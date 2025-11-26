2025. november 26. szerda Virág
Der neue Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie.Energieverbrauch kombiniert: 14,9-18,8 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; lavender silver [1] Die Angaben sind
Autó

Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista

Pénzcentrum
2025. november 26. 12:25

A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását, így kiderült, mennyibe kerül az iX3 egyik legfőbb hazai kihívója. A legalább 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.

A Mercedes szeptember elején, a Müncheni Autószalonon mutatta be először a közönségnek az elektromos GLC-t, amelyet sokan az első debreceni BMW, az iX3 legkomolyabb riválisának tartanak. Mostanra a hazai árak is nyilvánossá váltak - írja a hvg.hu.

A zöld rendszámos, divatos SUV legalább 29,8 millió forintért vihető haza. Ezért az összegért egy 489 lóerős, összkerékhajtású GLC 400 4Matic EQ jár, amely 4,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, hatótávolsága pedig eléri a 673 kilométert.

Összehasonlításképp: a BMW iX3 50 xDrive – 469 lóerővel, 4,9 másodperces 0–100-as gyorsulással és 805 kilométeres hatótávval – Magyarországon 27,8 millió forintos indulóáron érhető el.

A belső égésű GLC-k közül teljesítmény tekintetében a legközelebb az elektromos GLC 400 4Matic EQ-hoz az AMG GLC 43 4Matic áll. Ez a 421+14 lóerős, lágyhibrid, 2 literes, négyhengeres turbós benzines modell 33,6 millió forinttól indul.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG, Mercedes-Benz AG
