A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco filléres téli szélvédőmosó folyadéka: tényleg jó -19 fokig?
Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós otthoni körülmények között tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét, és meglepő eredmények születtek. A mérésből kiderült, mennyire lehet bízni a feltüntetett mínuszfokokban.
Saját kezű, otthoni mérésnek vetette alá három különböző áruházban kapható téli szélvédőmosót egy videós. A Lidlben, az Aldiban és az Auchanban vásárolt termékek mindegyikén -19 Celsius-fokos fagyállóság szerepelt a címkén, a kérdés az volt: valóban tudják-e ezt a gyakorlatban. Utóbbi termék egy régi, megnyitott volt, több éve gyártották.
A frissen felbontott flakonok jellegzetes, erős alkoholszaga után következett a lényeg: a fagyáspont mérése. A Lidl saját márkás téli szélvédőmosója hajszálpontosan azt hozta, amit ígért, valamivel -20 fok alatt kezdett dermedni, vagyis teljesítette a -19 fokos értéket.
Az Aldi üzletében vásárolt, világosabb színű folyadék azonban meglepetést okozott: a mérések alapján nagyjából -22 Celsius-fokig bírta. Hasonló eredményt hozott a harmadik versenyző, egy 2019-es gyártású Auchan-szélvédőmosó is. A többéves termék szintén -22 fok környékén fagyott meg, vagyis nemcsak hogy nem romlott az évek alatt, de a címkén feltüntetett értéknél jobban teljesített.
A rövid teszt végkövetkeztetése egyértelmű: mindhárom vizsgált téli szélvédőmosó teljesítette - sőt, kettő túl is teljesítette - a csomagoláson ígért fagyállóságot. A tapasztalatok alapján a diszkont- és hipermarketekben kapható olcsóbb termékekkel sem feltétlenül jár rosszul az autós a téli hónapokban.
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.
Tizenhárommillió munkahely, ezermilliárd eurónyi érték, kínai-amerikai szorítás. Vajon merre indul 2026-ban Európa autóipara?
Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni.
Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki...
A középkorú magyarok csaknem fele fontolgatja, hogy a következő egy évben autót vesz.
Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon
Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ-t, az új szabályokat legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni.
Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Magyar árat kapott az autó, amellyel a Kia hosszú évek után leváltja a Ceedet: a K4-ből a hazai piacon egyelőre az ötajtós változat érhető el.
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
Az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépés már bűncselekménynek számít, akár szabadságvesztéssel és milliós nagyságrendű bírsággal.
2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma.
Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott.
Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.