Most érkezett: brutál áremelés élesedik a magyar utakon, rengeteg autós pénztárcájának fájni fog

Jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos bírságok és útdíjak 2025-2026-ban, valamint bővül az útdíjköteles közúthálózat - derül ki a friss Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet-módosításokból.

A 375/2025. (XI. 30.) Korm. rendelet értelmében számottevően növekednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok. A szigorítás célja a közlekedési szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának csökkentése.

A módosítás pontosítja a teherforgalomra vonatkozó szabályokat, és mind a járművezetőkre, mind az üzembentartókra vonatkozó bírságtételeket érinti. Egyes bírságok 47 000 forintról 61 000 forintra, mások 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.

A rendelet egyes részei már 2025. november 30-án 22 órától hatályba lépnek, míg más rendelkezések 2026. január 1-jétől lesznek érvényesek.

Az útdíj alapmértéke is növekszik a különböző nehéz tehergépjármű kategóriákban (J2, J3, J4, J5), mind a gyorsforgalmi, mind a főúti szakaszokon. Emellett több megyében bővül az útdíjköteles közúthálózat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik, és a régió belföldi közlekedésének kiszolgálását célozza. Ez összefüggésben áll az autópálya felújításával.