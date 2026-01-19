Teszten az Aldi, Lidl, Tesco filléres téli szélvédőmosó folyadéka: tényleg jó -19 fokig?

Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós otthoni körülmények között tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét, és meglepő eredmények születtek. A mérésből kiderült, mennyire lehet bízni a feltüntetett mínuszfokokban.

Saját kezű, otthoni mérésnek vetette alá három különböző áruházban kapható téli szélvédőmosót egy videós. A Lidlben, az Aldiban és az Auchanban vásárolt termékek mindegyikén -19 Celsius-fokos fagyállóság szerepelt a címkén, a kérdés az volt: valóban tudják-e ezt a gyakorlatban. Utóbbi termék egy régi, megnyitott volt, több éve gyártották.

A frissen felbontott flakonok jellegzetes, erős alkoholszaga után következett a lényeg: a fagyáspont mérése. A Lidl saját márkás téli szélvédőmosója hajszálpontosan azt hozta, amit ígért, valamivel -20 fok alatt kezdett dermedni, vagyis teljesítette a -19 fokos értéket.

Az Aldi üzletében vásárolt, világosabb színű folyadék azonban meglepetést okozott: a mérések alapján nagyjából -22 Celsius-fokig bírta. Hasonló eredményt hozott a harmadik versenyző, egy 2019-es gyártású Auchan-szélvédőmosó is. A többéves termék szintén -22 fok környékén fagyott meg, vagyis nemcsak hogy nem romlott az évek alatt, de a címkén feltüntetett értéknél jobban teljesített.

A rövid teszt végkövetkeztetése egyértelmű: mindhárom vizsgált téli szélvédőmosó teljesítette - sőt, kettő túl is teljesítette - a csomagoláson ígért fagyállóságot. A tapasztalatok alapján a diszkont- és hipermarketekben kapható olcsóbb termékekkel sem feltétlenül jár rosszul az autós a téli hónapokban.