Berlin, 2018. augusztus 29.: A Mercedes-Benz SLC új, fekete színű Mercedes-Benz SLC-jén látható Mercedes Benz felirat. A német nyelvű feliratot fiatal csillagoknak fordítják.
Vállalkozás

Óriási bejelentést tett a Mercedes: ilyen még nem volt Magyarországon - meglépte a cég

Pénzcentrum
2025. november 12. 19:48

Több tízmilliárd forint értékű beruházásként hozza létre első magyarországi kutatás-fejlesztési központjátját a Mercedes-Benz, melynek nyomán tovább erősödhet hazánk szerepe az autóipari forradalomban, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját, amelynek a nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kecskeméten.

A tárcavezető a Mercedes-Benz első magyarországi kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó 21,6 milliárd forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg.

Illetvemegkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják.

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy ehhez a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújt, hozzájárulva az üzem stratégiai jelentőségének további erősödéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #tech #támogatás #beruházás #elektromos autó #mérnök #autóipar #kecskemét #mercedes #szíjjártó péter

