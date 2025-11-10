2025. november 10. hétfő Réka
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Traffipax telepítés Újpesten. Forrás: Trippon Norbert polgármester Facebook-oldala
Autó

Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni

Pénzcentrum
2025. november 10. 09:03

Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat a forgalom lassítása érdekében. Hasonló közlekedésbiztonsági fejlesztések zajlanak Újpesten is, ahol több forgalmas csomópontba kerülnek sebességmérő dobozok.

Budapest XVIII. kerületében kilenc új, fixen telepített trafiboxot helyez üzembe az önkormányzat a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Szaniszló Sándor polgármester tájékoztatása szerint az első sebességmérő egységet november 6-án adták át az Alacskai úton, a további nyolc telepítése pedig folyamatban van.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A polgármester kiemelte: a traffipaxok célja nem a bírságolás, hanem a gyorshajtás visszaszorítása és a balesetveszélyes helyzetek megelőzése – írja a vezess.hu.

A XVIII. kerület új trafiboxai az alábbi helyszíneken működnek vagy hamarosan működni fognak:

  • Alacskai út
  • Nemes utca
  • Üllői út 483.
  • Petőfi Sándor utca
  • Nefelejcs utca
  • Nagykőrösi út
  • Liszt Ferenc repülőtérre vezető út (2 db)
  • Cziffra György utca

Hasonló közlekedésbiztonsági fejlesztések valósultak meg korábban a IV. kerületben is. Trippon Norbert újpesti polgármester közlése szerint ott a következő csomópontokban helyeztek ki sebességmérő dobozokat:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Váci út – Bagaria utca kereszteződése
  • Fóti út – Baross utca találkozása
  • Külső-Szilágyi út – Megyeri út csomópont

A rendőrség szerint a trafiboxok helyszíneit forgalmi adatok alapján választották ki, elsősorban azokon az útszakaszokon, ahol gyakori a gyorshajtás. Az eszközöknek erős megelőző hatásuk van, mivel az autósok már a jelenlétük miatt is hajlamosak lassítani.

Címlapkép: Facebook/Trippon Norbert
#autó #önkormányzat #Budapest #bírság #büntetés #gyorshajtás #traffipax #polgármester #sebességmérés #közlekedésbiztonság #újpest

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
1 órája
Gratula, a póktempójú utakon üdítő színfoltok lesznek a trafik, kizárólag a késő éjszakai és a hajnali órákban lesz bevétel.....lassít ez még valamit ? Azért a néhány verébért meg igazán kár.....
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:24
10:18
10:06
09:50
09:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 10.
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
2025. november 9.
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
2025. november 9.
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
NAPTÁR
Tovább
2025. november 10. hétfő
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
2 hónapja
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
3
1 hónapja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
2 hónapja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
2 napja
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 10:06
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 05:23
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Agrárszektor  |  2025. november 10. 09:08
Fillérekért adták ezt a magyar gyümölcsöt: ma már súlyos összeget kérnek érte