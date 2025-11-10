2025. november 10. hétfő Réka
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Közmunkára járhat és 2 évig nem vezethet autót a Chelsea sztárja: csúnya kihágást követett el

Pénzcentrum
2025. november 10. 11:15

A Chelsea védőjét, Wesley Fofanát 300 óra közmunkára és 18 hónapos vezetéstől való eltiltásra ítélték veszélyes vezetés miatt, miután a leállósávban előzött nagy sebességgel - derül ki a The Telegraph Facebook oldalán is látható videófelvételből.

A 24 éves francia labdarúgó bűnösnek vallotta magát a vádban, miután az A3-as úton szabálytalanul, a leállósávban előzött, amit autóskamera is rögzített. A bíróság 18 hónapos közösségi szolgálatra kötelezte, ezen belül 300 óra fizetetlen munkát kell végeznie.

Fofana már korábban is el volt tiltva a vezetéstől nyolc gyorshajtási vétség miatt, így a mostani ítélet értelmében 2027 májusáig nem ülhet volán mögé.

A Chelsea közleményben tudatta, hogy egyeztetett játékosával a felelőtlen vezetésről. A klub hangsúlyozta, hogy bár nem ellenőrzi játékosait a nap minden órájában, az ilyen esetekben figyelmeztetést ad.

Julie Cooper bíró a tárgyaláson figyelmeztette a védőt, hogy a jövőben jóval felelősségteljesebben kell viselkednie, és ha ismét szabályt szeg, az akár a karrierjébe is kerülhet. Ennek ellenére Fofana pályára lépett a Chelsea legutóbbi, Tottenham elleni győztes mérkőzésén, és tagja a keretnek a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-meccsre is.
Címlapkép: Getty Images
