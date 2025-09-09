Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.
Drámai figyelmeztetés Münchenből – a fogyasztók még nem állnak készen a változásra
A belsőégésű motorok betiltása ellen szólalt fel a müncheni IAA Mobility autóipari kiállításon az iparág képviselői mellett Friedrich Merz szövetségi kancellár is.
"Az egyes technológiákra vonatkozó egyoldalú politikai döntések nem csak ebben az iparágban jelentik alapvetően a helytelen gazdaságpolitikai irányt" - fogalmazott a kancellár. A cél az, hogy "a technológiai nyitottság révén összekapcsoljuk a versenyképességet és a hatékony éghajlatvédelmet" - hangsúlyozta Merz. Úgy vélte, Németországnak "újra versenyképes, nemzetközileg elismert gazdasági helyszínné kell válnia, amelyet a világ nem csodálkozással, hanem csodálattal néz".
Hildegard Müller, a kiállítást szervező Autóipari Szövetség (VDA) elnöke az EU autóipari klímapolitikájának korrekcióját szorgalmazva kijelentette: "reális helyzetfelmérésre van szükség az új belsőégésű motorok 2035-től bevezetendő tilalmával, valamint a flotta szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó előírásokkal kapcsolatban". Szerint ez "nem jelenti a klímasemlegesség céljának elvetését, hanem éppen ellenkezőleg, hozzájárul annak eléréséhez".
"A fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre" - mondta Müller. "Azok, akik a valóságtól elrugaszkodva ragaszkodnak a célokhoz, és nem látják, hogy a világon különböző technológiai lehetőségek állnak rendelkezésre a közlekedési átállás sikeréhez, nemcsak a növekedést, a jólétet és a munkahelyeket veszélyeztetik, hanem a klímasemlegesség célját is" - fogalmazott.
Markus Söder bajor miniszterelnök a vásár megnyitóján is megismételte korábbi követelését, hogy térjenek el a belsőégésű motorok betiltásától. "Jelenlegi formájában ez helytelen, ezért fel kell függeszteni és más alternatívákkal kell helyettesíteni" - fogalmazott. Hangsúlyozta egyúttal a szén-dioxid-kibocsátási célok "valósághoz igazítását" is.
Az IW Consult tanácsadó cég által a szövetségi gazdasági minisztérium megbízásából készített tanulmány szerint a német autóipar csökkenő nyereséggel és létszámleépítéssel küzd. A Handelsblatt által közzétett tanulmány szerint 2030 végéig körülbelül 90 000 munkahely megszűnése lehetséges az iparágban.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.