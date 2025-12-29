Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar

Az új, 2025-ös budapesti tűzijáték-szabályozás idén szilveszterre jelentős változásokat hozott: szigorították a pirotechnikai eszközök használatát időben és térben egyaránt. A rendelet kétféle védett övezetet vezetett be, így a lakott területeken és természetvédelmi zónákban szigorúan tilos a nagyobb kategóriájú tűzijátékok használata. A szabályok a vásárolható mennyiségekre, a használati időszakra és a biztonságos otthoni tárolásra is kiterjednek. A jogszabály megszegése komoly bírságot vonhat maga után, ezért a felhasználóknak érdemes alaposan tájékozódniuk a szabályokról, hogy a szilveszter biztonságos és jogszerű legyen.

Az új, 2025-ös szilveszterre vonatkozó budapesti tűzijáték-szabályozás jelentős változásokat hozott a korábbi évek gyakorlatához képest. Az életbelépő rendelet szigorítja a pirotechnikai eszközök használatát mind időbeli, mind térbeli szempontból, célja pedig a lakosság, az állatok és a természet védelme. A legfontosabb változás, hogy a 2. és 3. kategóriájú tűzijátékok, így például a sikolyok, 16–50 lövéses bombatelepek és óriás római gyertyák, használata szigorúan korlátozott.

A rendelet kétféle védelmi övezetet vezetett be. A „fokozottan védett” övezetek egész évben tiltják a 2. és 3. kategóriájú pirotechnikai eszközök használatát. Ide tartoznak a természetvédelmi területek, erdők, legelők, Natura 2000 besorolású területek, valamint az állatvédelmi intézmények, állatkertek, állattartó telepek és bentlakásos egészségügyi intézmények. A „védett övezet” a lakott területeket fedi le, így szilveszterkor sem lehet ott a nagyobb kategóriájú tűzijátékokat használni, biztosítva ezzel a lakók nyugalmát és biztonságát.

A két védett övezeten kívüli területeken, a fehér színnel jelölt zónákban, a 2. és 3. kategóriájú pirotechnikai eszközök csak december 31-én 20:00 és január 1-jén 02:00 között használhatók. Ezzel a korlátozással a hatóság célja, hogy a pirotechnikai eszközök zaj- és baleseti hatásai minél kevésbé érintsék a lakosságot. Az 1. kategóriájú eszközök, például csillagszórók és ördögpatronok, azonban továbbra is engedélyezettek Budapest teljes területén, az év minden napján.

A szabályok megszegése komoly következményekkel jár: a hatóság eljárást indíthat az engedély nélküli tűzijáték használókkal szemben, és a bírság 200 ezertől 1,2 millió forintig terjedő is lehet.

Más szabályok is vannak

A pirotechnikai eszközök esetében a vásárlás, tárolás és használat során számos szabályt kell betartani a biztonság és a jogszerűség érdekében.

Első és legfontosabb szabály, hogy Magyarországon 2005 óta tilos petárdázni. Ezen eszközök birtoklása is szabálysértésnek számít, és használatukért akár 200 ezer forintos bírság szabható ki. A petárdák hanghatásukkal zavarják a köznyugalmat, és félelmet kelthetnek emberekben és állatokban.

A pirotechnikai eszközöket a jogszabály négy kategóriába sorolja:

I. osztály: alacsony kockázatú, alacsony zajszintű termékek, például csillagszórók, amelyek beltéren is használhatók.

II. osztály: kültéri, alacsony kockázatú eszközök.

III. osztály: közepes kockázatú, kizárólag szabad térben használható termékek, amelyek nem ártalmasak az emberi egészségre.

IV. osztály: nagy kockázatú eszközök, kizárólag képzett pirotechnikusok kezelhetik.

A szabályok a vásárolható mennyiségekre is kiterjednek. Az I. osztályú termékeket 14 éves kortól lehet megvásárolni, 1 kg össztömegig, míg a II. osztályt 16 éves kortól lehet beszerezni, szintén 1 kg határig. A III. osztályú eszközöket csak nagykorúak vásárolhatják és december 31. 18:00 és január 1. 06:00 között használhatják, legfeljebb 3 kg nettó hatóanyag-tartalommal. A IV. osztályú termékek kizárólag pirotechnikusok számára elérhetők.

Fontos szabály, hogy a III. osztályú tűzijátékokat a megengedett időszakon túl, illetve hibás termékeket legkésőbb január 5-ig vissza kell vinni a forgalmazóhoz, megszegésük esetén akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható. Az I. és II. osztályú termékek használata bizonyos helyeken – például közintézményekben, sport- vagy egyházi létesítményekben, védett természeti területen vagy nyilvános rendezvényeken – csak pirotechnikus felügyelete mellett engedélyezett.

