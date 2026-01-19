Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet

Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg. Olaszliszkán január közepére kritikussá vált a helyzet: családok maradtak fűtés nélkül, és a mélyszegénységben élő közösséget már az élelmezési problémák is fenyegetik.
A másfél évtizede nem tapasztalt hideg és havazás különösen nehéz helyzetbe hozta a vidéki kistelepülések lakosságát. A kormányzat ugyan minden rászorulónak ingyenes tűzifát helyezett kilátásba. A bejelentések azonban egyelőre inkább kommunikációs szinten maradtak, a gyakorlati megvalósítás számos helyen késik - számolt be róla a HVG.
Zemplén megyében, Olaszliszkán például január közepére kritikussá vált a helyzet. A település családjainak jelentős részénél kifogyott a tüzelőanyag. Varga Béla polgármester január 16-án este hat órakor kiadott közleményében megerősítette, hogy a település még nem kapott újabb tűzifaszállítmányt, noha folyamatos kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal.
A helyi roma nemzetiségi önkormányzat tájékoztatása szerint olyan háztartások is akadtak, ahol három napja egyáltalán nem működött a fűtés. A hatóságok által felajánlott átmeneti megoldás az volt, hogy az érintett családok az iskola kultúrtermében melegedhetnek.
Orsós Péter, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint a közel másfélezres, mélyszegénységben élő közösség számára nemcsak a fűtés jelent gondot ebben az időszakban. Az érintett családok egyre súlyosabb élelmezési nehézségekkel is szembesülnek.
