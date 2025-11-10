Figyelem, kutyások! Pénzbírság járhat Keszthelyen, ha erről megfeledkezel december 10-ig.
Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni
Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat a forgalom lassítása érdekében. Hasonló közlekedésbiztonsági fejlesztések zajlanak Újpesten is, ahol több forgalmas csomópontba kerülnek sebességmérő dobozok.
Budapest XVIII. kerületében kilenc új, fixen telepített trafiboxot helyez üzembe az önkormányzat a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Szaniszló Sándor polgármester tájékoztatása szerint az első sebességmérő egységet november 6-án adták át az Alacskai úton, a további nyolc telepítése pedig folyamatban van.
A polgármester kiemelte: a traffipaxok célja nem a bírságolás, hanem a gyorshajtás visszaszorítása és a balesetveszélyes helyzetek megelőzése – írja a vezess.hu.
A XVIII. kerület új trafiboxai az alábbi helyszíneken működnek vagy hamarosan működni fognak:
- Alacskai út
- Nemes utca
- Üllői út 483.
- Petőfi Sándor utca
- Nefelejcs utca
- Nagykőrösi út
- Liszt Ferenc repülőtérre vezető út (2 db)
- Cziffra György utca
Hasonló közlekedésbiztonsági fejlesztések valósultak meg korábban a IV. kerületben is. Trippon Norbert újpesti polgármester közlése szerint ott a következő csomópontokban helyeztek ki sebességmérő dobozokat:
- Váci út – Bagaria utca kereszteződése
- Fóti út – Baross utca találkozása
- Külső-Szilágyi út – Megyeri út csomópont
A rendőrség szerint a trafiboxok helyszíneit forgalmi adatok alapján választották ki, elsősorban azokon az útszakaszokon, ahol gyakori a gyorshajtás. Az eszközöknek erős megelőző hatásuk van, mivel az autósok már a jelenlétük miatt is hajlamosak lassítani.
Címlapkép: Facebook/Trippon Norbert
