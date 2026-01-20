Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon

Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz. A másfél év alatt kidolgozott anyag keddtől társadalmi egyeztetésen van, és jelentős változásokat hozhat a gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek és autósok számára egyaránt.

Magyarország a közúti közlekedési szabályok teljes körű megújítása előtt áll. A frissen publikált tervezet hivatalosan is beemeli a jogszabályba a hétköznapi nyelvben régóta használt kifejezéseket: a kijelölt gyalogosátkelőhely zebra, a mezőgazdasági vontató traktor, a gépjárművek várakozása parkolás, a segédmotoros kerékpár pedig robogó néven szerepelne.

A tervezet szerint az új szabályozás hatálya túlnyúlhat a jelenlegi kereteken. Nemcsak a közutakra és a forgalom elől meg nem zárt magánutakra terjedne ki, hanem – tulajdonosi döntés alapján és megfelelő táblázás mellett – a forgalom elől elzárt magánutakra és parkolókra is. Ez megkönnyítené például az áruházi parkolókban vagy ipari területeken történt szabálysértések szankcionálását.

A tervezet külön szabálysértési kategóriaként nevesíti a kaszkadőr vezetés tilalmát, amely a szándékos csúsztatásra, driftelésre és hasonló mutatványokra vonatkozik. Új előírás, hogy a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek csak felügyelettel tartózkodhatnak az úton. Kivételt a 30 km/órás övezetek és a lakó-pihenő övezetek jelentenek.

Gyalogosok: mobiltelefon-használat tilalma az úttesten

Jelentős szigorítás érinti a gyalogosokat: az úttesten és a vasúti pályán tilos lesz mobiltelefont használni, illetve bármilyen más, figyeelmet elvonó tevékenységet végezni. A szabályozás hátterében az a tapasztalat áll, hogy nőtt a fülhallgatóval közlekedő, illetve telefonozás közben balesetet szenvedő gyalogosok száma.

Új elem a rövid idejű utascsere szabályozása is: buszöbölben, illetve a járdára felállva legfeljebb egy percig engedélyezett lesz az utasok ki- és beszállítása - összegezte a Telex.

Az elektromos rollereket a tervezet két kategóriába sorolja. A kis teljesítményű, legfeljebb 25 km/órás sebességre képes változatok vezetéséhez bukósisak viselése szükséges. Ez a járműtípus 12 éves kor alatt nem vezethető. Járdán legfeljebb 10, másutt maximum 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Utas szállítása, valamint alkohol fogyasztása a rollerezés előtt vagy közben tilos lesz.

A nagy teljesítményű, 1 kilowattnál erősebb motorral szerelt elektromos rollerek a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályok hatálya alá kerülnének. Ezeket 14 éves kortól, jogosítvánnyal lehetne vezetni, legfeljebb 45 km/órás sebességgel.

Sebességhatár-változások

Az autópályákon bizonyos szakaszokon 140 km/órára, az autóutakon pedig 120 km/órára emelkedhet a megengedett legnagyobb sebesség. Megszűnhet a lassú vontatás is: a járműszerelvények a jövőben akár 90 km/órával is haladhatnak. A nagyobb teherautók és autóbuszok szintén 90 km/órás sebességgel közlekedhetnének a jelenlegi 80 helyett. A motorkerékpárosok számára lakott területen kívül kötelezővé válhat a zárt védőruházat, a megfelelő lábbeli és a motoros kesztyű viselése.

A tervezet szerint a kerékpárosok a jövőben átgurulhatnak a zebrán, legfeljebb 10 km/órás sebességgel, de elsőbbségük továbbra sem lesz az átkelés során. Jelentős változás, hogy 14 éves kor alatt kötelezővé válhat a bukósisak viselése. A kerékpárosokra vonatkozó véralkohol-határérték 0,8 gramm/liter lehetne, illetve ennek megfelelően 0,4 milligramm/liter légalkohol.

Az országúti kerékpársport számára külön, speciális szabályokat vezetnének be. Lakott területen kívül a 4–12 fős csoportok két oszlopban haladhatnának, ami egyszerre segítené a sportolók biztonságát és az autós forgalom tervezhetőségét.

Kötelező oldaltávolság és a cipzár elv

Újdonság a kötelező előzési oldaltávolság jogszabályi rögzítése. Gyalogosok és kerékpárosok előzésekor 50 km/órás sebesség alatt legalább 1 méter, efölött pedig legalább 1,5 méter oldaltávolságot kell tartani. Ez a szabály jelentősen növelheti a leginkább sérülékeny közlekedők biztonságát. A cipzár elv alkalmazása hangsúlyosabbá válik a sávszűkületeknél és sávlezárásoknál: torlódás esetén közvetlenül a sáv megszűnése előtt kell besorolni, amit a továbbhaladó sávban közlekedőknek előzékenyen segíteniük kell.

A különböző övezetek szabályai egyértelműbbé és áttekinthetőbbé válnának. A lakó-pihenő övezetekben továbbra is csak célforgalom hajthat be, legfeljebb 20 km/órás sebességgel. A gyalogos övezetekben az úttest teljes szélességében engedélyezett a gyaloglás, járművek pedig csak különleges esetekben és legfeljebb 10 km/órás sebességgel hajthatnak be. Új elem a kerékpáros utca fogalma, ahol más járművek csak célforgalomban közlekedhetnek, és ott is legfeljebb 25 km/órával.

A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek a jövőben nem előzhetnének autóutakon és autópályákon, szemben a jelenlegi, 7,5 tonnás határértékkel. Emellett reggel 6 és este 10 óra között a belső forgalmi sávok használata is tilos lenne számukra.

A jogosítványszerzésben megjelenhet a szimulátoros képzés: a 29 kötelező vezetési órából legfeljebb 6 óra teljesíthető lenne szimulátoron. Bevezetnék a családtagi vezetés lehetőségét is: az elméleti vizsga és egy meghatározott számú kötelező gyakorlati óra teljesítése után a tanuló olyan családtag felügyelete mellett is gyakorolhatna, aki legalább 10 éve érvényes jogosítvánnyal rendelkezik. A tervezet társadalmi egyeztetése már megkezdődött, a végleges jogszabályról az Építési és Közlekedési Minisztérium a következő hónapokban dönt.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA