Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Németországban állítják, régiós nagyhatalom lehet Magyarország: mutatjuk, miért
Magyarország az elektromos autógyártás területén jelentős előrelépést tehet a régióban, amit részben az olcsó munkaerőnek köszönhet - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Hosszú évtizedek lemaradása után Magyarország az elektromos járművek gyártásának fontos központjává válhat a BMW és több kínai vállalat beruházásainak köszönhetően. A német lap két szerzője, Tobias Piller és Michaela Seiser szerint az ország képes lehet megelőzni regionális versenytársait az autóiparban.
A szerzők kiemelik, hogy ebben jelentős szerepet játszanak a magyar miniszterelnök kínai kapcsolatai is, amelyek elősegítették a beruházások megszerzését.
Míg a győri Audi jövője bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt - hiszen kevesebb hagyományos motorra lesz szükség -, addig különleges sikernek számít, hogy Magyarország megállapodott a BMW-vel legígéretesebb modelljeinek gyártásáról.
A lap értékelése szerint Magyarország versenyképességének egyik fő tényezője a régióban is kiemelkedően olcsó munkaerő, ami vonzóvá teszi az országot az autóipari beruházások számára.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
