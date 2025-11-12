Óriási bejelentést tett a Mercedes: ilyen még nem volt Magyarországon - meglépte a cég

Több tízmilliárd forint értékű beruházásként hozza létre első magyarországi kutatás-fejlesztési központjátját a Mercedes-Benz, melynek nyomán tovább erősödhet hazánk szerepe az autóipari forradalomban, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját, amelynek a nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kecskeméten.

A tárcavezető a Mercedes-Benz első magyarországi kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó 21,6 milliárd forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg.

Illetvemegkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják.

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy ehhez a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújt, hozzájárulva az üzem stratégiai jelentőségének további erősödéséhez.