A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Váratlan bejelentést tett a Volkswagen: ez mindent megváltoztat, rengeteg autót érint
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket. Az első ilyen modell az ID. Polo lesz, amely a típus 50. jubileumán érkezik.
A Volkswagen új névstratégiára épít, amelynek értelmében a cég a belső égésű motorral felszerelt modellek jól ismert elnevezéseit a teljesen elektromos ID. családra is alkalmazza. Az első ilyen autóként 2026-tól az ID. Polo érkezik a piacra. A koncepcióhoz fűződő tanulmány ID. 2all néven ismert. A márka minden új modellgeneráció esetében a jól „bejáratott” neveket átülteti az elektromos portfólióba - közölte a márka hazai importőre, a Porsche Hungaria.
Ezzel párhuzamosan a társaság minden klasszikus hajtású járművet a korábbról ismert elnevezésekkel forgalmaz tovább. E stratégia révén a Volkswagen összekapcsolja az elektromos és a belső égésű motorral hajtott járművek világát – s ezáltal a jövőben az ügyfelek számára jóval egyszerűbbé teszi a márka termékkínálatában való eligazodást.
Az új ID.Polo a modell 50. jubileumi évében az első autóként kerül piacra új néven.
Autóink gyakran hosszú éveken át kísérik az embereket – emlékeket és életszakaszokat formálnak. Egy olyan modell, mint a Polo, megmutatja, mi mindent képviselhet kifejező módon egy név: a megbízhatóságot, a karaktert és a cég történetét jelképezi. Éppen ezért alkalmazzuk ID. modelljeinkre is azokat a neveket, amelyek érzelmeket keltenek és immár ott gyökereznek az emberek mindennapjaiban. Az elektromobilitásnak nemcsak fejlettnek, hanem megközelíthetőnek és személyes jellegűnek is kell lennie
- mondta Martin Sander, a Volkswagen márkaigazgatóságának tagja, aki az értékesítés, marketing és after sales üzletágakért felel.
Egyik legerősebb márkánkat, a GTI-t is elhozzuk az elektromos világba. Szintén 2026-ban kerül sorozatgyártásba az ID. GTI Concept tanulmány „ID. Polo GTI” néven. Sok dinamikát és nagy vezetési élményt fog kínálni
- fogalmazott. Az ID. Polo és az ID. Polo GTI – egyelőre még „rejtett” modellek – először az IAA MOBILITY kiállításon, Münchenben (2025. szeptember 8–14.) mutatkoznak be a globális nagyközönség előtt. A vállalat már az előző napon, szeptember 7-én egy világpremier keretében leleplezi egy elektromos kompakt SUV tanulmányát: az új ID. CROSS Conceptet. A tanulmány sorozatgyártású változata – az ID. Cross – 2026 végén kerül piacra a T-Cross elektromos modell megfelelőjeként.
