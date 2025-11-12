Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.
Óriási bejelentést tett a Mercedes: ilyen még nem volt Magyarországon - meglépte a cég
Több tízmilliárd forint értékű beruházásként hozza létre első magyarországi kutatás-fejlesztési központjátját a Mercedes-Benz, melynek nyomán tovább erősödhet hazánk szerepe az autóipari forradalomban, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium.
A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját, amelynek a nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kecskeméten.
A tárcavezető a Mercedes-Benz első magyarországi kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó 21,6 milliárd forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg.
Illetvemegkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják.
A külügyminiszter elmondta azt is, hogy ehhez a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújt, hozzájárulva az üzem stratégiai jelentőségének további erősödéséhez.
A 2024-es számok szerint a listavezető továbbra is a lengyel Orlen olajcég, a második helyet a cseh Skoda szerezte meg.
A 29 éves házigazda nem tagadta: van nála minden – dohánylevél, aprítógép, sőt még „végtermék” is.
Évtizedekig tartó alulfinanszírozás és külső technológiákra való támaszkodás után az európai védelmi ipar valódi befektetési reneszánszát éli.
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
Egyre többet fizetünk a tisztaságért: van, ahol 12 ezer forint is lehet a takarítás óradíja.
Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit.
Hiába a több százmilliárdos forgalom, mégis komoly visszaesést jelentett a Richter: mi lesz a legendás magyar gyógyszercéggel?
A Richter Gedeon Nyrt. az idei első kilenc hónapban 680,2 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 6,9 százalékos növekedést jelent éves alapon.
A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program.
Kiemelt ellenőrzést kapnak a gyrost árusító éttermek és büfék Magyarországon. Úgy néz ki, sokan nem megfelelően működnek.
A svéd Electrolux Csoport nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az egy évvel korábbi veszteség után - áll a cég honlapján.
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta.
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a...
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
A sírkőtisztítás mára külön iparággá nőtte ki magát, ezért most utánajártunk, hogy milyen kiadásokra számíthatunk, ha igénybe vennénk ezt a szolgáltatást.
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról.
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor.
A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve az ügyet.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök október második felében, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.