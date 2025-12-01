A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
Most érkezett: brutál áremelés élesedik a magyar utakon, rengeteg autós pénztárcájának fájni fog
Jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos bírságok és útdíjak 2025-2026-ban, valamint bővül az útdíjköteles közúthálózat - derül ki a friss Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet-módosításokból.
A 375/2025. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében számottevően növekednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok. A szigorítás célja a közlekedési szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának csökkentése.
A módosítás pontosítja a teherforgalomra vonatkozó szabályokat, és mind a járművezetőkre, mind az üzembentartókra vonatkozó bírságtételeket érinti. Egyes bírságok 47 000 forintról 61 000 forintra, mások 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.
A rendelet egyes részei már 2025. november 30-án 22 órától hatályba lépnek, míg más rendelkezések 2026. január 1-jétől lesznek érvényesek.
Az útdíj alapmértéke is növekszik a különböző nehéz tehergépjármű kategóriákban (J2, J3, J4, J5), mind a gyorsforgalmi, mind a főúti szakaszokon. Emellett több megyében bővül az útdíjköteles közúthálózat.
A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik, és a régió belföldi közlekedésének kiszolgálását célozza. Ez összefüggésben áll az autópálya felújításával.
