Névtelen vezető készül csatlakoztatni a fegyvert a modern kék elektromos autó töltőportjához, amely a város napos utcáján parkol...
Autó

Németországban állítják, régiós nagyhatalom lehet Magyarország: mutatjuk, miért

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 09:11

Magyarország az elektromos autógyártás területén jelentős előrelépést tehet a régióban, amit részben az olcsó munkaerőnek köszönhet - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hosszú évtizedek lemaradása után Magyarország az elektromos járművek gyártásának fontos központjává válhat a BMW és több kínai vállalat beruházásainak köszönhetően. A német lap két szerzője, Tobias Piller és Michaela Seiser szerint az ország képes lehet megelőzni regionális versenytársait az autóiparban.

A szerzők kiemelik, hogy ebben jelentős szerepet játszanak a magyar miniszterelnök kínai kapcsolatai is, amelyek elősegítették a beruházások megszerzését.

Míg a győri Audi jövője bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt - hiszen kevesebb hagyományos motorra lesz szükség -, addig különleges sikernek számít, hogy Magyarország megállapodott a BMW-vel legígéretesebb modelljeinek gyártásáról.

A lap értékelése szerint Magyarország versenyképességének egyik fő tényezője a régióban is kiemelkedően olcsó munkaerő, ami vonzóvá teszi az országot az autóipari beruházások számára.

Címlapkép: Getty Images
#autó #európa #elektromos autó #autógyár #autógyártás #közép-európa #elektromos #BYD #akkumulátorgyár

