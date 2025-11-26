A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását, így kiderült, mennyibe kerül az iX3 egyik legfőbb hazai kihívója. A legalább 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
A Mercedes szeptember elején, a Müncheni Autószalonon mutatta be először a közönségnek az elektromos GLC-t, amelyet sokan az első debreceni BMW, az iX3 legkomolyabb riválisának tartanak. Mostanra a hazai árak is nyilvánossá váltak - írja a hvg.hu.
A zöld rendszámos, divatos SUV legalább 29,8 millió forintért vihető haza. Ezért az összegért egy 489 lóerős, összkerékhajtású GLC 400 4Matic EQ jár, amely 4,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, hatótávolsága pedig eléri a 673 kilométert.
Összehasonlításképp: a BMW iX3 50 xDrive – 469 lóerővel, 4,9 másodperces 0–100-as gyorsulással és 805 kilométeres hatótávval – Magyarországon 27,8 millió forintos indulóáron érhető el.
A belső égésű GLC-k közül teljesítmény tekintetében a legközelebb az elektromos GLC 400 4Matic EQ-hoz az AMG GLC 43 4Matic áll. Ez a 421+14 lóerős, lágyhibrid, 2 literes, négyhengeres turbós benzines modell 33,6 millió forinttól indul.
Címlapkép: Mercedes-Benz AG, Mercedes-Benz AG