Így tárold otthon

Ha már megvásároltuk a tűzijátékokat, a biztonságos otthoni tárolás kiemelt fontosságú, hiszen ezek a termékek rendkívül balesetveszélyesek. Az első és legfontosabb szabály, hogy a pirotechnikai eszközöket soha nem szabad tűzveszélyes anyagokkal együtt tárolni, és mindig gondoskodni kell arról, hogy a használatra nem jogosult személyek – különösen gyermekek – ne férhessenek hozzájuk. A termékeket zárt, biztonságos helyen kell elhelyezni, ahol nincs közvetlen hőhatás, nyílt láng, és nincs kitéve ütésnek vagy mechanikai sérülésnek.

A tárolóhely kiválasztásakor érdemes figyelembe venni, hogy a pirotechnikai eszközök nem tarthatók tetőtérben, pincében, alagsorban vagy olyan helyen, ahol magas a páratartalom vagy hőmérséklet-ingadozás. Ideális esetben egy jól szellőző, száraz, hűvös, és zárható szekrényben vagy tárolóban kell elhelyezni a termékeket. A közvetlen napfény, a radiátorok közelsége, valamint a hősugárzó eszközök mind fokozhatják a gyulladás kockázatát, ezért ezek közelében a tűzijátékok semmiképp sem tárolhatók.

A különösen érzékeny vagy sérült termékeket azonnal el kell különíteni az ép tárgyaktól. Ha egy tűzijáték átnedvesedett, szagot bocsát ki, megrepedt vagy sérült csomagolású, tilos felhasználni, és a terméket haladéktalanul vissza kell vinni a forgalmazóhoz. A hibás eszközök kezeletlenül hagyása komoly balesetveszélyt jelenthet, ezért az elkülönítés és visszaszállítás szabályainak betartása kiemelt fontosságú.

A tűzijátékok tárolásakor mindig tartsuk be a lakóegységenkénti mennyiségi korlátozásokat: az I. és II. osztályú eszközökből legfeljebb egy kilogramm össztömeg tárolható. Emellett a termékeket mindig eredeti, bontatlan csomagolásukban kell tartani, és csak biztonságos, gyújtásvédett körülmények között szállíthatók egyik helyről a másikra. A megfelelő tárolás nemcsak a jogszabályi követelmények miatt fontos, hanem az otthonunk és családunk biztonsága érdekében is, így elengedhetetlen, hogy mindenki komolyan vegye ezt a szabályt.

Indul a roham a bolotkba

A Tesco és a Lidl parkolóiban működő ideiglenes standokon idén is széles pirotechnikai kínálat várja a vásárlókat. Mindkét áruházlánc felhívja a figyelmet arra, hogy a tűzijáték-vásárhoz kizárólag a helyszínt biztosítják, az értékesítést és a termékek minőségét külső kereskedők vállalják. Ennek azért van jelentősége, mert esetleges panasz vagy visszavétel esetén is közvetlenül hozzájuk kell fordulni. A jogszabályi környezet minden évben szigorú, különösen a felhasználás engedélyezett időpontját tekintve.

A Lidl akciós kiadványa szerint az áruház parkolóiban már 399 forinttól kaphatók a legegyszerűbb pirotechnikai eszközök. Az alsó árkategóriában 490 és 550 forintos termékek is megjelennek, jellemzően visszafogottabb fény- és hanghatással.

A magasabb árkategóriában már komolyabb összeállítások szerepelnek. A legdrágább tétel 84 990 forintba kerül, és a leírás alapján „recsegő, villogó, színes kisbombákat” tartalmaz, összesen 4×72 lövéssel. Ezen kívül 59 900 és 41 990 forintért is elérhetők nagyméretű, látványos tűzijáték-csomagok.

A hagyományos termékek sem maradnak ki a választékból: a 12 darabos római gyertya csomag ára 3690 forint, míg a kisebb tűzijátékok 1500 és 4490 forint közötti áron vásárolhatók meg.

A Tesco akciós újságja csak részben mutatja be a kínálatot, az árszintek azonban itt is hasonlóak. A belépőszint 390 forintnál kezdődik, ugyanakkor több tízezer forintos csomagok is elérhetők. A Big Bang nevű összeállítás 20 990 forintért 65 lövést tartalmaz, míg a Mega Stars 23 900 forintért 25 lövést kínál, elsősorban azoknak, akik hosszabb, látványosabb tűzijátékban gondolkodnak.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA