson keresztül gépkocsit értékesíteni. További feltétel, hogy a gépjármű érvényes hatósági jelzéssel, azaz rendszámmal rendelkezzen, és a járműnyilvántartás szerint elektronikusan eladható státuszú legyen.
Kivételt képeznek a közeli hozzátartozók közötti tranzakciók, amelyek esetében továbbra is a hagyományos, papíralapú szerződés megkötése javasolt. Ennek oka, hogy a rokoni tulajdonjog-átruházáshoz és az előzetes eredetiségvizsgálathoz kapcsolódó illetékmentesség, illetve kedvezmények csak ebben a formában érvényesíthetők.
Az adásvétel folyamatát minden esetben az eladó indítja el az applikációban. A vevő csatlakozását követően a rendszer ellenőrzi a szerződő felek és az okmányok adatait. Ezt követően az alkalmazás elkészíti a szerződéstervezetet. Ha mindent rendben találnak, a felek a saját okostelefonjukon, digitálisan írják alá a dokumentumot. A vételár kifizetése, valamint a kulcsok és a gépkocsi átadása a hagyományos módon, az alkalmazáson kívül történik.
A sikeres tranzakciót követően az eladó az applikációban jelenti be a tulajdonosváltást. A vevőnek szintén a rendszeren kívül kell gondoskodnia a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) megkötéséről és az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséről. Végül az új tulajdonos az alkalmazásban fizetheti meg a vagyonszerzési illetéket, és igényelheti az új okmányokat. A rendszer mindezek után automatikusan kezdeményezi a tulajdonjog-változás bejegyzését a járműnyilvántartásban.
