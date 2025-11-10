Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
Közmunkára járhat és 2 évig nem vezethet autót a Chelsea sztárja: csúnya kihágást követett el
A Chelsea védőjét, Wesley Fofanát 300 óra közmunkára és 18 hónapos vezetéstől való eltiltásra ítélték veszélyes vezetés miatt, miután a leállósávban előzött nagy sebességgel - derül ki a The Telegraph Facebook oldalán is látható videófelvételből.
A 24 éves francia labdarúgó bűnösnek vallotta magát a vádban, miután az A3-as úton szabálytalanul, a leállósávban előzött, amit autóskamera is rögzített. A bíróság 18 hónapos közösségi szolgálatra kötelezte, ezen belül 300 óra fizetetlen munkát kell végeznie.
Fofana már korábban is el volt tiltva a vezetéstől nyolc gyorshajtási vétség miatt, így a mostani ítélet értelmében 2027 májusáig nem ülhet volán mögé.
A Chelsea közleményben tudatta, hogy egyeztetett játékosával a felelőtlen vezetésről. A klub hangsúlyozta, hogy bár nem ellenőrzi játékosait a nap minden órájában, az ilyen esetekben figyelmeztetést ad.
Julie Cooper bíró a tárgyaláson figyelmeztette a védőt, hogy a jövőben jóval felelősségteljesebben kell viselkednie, és ha ismét szabályt szeg, az akár a karrierjébe is kerülhet. Ennek ellenére Fofana pályára lépett a Chelsea legutóbbi, Tottenham elleni győztes mérkőzésén, és tagja a keretnek a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-meccsre is.
A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
