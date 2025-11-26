Meglepő beismerést tett az Árpád hídi gázoló: így áll most az ügye a bíróságon

Szerdán folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon B. Dávid büntetőpere. A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.

A 24.hu tudósítása szerint a tárgyalásra sötétkék öltönyben érkezett. L. Márton, aki a vád szerint egy BMW-vel vett részt a gyorsulási versenyben, fehér ingben és sötét farmerben jelent meg. Mindketten a folyosó csendesebb részén várakoztak, távolabb a sajtó képviselőitől.

A bíróság több mint tíz személy meghallgatását tervezte, köztük vádlottakét, tanúkét és szakértőkét. A kamerafelvételek megtekintését is napirendre tűzték, de erre végül nem maradt idő.

Mint arról korábban beszámoltunk, a vád szerint a 36 éves B. Dávid vezette a közel 700 lóerős, tuningolt Mercedes E63S AMG-t, amely a hídon, az éjfél utáni órákban spontán gyorsulási versenybe kezdett két BMW-vel. A Mercedes körülbelül 137-147 km/óra sebességgel haladt, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett – részben azért, mert kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert. A jármű átszakította a korlátot, és elgázolta a szabályosan közlekedő kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe.

A baleset következtében a Mercedes felborult, a mögötte haladó BMW-k közül az egyik nekiütközött. A BMW-t L. Márton vezette, aki a vádemelés során tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt, ugyanakkor beismerte bűnösségét a baleset gondatlan okozásában.

Az ügyészség a Mercedes sofőrje ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt letöltendő fogházbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. A BMW vezetője ellen felfüggesztett fogház- és pénzbüntetést, valamint ideiglenes vezetéstől eltiltást kértek.

Bocsánatot kért a BMW sofőrje

A balesetet megelőzően nem versenyeztem, és spontán közúti versengésben sem vettem részt. B. Dávid és T. Bálint gépjárművét sem utolérni, sem megközelíteni nem akartam. Elismerem, hogy túlléptem az előírt maximális sebességet, mely nyilván rossz döntés volt a részemről, és ezt a mai napig nagyon bánom. Szeretnék ezúton is bocsánatot kérni B. Dávidtól, amiért nekiütköztem az autómmal, és részvétemet kifejezni az áldozat családjának

– mondta a bíróságon bocsánatkérően L. Márton.

A férfi a személyi körülményeivel kapcsolatban azt mondta, hogy nőtlen, szakközépiskolai végzettsége van, jelenleg ételfutárként dolgozik egy kifőzdében, és nettó 293 ezret keres. A balesettel kapcsolatban azt mondta, hogy 6–7 másodperccel a Mercedes után érkezett a helyszínre, vészfékezett, és próbált ellenkormányozni is, de így sem tudta elkerülni az ütközést.