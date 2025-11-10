Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni

Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat a forgalom lassítása érdekében. Hasonló közlekedésbiztonsági fejlesztések zajlanak Újpesten is, ahol több forgalmas csomópontba kerülnek sebességmérő dobozok.

Budapest XVIII. kerületében kilenc új, fixen telepített trafiboxot helyez üzembe az önkormányzat a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Szaniszló Sándor polgármester tájékoztatása szerint az első sebességmérő egységet november 6-án adták át az Alacskai úton, a további nyolc telepítése pedig folyamatban van.

A polgármester kiemelte: a traffipaxok célja nem a bírságolás, hanem a gyorshajtás visszaszorítása és a balesetveszélyes helyzetek megelőzése – írja a vezess.hu.

A XVIII. kerület új trafiboxai az alábbi helyszíneken működnek vagy hamarosan működni fognak:

Alacskai út

Nemes utca

Üllői út 483.

Petőfi Sándor utca

Nefelejcs utca

Nagykőrösi út

Liszt Ferenc repülőtérre vezető út (2 db)

Cziffra György utca

Hasonló közlekedésbiztonsági fejlesztések valósultak meg korábban a IV. kerületben is. Trippon Norbert újpesti polgármester közlése szerint ott a következő csomópontokban helyeztek ki sebességmérő dobozokat:

Váci út – Bagaria utca kereszteződése

Fóti út – Baross utca találkozása

Külső-Szilágyi út – Megyeri út csomópont

A rendőrség szerint a trafiboxok helyszíneit forgalmi adatok alapján választották ki, elsősorban azokon az útszakaszokon, ahol gyakori a gyorshajtás. Az eszközöknek erős megelőző hatásuk van, mivel az autósok már a jelenlétük miatt is hajlamosak lassítani.

Címlapkép: Facebook/Trippon Norbert