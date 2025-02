KRESZ változás 2025: így módosulnak a közlekedési szabályok, itt van minden változtatás

Az utóbbi néhány évben folyamatosan arról lehet hallani és olvasni, hogy módosul a KRESZ Magyarországon. Ez nem véletlen: több módosítást már el is végeztek, viszont az új, több ponton módosuló KRESZ-ről folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A tervezeten öt különböző munkacsoport és külsős szakértők is együtt dolgoznak, a KRESZ egyes részleteinek változásainak tervét pedig szakaszosan hozták nyilvánosságra. A lakossági reakciókat is figyelembe véve készítették el ugyanis az KRESZ-módosítás tervezetét. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) arra tett ígéretet, hogy 2025. március 31-re beterjeszthető formába hozzák az új KRESZ-t. Összegyűjtöttük, mit hozhat a KRESZ változás 2025-ben, mit tudunk eddig a tervezett módosításokról.

A KRESZ részben módosult 2024 decemberében, az új szabályok már jelenleg is érvényesek. Tervben van továbbá a KRESZ átfogó módosítása is 2025-ben, melyről már most tudhatók bizonyos tervek, részletek. Az új KRESZ kidolgozása jelenleg is folyamatban van, amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük. Addig is összegyűjtöttünk minden eddigi és várható változást.

Így módosult a KRESZ 2024-ben

Ahogy arról lapunk is beszámolt, változott a KRESZ decemberben, így 2025-ben ezekhez az új szabályokhoz is alkalmazkodni kell, mielőtt megjelenne a teljesen átdolgozott KRESZ. A decemberi módosítás kisebb pontosításokat hozott a közlekedési szabályokban, amelyek elsősorban a megkülönböztető jelzéseket használó járműveket érintik. A legfontosabb KRESZ változások 2024-ben a megkülönböztető jelzést használó járművek kapcsán:

Buszsáv használata : Az autóbuszsávot továbbra is használhatják a buszok, trolibuszok, kétkerekű segédmotorok, motorkerékpárok, és bizonyos esetekben kerékpárosok. A személyautók is behajthatnak, ha a következő kereszteződésben kanyarodnak, parkolóhelyet keresnek, vagy kapualjba hajtanak be. Azon járművek viszont, amelyek rögzített kék vagy kék-piros villogóval vannak felszerelve, a buszsávot akkor is használhatják, ha a jelzés épp nincs aktiválva . Ez a szabály kiterjedt a rendőrség személyvédelmi szolgálatának és a terrorelhárítás járműveire is.

: Az autóbuszsávot továbbra is használhatják a buszok, trolibuszok, kétkerekű segédmotorok, motorkerékpárok, és bizonyos esetekben kerékpárosok. A személyautók is behajthatnak, ha a következő kereszteződésben kanyarodnak, parkolóhelyet keresnek, vagy kapualjba hajtanak be. Azon járművek viszont, amelyek rögzített kék vagy kék-piros villogóval vannak felszerelve, a . Ez a szabály kiterjedt a rendőrség személyvédelmi szolgálatának és a terrorelhárítás járműveire is. Előzési tilalom : A megkülönböztető jelzést használó járműveket továbbra sem szabad megelőzni, és olyan követési távolságot kell tartani, amely nem zavarja a jármű vezetőjét. Szigorítás: az ilyen járművek vezetőjét sem szabad zavarni, például szorosan követve őket a mentőautók mögött.

: A megkülönböztető jelzést használó járműveket továbbra sem szabad megelőzni, és olyan követési távolságot kell tartani, amely nem zavarja a jármű vezetőjét. Szigorítás: az ilyen járművek vezetőjét sem szabad zavarni, például szorosan követve őket a mentőautók mögött. Behajtási tilalom kivételei : Ha egy megkülönböztető jelzést használó jármű csak a fényjelzést aktiválja (pl. mentő éjszaka), akkor a "Mindkét irányból behajtani tilos" táblával ellátott útszakaszokra is behajthatnak.Ez nem vonatkozik az "Egyirányú utca" táblára.

: Ha egy megkülönböztető jelzést használó jármű csak a fényjelzést aktiválja (pl. mentő éjszaka), akkor a "Mindkét irányból behajtani tilos" táblával ellátott útszakaszokra is behajthatnak.Ez nem vonatkozik az "Egyirányú utca" táblára. Parkolás tilosban: A védett személyek kíséretét szolgáló járművek mostantól fényjelzés nélkül is megállhatnak tilosban, ha nem veszélyeztetik a közlekedőket és jól láthatók.

A 2024. december 17-i változások speciális szabályok kiegészítései, a mindennapi közlekedőket alig érintik. A nagyobb KRESZ-átalakítások 2025-től várhatók.

Minden fontos KRESZ változás 2025-ben

Bár a teljes tervezet még nem ismert, azt még nem bocsátották társadalmi egyeztetésre, nyilatkozatok és kiszivárgok részletek alapján már körvonalazható, milyen változásokra lehet számítani a KRESZ-ben. Amint biztos információkkal rendelkezünk, cikkünket frissítjük. Addig is összegyűjtöttük, mit tudunk eddig.

Egyrészt az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) azt ígérte, hogy 2025. március 31-ig "a kormány által beterjeszthető" formába önti az új KRESZ-t. Ez azt jelenti, hogy ezután valószínűleg hozzáférhető válik a tervezet teljes szövege. A módosításon már hosszú ideje dolgozik öt munkacsoport - az ÉKM és a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI) munkatársai - valamint több külső szakértő is, mint pl. a rendőrség.

A 2025-ös KRESZ változás átfogó lesz, hatással lesz gyalogosokra, rolleresekre, biciklisekre, motorosokra, autósokra, mindenkire az utakon gyerekektől idősekig.



A változtatások kifejezett célja az is, hogy a száraz, helyenként bonyolult és nehezen érthető (többször toldott-foldott) KRESZ-t új formába öntsék, pontosítsák, világosabbá tegyék. A legfőbb szabályok, lámpák és táblák jelentése, vagy a nemzetközi jogrendbe illeszkedő egyéb közlekedési szabályok így változatlanok maradnak, viszont sok általános szabályt a mai közlekedési viszonyokhoz igazítanak (jobban szabályozva például a biciklis vagy rolleres közlekedést).

A legfrissebb információk a Telex birtokába jutott kormányzati munkaanyagból származnak. A 27 oldalas jelentésben olyan javaslatok szerepelnek, mint például hogy gyalogosként az úttesten, illetve vasúti átjáróban tilos lenne mobiltelefont használni, illetve olyan tevékenységet végezni, amely elvonja a figyelmet. Hasonlóképp lakott területen kívül 3 év alatti gyerekkel csak ülve lehetne utazni a közösségi közlekedési eszközökön. Azt is tartalmazza a tervezet, hogy az óvodák és iskolák közelében suli/ovi övezeteket hoznának létre speciális szabályokkal, ahol például tanítási időben fokozott óvatosságot várnának el a járművezetőktől, a sebességhatár pedig 30 km/óra lenne.

A jelentés alapján egységesíthetik a sebességhatárokról szóló rendelkezéseket és autóúton a mostani 110 helyett akár 120 km/órás sebességhatárt is megengedhetne az út kezelője, autópályák egyes szakaszain pedig akár 140 km/órás gyors szakaszokat is kijelölhetnek. Jelenleg a teherautók, a buszok és az utánfutót vontató autók, lakott területen kívül mindenhol 70 km/órával mehetnek, autópályán pedig 80-nal, a javaslat szerint viszont az összes felsorolt útszakaszon 90-re gyorsíthatnának ezek a járművek - írja a lap. Viszont autóútra és autópályára csak olyan járművel, illetve járműszerelvénnyel lehetne felhajtani, amely legalább 70-es tempóra képes (ez 10 km/órával több mint a jelenlegi alsó határ).

A traktorok megengedett sebessége lakott területen kívül 60 km/órára emelkedhet, a villamosok pedig zárt pályán 70 km/órával mehetnek.

A tervezet szerint a biciklisek járdán és gyalogos övezetben maximum 10 km/órával tekerhetnének, viszont a gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 km/óra lehet a sebességhatár.

