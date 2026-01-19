2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
People skate on a frozen lake
HelloVidék

Balaton-átcsúszás 2026: támadnak a mínuszok, a héten lesz remény? Itt a vízimentők válasza

HelloVidék
2026. január 19. 09:45

Sokakat izgat a kérdés, hogy a meteorológusok által jósolt szibériai hideg meghozza-e idén a Balaton-átcsúszást. Most kiderült, mire lehet számítani az elkövetkező napokban.

A Balaton-átcsúszás Facebook-oldalán most egy videó jelent meg, amelyben Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője elmondta: egyelőre nem adottak a feltételek a biztonságos átkeléshez.

A Balaton keleti medencéjében vizsgálták meg a jég állapotát, és arra jutottak, hogy az egyáltalán nem megfelelő. Az átcsúszást ugyan a Badacsony–Fonyód vonalon terveznék, ahol a part mentén vastagabb a jég, azonban a tó közepe felé haladva ott sem éri el a szükséges vastagságot.

Ahogy a videóban is elhangzik, a Balaton-átcsúszás alapfeltétele legalább 20 centiméter vastag, homogén jég, megfelelő látási viszonyok, valamint 40 km/óra alatti szélsebesség. Jelenleg azonban ez még odébb van, a jég állapota nem alkalmas a teljes biztonságra:

 

Bagyó Sándor hozzátette: a hétvégi enyhébb időjárás kifejezetten rontott a jég minőségén. Bár nagy várakozások övezik, hogy a keleti országrészben lévő hideg levegő a Balaton térségébe érkezik, ez önmagában még akkor sem lenne elegendő ahhoz, hogy 20 centiméternél vastagabb jég alakuljon ki.  Ennek alapján kijelentette, hogy január 24–25-én, a következő hétvégén biztosan nem lesz Balaton-átcsúszás, mivel nem teljesülnek a szükséges feltételek.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a korcsolyázást mindenki kizárólag a part közelében végezze, a saját biztonsága érdekében.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #biztonság #szél #időjárás #tél #szabadidő #jég #korcsolya #balesetveszély #hellovidék #2026

