Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?

Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt. 2024-ben már több mint 56 milliárd forintot szabtak ki, és 2025-ben is sorra érkeznek a döbbenetes tempóval elkövetett esetek.

Bár évről évre egyre több traffipax kerül ki az utak mellé, sok magyar autós továbbra is őrült tempót diktál. Az ORFK adatai szerint 2024-ben több mint 56 milliárd forintnyi gyorshajtási bírságot szabtak ki, ami minden eddiginél magasabb összeg, és a tendencia 2025-ben is folytatódik - írja a Vezess.hu.

Az idei év harmadik legextrémebb esete októberben történt: a 21-es főút 23-as kilométerénél egy járművezető a megengedett 110 helyett 191 km/órával száguldott. Ezért 210 ezer forintos büntetést és 6 előéleti pontot kapott.

A második legdurvább gyorshajtást novemberben, Hódmezővásárhely mellett mérték a 472-es úton, ahol a sofőr 208 km/órával közlekedett – ilyen tempó mellékúton különösen ritka. A vezető 475 ezer forintos csekkel „úszta meg” a veszélyes mutatványt.

A 2025-ös rekordot pedig áprilisban regisztrálták, szintén a 21-es főúton: egy autós 214 km/órára gyorsult a 110 km/órás korláttal szemben. A következmény 312 ezer forintos bírság és 8 előéleti pont lett.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA