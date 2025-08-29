A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Váratlan fordulat a piacon: beszakadtak a Tesla eladásai, ez a márka nyomta le Musk cégét
A Tesla európai eladásai 40%-kal zuhantak júliusban, miközben a kínai BYD jelentősen növelte piaci részesedését a kontinensen, tudósított a The Guardian.
Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint a Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az EU-ban, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiban és az Egyesült Királyságban, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 14 769 darabbal.
Ezzel szemben a BYD eladásai 4 151-ről 13 503-ra emelkedtek, ami 1,2%-os piaci részesedést jelent, míg a Tesla részesedése 0,8%-on maradt. A kínai autómárka idén tavasszal először előzte meg a Teslát az európai eladásokban a JATO Dynamics piackutató cég jelentése szerint.
A kínai autómárkák, amelyek gyakran olcsóbb modelleket kínálnak, agresszívan terjeszkednek Európában. Az Egyesült Királyságban eközben a kormány csütörtökön bejelentette, hogy a Ford lesz az első gyártó, amely két modelljére - a Gen-E-re és az e-Tourneo Courier-re - megkapja a maximális 3 750 fontos támogatást az új elektromos autó támogatási program keretében.
Az ACEA adatai szerint 2025 első hét hónapjában 1,011 millió új, tisztán elektromos autót regisztráltak az EU-ban, ami 15,6%-os piaci részesedést jelent. A hibrid-elektromos autók ennél is népszerűbbek voltak, 2,255 millió eladott egységgel. A növekedést a négy legnagyobb piac hajtotta: Franciaország 30,5%-os, Spanyolország 30,2%-os, Németország 10,7%-os és Olaszország 9,4%-os bővülést mutatott.
Sigrid de Vries, az ACEA főigazgatója szerint az elektromos autók elterjedésének felgyorsításához Európának folytatnia kell a nyilvános töltőinfrastruktúra bővítését, biztosítania kell az alacsonyabb töltési árakat, és jól koordinált vásárlásösztönző rendszereket kell bevezetnie.
Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA
