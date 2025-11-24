Nemrégiben nyújtották be a Parlamentben a dolgozói nyereségrészesedés bevezetéséről szóló, ellenzéki törvényjavaslatot.
Súlyos milliárdokat bukhat Magyarország: újabb szabályozás készül Brüsszelben
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban. A tervezett intézkedések a helyi munkaerő kötelező alkalmazását és technológiatranszfert írnának elő, ami különösen érintheti a Magyarországon megvalósuló milliárdos jármű- és akkumulátoripari beruházásokat - közölte a Portfolio.
A Financial Times beszámolója szerint az Európai Bizottság olyan új szabályrendszeren dolgozik, amely alapvetően megváltoztatná a külföldi befektetések feltételrendszerét az Európai Unióban. A december 10-én előterjesztendő javaslat célja, hogy a Kínából érkező beruházások ne csupán az uniós piachoz való hozzáférést biztosítsák a befektetőknek, hanem valódi hozzáadott értéket teremtsenek helyi munkahelyek és technológiai tudás formájában.
A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az amerikai vámok következtében megnövekedett a kínai termékek dömpingje az európai piacon, ami további nyomást helyez az uniós acél- és vegyiparra. A tervezett szabályozás különösen fontos Magyarország számára, ahol az elmúlt időszakban jelentős jármű- és autóipari beruházások valósultak meg vagy vannak folyamatban, amelyek életképességét az új feltételek érdemben befolyásolhatják.
Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság jólétért és ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnöke a tervezett kritériumokról nyilatkozva hangsúlyozta: "a beruházásoknak az európai értéklánc teljes működéséhez kell hozzájárulniuk, nem csak az összeszereléshez." A bizottsági vezető szerint a cél hasonló Donald Trump reindustrializációs törekvéseihez, azonban az EU nem vámokkal, hanem a működési feltételek szigorításával kíván beavatkozni.
A Financial Times adatai szerint a Kínából érkező működőtőke 2024-ben 80 százalékkal növekedett, elérve a 9,4 milliárd eurót. A figyelem középpontjában a CATL áll, amely a németországi beruházása után 7 milliárd eurós akkumulátorgyárat épít Magyarországon és 4 milliárd eurós üzemet Spanyolországban. A spanyolországi projekt kapcsán vita alakult ki, mivel a vállalat 2000 kínai építőipari munkást alkalmazna, miközben a szakszervezetek szerint nem osztja meg legértékesebb technológiai tudását.
Több tagállam, köztük Spanyolország kifejezetten támogatja a bizottsági kezdeményezést, mivel úgy vélik, a szigorítás növeli Európa gazdasági biztonságát és ellenálló képességét. A hidrogénszektorban is gyorsan növekszik a kínai jelenlét, azonban az iparági szervezetek figyelmeztetnek, hogy a tulajdonosi szerkezet gyakran átláthatatlan, és a jelenlegi uniós szabályokat – például a 25 százalékos nem uniós komponenskorlátot – könnyen meg lehet kerülni.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A készülő szabályozás várhatóan pontos meghatározást ad majd a "helyi tartalom" fogalmára vámkódok alapján. Ez azt jelentheti, hogy az EU belső piacán előállított kínai termékek részben vámkötelesek lehetnek, amennyiben az ellátási lánc nagyobb része nem európai eredetű.
Szakértők szerint az új szabályok mérsékelhetnék az európai országok közötti "verseny a lazaságban" jelenséget, amely eddig főként a dél-, közép- és kelet-európai országok beruházásvonzó stratégiáját jellemezte. A tervezett szigorítás nemcsak a kínai, hanem a japán és dél-koreai befektetőket is érinti majd, bár az EU szerint ezek a vállalatok általában könnyebben alkalmazkodnak a brüsszeli feltételekhez.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére,
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.