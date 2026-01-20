Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz. A másfél év alatt kidolgozott anyag keddtől társadalmi egyeztetésen van, és jelentős változásokat hozhat a gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek és autósok számára egyaránt.
Magyarország a közúti közlekedési szabályok teljes körű megújítása előtt áll. A frissen publikált tervezet hivatalosan is beemeli a jogszabályba a hétköznapi nyelvben régóta használt kifejezéseket: a kijelölt gyalogosátkelőhely zebra, a mezőgazdasági vontató traktor, a gépjárművek várakozása parkolás, a segédmotoros kerékpár pedig robogó néven szerepelne.
A tervezet szerint az új szabályozás hatálya túlnyúlhat a jelenlegi kereteken. Nemcsak a közutakra és a forgalom elől meg nem zárt magánutakra terjedne ki, hanem – tulajdonosi döntés alapján és megfelelő táblázás mellett – a forgalom elől elzárt magánutakra és parkolókra is. Ez megkönnyítené például az áruházi parkolókban vagy ipari területeken történt szabálysértések szankcionálását.
A tervezet külön szabálysértési kategóriaként nevesíti a kaszkadőr vezetés tilalmát, amely a szándékos csúsztatásra, driftelésre és hasonló mutatványokra vonatkozik. Új előírás, hogy a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek csak felügyelettel tartózkodhatnak az úton. Kivételt a 30 km/órás övezetek és a lakó-pihenő övezetek jelentenek.
Gyalogosok: mobiltelefon-használat tilalma az úttesten
Jelentős szigorítás érinti a gyalogosokat: az úttesten és a vasúti pályán tilos lesz mobiltelefont használni, illetve bármilyen más, figyeelmet elvonó tevékenységet végezni. A szabályozás hátterében az a tapasztalat áll, hogy nőtt a fülhallgatóval közlekedő, illetve telefonozás közben balesetet szenvedő gyalogosok száma.
Új elem a rövid idejű utascsere szabályozása is: buszöbölben, illetve a járdára felállva legfeljebb egy percig engedélyezett lesz az utasok ki- és beszállítása - összegezte a Telex.
Az elektromos rollereket a tervezet két kategóriába sorolja. A kis teljesítményű, legfeljebb 25 km/órás sebességre képes változatok vezetéséhez bukósisak viselése szükséges. Ez a járműtípus 12 éves kor alatt nem vezethető. Járdán legfeljebb 10, másutt maximum 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Utas szállítása, valamint alkohol fogyasztása a rollerezés előtt vagy közben tilos lesz.
A nagy teljesítményű, 1 kilowattnál erősebb motorral szerelt elektromos rollerek a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályok hatálya alá kerülnének. Ezeket 14 éves kortól, jogosítvánnyal lehetne vezetni, legfeljebb 45 km/órás sebességgel.
Sebességhatár-változások
Az autópályákon bizonyos szakaszokon 140 km/órára, az autóutakon pedig 120 km/órára emelkedhet a megengedett legnagyobb sebesség. Megszűnhet a lassú vontatás is: a járműszerelvények a jövőben akár 90 km/órával is haladhatnak. A nagyobb teherautók és autóbuszok szintén 90 km/órás sebességgel közlekedhetnének a jelenlegi 80 helyett. A motorkerékpárosok számára lakott területen kívül kötelezővé válhat a zárt védőruházat, a megfelelő lábbeli és a motoros kesztyű viselése.
A tervezet szerint a kerékpárosok a jövőben átgurulhatnak a zebrán, legfeljebb 10 km/órás sebességgel, de elsőbbségük továbbra sem lesz az átkelés során. Jelentős változás, hogy 14 éves kor alatt kötelezővé válhat a bukósisak viselése. A kerékpárosokra vonatkozó véralkohol-határérték 0,8 gramm/liter lehetne, illetve ennek megfelelően 0,4 milligramm/liter légalkohol.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az országúti kerékpársport számára külön, speciális szabályokat vezetnének be. Lakott területen kívül a 4–12 fős csoportok két oszlopban haladhatnának, ami egyszerre segítené a sportolók biztonságát és az autós forgalom tervezhetőségét.
Kötelező oldaltávolság és a cipzár elv
Újdonság a kötelező előzési oldaltávolság jogszabályi rögzítése. Gyalogosok és kerékpárosok előzésekor 50 km/órás sebesség alatt legalább 1 méter, efölött pedig legalább 1,5 méter oldaltávolságot kell tartani. Ez a szabály jelentősen növelheti a leginkább sérülékeny közlekedők biztonságát. A cipzár elv alkalmazása hangsúlyosabbá válik a sávszűkületeknél és sávlezárásoknál: torlódás esetén közvetlenül a sáv megszűnése előtt kell besorolni, amit a továbbhaladó sávban közlekedőknek előzékenyen segíteniük kell.
A különböző övezetek szabályai egyértelműbbé és áttekinthetőbbé válnának. A lakó-pihenő övezetekben továbbra is csak célforgalom hajthat be, legfeljebb 20 km/órás sebességgel. A gyalogos övezetekben az úttest teljes szélességében engedélyezett a gyaloglás, járművek pedig csak különleges esetekben és legfeljebb 10 km/órás sebességgel hajthatnak be. Új elem a kerékpáros utca fogalma, ahol más járművek csak célforgalomban közlekedhetnek, és ott is legfeljebb 25 km/órával.
A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek a jövőben nem előzhetnének autóutakon és autópályákon, szemben a jelenlegi, 7,5 tonnás határértékkel. Emellett reggel 6 és este 10 óra között a belső forgalmi sávok használata is tilos lenne számukra.
A jogosítványszerzésben megjelenhet a szimulátoros képzés: a 29 kötelező vezetési órából legfeljebb 6 óra teljesíthető lenne szimulátoron. Bevezetnék a családtagi vezetés lehetőségét is: az elméleti vizsga és egy meghatározott számú kötelező gyakorlati óra teljesítése után a tanuló olyan családtag felügyelete mellett is gyakorolhatna, aki legalább 10 éve érvényes jogosítvánnyal rendelkezik. A tervezet társadalmi egyeztetése már megkezdődött, a végleges jogszabályról az Építési és Közlekedési Minisztérium a következő hónapokban dönt.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Tavaly ismét rekorddal zárta az évet a használtautó-piac.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény
Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között.
Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.
Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét.
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.
Tizenhárommillió munkahely, ezermilliárd eurónyi érték, kínai-amerikai szorítás. Vajon merre indul 2026-ban Európa autóipara?
Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni.
Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki...
A középkorú magyarok csaknem fele fontolgatja, hogy a következő egy évben autót vesz.
Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon
Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ-t, az új szabályokat legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni.
Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Magyar árat kapott az autó, amellyel a Kia hosszú évek után leváltja a Ceedet: a K4-ből a hazai piacon egyelőre az ötajtós változat érhető el.