2025. december 1. hétfő Elza
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyöngyös, Magyarország 2020. július 20: Piros autó tetőcsomagtartóval autópályán való utazáshoz
Autó

Most érkezett: brutál áremelés élesedik a magyar utakon, rengeteg autós pénztárcájának fájni fog

Pénzcentrum
2025. december 1. 08:30

Jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos bírságok és útdíjak 2025-2026-ban, valamint bővül az útdíjköteles közúthálózat - derül ki a friss Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet-módosításokból.

A 375/2025. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében számottevően növekednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok. A szigorítás célja a közlekedési szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának csökkentése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A módosítás pontosítja a teherforgalomra vonatkozó szabályokat, és mind a járművezetőkre, mind az üzembentartókra vonatkozó bírságtételeket érinti. Egyes bírságok 47 000 forintról 61 000 forintra, mások 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.

A rendelet egyes részei már 2025. november 30-án 22 órától hatályba lépnek, míg más rendelkezések 2026. január 1-jétől lesznek érvényesek.

Az útdíj alapmértéke is növekszik a különböző nehéz tehergépjármű kategóriákban (J2, J3, J4, J5), mind a gyorsforgalmi, mind a főúti szakaszokon. Emellett több megyében bővül az útdíjköteles közúthálózat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik, és a régió belföldi közlekedésének kiszolgálását célozza. Ez összefüggésben áll az autópálya felújításával.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #bírság #autópálya #útdíj #kormányrendelet #m1-es autópálya #magyar közlöny #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:14
09:03
08:44
08:30
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
2025. november 30.
Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2
2 hónapja
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
3
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
4
4 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
5
5 napja
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 06:59
Húzós dolog derült ki a Temu, Shein filléres ékszereiről: döbbenet, mit sóznak ránk a kínai kacat-webshopok
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 06:29
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
Agrárszektor  |  2025. december 1. 08:16
Veszélyes időjárás jön Magyarországon: ez a 4 megye nem ússza meg