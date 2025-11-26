2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Árpád híd
Autó

Meglepő beismerést tett az Árpád hídi gázoló: így áll most az ügye a bíróságon

Pénzcentrum
2025. november 26. 19:28

Szerdán folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon B. Dávid büntetőpere. A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.

A 24.hu tudósítása szerint a tárgyalásra sötétkék öltönyben érkezett. L. Márton, aki a vád szerint egy BMW-vel vett részt a gyorsulási versenyben, fehér ingben és sötét farmerben jelent meg. Mindketten a folyosó csendesebb részén várakoztak, távolabb a sajtó képviselőitől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bíróság több mint tíz személy meghallgatását tervezte, köztük vádlottakét, tanúkét és szakértőkét. A kamerafelvételek megtekintését is napirendre tűzték, de erre végül nem maradt idő.

Mint arról korábban beszámoltunk, a vád szerint a 36 éves B. Dávid vezette a közel 700 lóerős, tuningolt Mercedes E63S AMG-t, amely a hídon, az éjfél utáni órákban spontán gyorsulási versenybe kezdett két BMW-vel. A Mercedes körülbelül 137-147 km/óra sebességgel haladt, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett – részben azért, mert kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert. A jármű átszakította a korlátot, és elgázolta a szabályosan közlekedő kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe.

Kapcsolódó cikkeink:

A baleset következtében a Mercedes felborult, a mögötte haladó BMW-k közül az egyik nekiütközött. A BMW-t L. Márton vezette, aki a vádemelés során tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt, ugyanakkor beismerte bűnösségét a baleset gondatlan okozásában.

Az ügyészség a Mercedes sofőrje ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt letöltendő fogházbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. A BMW vezetője ellen felfüggesztett fogház- és pénzbüntetést, valamint ideiglenes vezetéstől eltiltást kértek.

Bocsánatot kért a BMW sofőrje

A balesetet megelőzően nem versenyeztem, és spontán közúti versengésben sem vettem részt. B. Dávid és T. Bálint gépjárművét sem utolérni, sem megközelíteni nem akartam. Elismerem, hogy túlléptem az előírt maximális sebességet, mely nyilván rossz döntés volt a részemről, és ezt a mai napig nagyon bánom. Szeretnék ezúton is bocsánatot kérni B. Dávidtól, amiért nekiütköztem az autómmal, és részvétemet kifejezni az áldozat családjának

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– mondta a bíróságon bocsánatkérően L. Márton.

A férfi a személyi körülményeivel kapcsolatban azt mondta, hogy nőtlen, szakközépiskolai végzettsége van, jelenleg ételfutárként dolgozik egy kifőzdében, és nettó 293 ezret keres. A balesettel kapcsolatban azt mondta, hogy 6–7 másodperccel a Mercedes után érkezett a helyszínre, vészfékezett, és próbált ellenkormányozni is, de így sem tudta elkerülni az ütközést.

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #baleset #bíróság #verseny #haláleset #mercedes #autóbaleset #közúti baleset #büntetőper #autóverseny

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:35
19:28
19:23
19:16
18:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
2
3 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
3
2 hónapja
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
4
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
5
3 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:58
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 18:27
Sokk a magyar kertekben: óriási a káosz, erre nem lehetett készülni