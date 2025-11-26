2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 4.Sebességet mér egy rendõr Budapesten, a Kacsóh Pongrác úton 2025. augusztus 4-én. A rendõrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenõrzést végez a gyorshajtók kiszûrése é
Autó

Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?

Pénzcentrum
2025. november 26. 20:26

Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt. 2024-ben már több mint 56 milliárd forintot szabtak ki, és 2025-ben is sorra érkeznek a döbbenetes tempóval elkövetett esetek.

Bár évről évre egyre több traffipax kerül ki az utak mellé, sok magyar autós továbbra is őrült tempót diktál. Az ORFK adatai szerint 2024-ben több mint 56 milliárd forintnyi gyorshajtási bírságot szabtak ki, ami minden eddiginél magasabb összeg, és a tendencia 2025-ben is folytatódik - írja a Vezess.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei év harmadik legextrémebb esete októberben történt: a 21-es főút 23-as kilométerénél egy járművezető a megengedett 110 helyett 191 km/órával száguldott. Ezért 210 ezer forintos büntetést és 6 előéleti pontot kapott.

Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
EZ IS ÉRDEKELHET
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Budapesten tovább romlott a dugóhelyzet. Aki naponta ingázik, 2024-ben átlagosan 110 órát, több mint 4,5 napot vesztegelt a forgalomban.

A második legdurvább gyorshajtást novemberben, Hódmezővásárhely mellett mérték a 472-es úton, ahol a sofőr 208 km/órával közlekedett – ilyen tempó mellékúton különösen ritka. A vezető 475 ezer forintos csekkel „úszta meg” a veszélyes mutatványt.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2025-ös rekordot pedig áprilisban regisztrálták, szintén a 21-es főúton: egy autós 214 km/órára gyorsult a 110 km/órás korláttal szemben. A következmény 312 ezer forintos bírság és 8 előéleti pont lett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#közlekedés #autó #Budapest #bírság #büntetés #gyorshajtás #traffipax #orfk #autós #vezetés #balesetveszély #autósok #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:59
20:44
20:26
20:18
20:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
2
3 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
3
2 hónapja
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
4
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
5
3 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruvédelem biztosítás
a biztosítás hatálya alá tartozó bankkártyával megvásárolt termékben bekövetkezett meghatározott kárt, - amely a vásárlástól számított néhány hónapon belül következett be - a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 19:32
Ezt sok magyartól bekérheti az Államkincstár: vigyázz, téged is kereshetnek