Az új KRESZ-ben már szerepelhet majd az ún. "cipzárelv": amikor két forgalmi sáv közül az egyik megszűnik, akkor az egyenesen továbbhaladó sávban közlekedőknek bizonyos esetekben be kell engedniük a megszűnő sávról érkezőket. Attól függően, hogy az egyenesen haladó sávon folyamatos-e a forgalom vagy feltorlódott a kocsisor, a mellette haladó sáv megszűnése előtti legkorábbi lehetőségnél, vagy a megszűnés helyének közvetlen közelében kellene beengedni a járműveket.

A javaslat szerint lakott területen is előírnák a tompított fényszóró kötelező használatát azokon az autókon, amelyeken nincs nappali menetfény. A jelenlegi szabály szerint ez most csak lakott területen kívül kötelező mindig, valamint éjszaka és rossz látási viszonyok közt mindenhol.

Változhat a jogosítványszerzés gyakorlata is. Bevezethetik továbbá a szimulátoros oktatást a gyakorlati oktatás hagyományos módszerének kiegészítésére. A vizsgán csak a közlekedési hatóság által engedélyezett szimulátorral végzett gyakorlásokat vennék figyelembe. Az elképzelés szerint a kötelező 29 gyakorlati órából legfeljebb hatot válthatnak ki a tanulóvezetők ezen a módon, a kötelező óraszám fölött viszont korlátlanul igénybe vehetnék.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Napirenden van az a javaslat is, amely lehetővé tenné a legfeljebb 125 köbcentis motorkerékpárok és robogók vezetését ezzel B-jogsival, és várhatóan az eddigi 40-ről 45 km/órára emelik a segédmotorok legnagyobb megengedett sebességét.

A javaslat megteremtené a családtagi vezetés lehetőségét. Ugyanakkor hozzátartozói támogatással autópályán és autóúton nem lehetne gyakorolni, és erre a tanulóautósok esetében csak a 29 kötelező gyakorlati óra után lenne lehetőség, esetleg 20 óra után. Viszont mindkét esetben csökkenhet a képzési költség, mert az országos átlag szerint most 46 óra után sikerül a vizsga a kezdőknek - írta a lap. Azonban csak olyan hozzátartozó segíthetne a kezdőknek, akinek legalább 10 éves a jogosítványa és nem követett el közlekedési bűncselekményt.

2025-ben bevehetik a KRESZ-be a közforgalom elöl elzárt magánutakat, a mélygarázsokat, parkolókat, illetve a parkolóházakat is: ezeken a helyeken eddig a tulajdonosok tehettek ki a közlekedési szabályok betartására figyelmeztető táblát. Így például ellenőrizhetővé válnának a szupermarketek parkolói.

A javaslat szerint kötelezővé tennék a kerékpáros bukósisak viselését 14 éves kor alatt. Szintén nagyban érinti a bicikliseket, hogy az úttest jobb szélétől számított egy méter széles útfelületet vegyes használatú sávrésznek neveznék, melyre saját szabályrendszer vonatkozna. Ezzel megerősíthetik azt a mostani szabályt, miszerint a kerékpárosok, gyalogosok, stb. az úttest jobb szélére húzódva közlekedhetnek. Így pl. az autók nem lennének kötelesek a sávon belül jobbra húzódni, hanem középen mehetnének. A vegyes sávrész használóit egyes helyzetekben akár a záróvonalat átlépve is lehetne előzni.

A kerékpárosoktól tartandó kötelező oldaltávolság előírása szintén bekerülhet az új KRESZ-be. A tervezet szerint 50 km/óra sebességig 1 métert, ennél nagyobb sebességű elhaladásnál viszont legalább másfél métert kellene tartani mellettük. Amikor az előírt minimális oldaltávolság nem betartható, akkor az előzést vagy kikerülést végrehajtó jármű legfeljebb 15 km/óra sebességkülönbséggel mehetne el a lassabb mellett.

Megszüntetnék a párhuzamos közlekedés fogalmát és ehelyett bevezetnék a mellette elhaladás fogalmát többsávos úton, az előzés pedig a felezővonal átlépésével járó manőver lenne. A mellette elhaladás egyébként fokozott óvatossággal jobbról is történhet. Például ha egy autó a többsávos út belső sávjában megy 50 km/óra sebességgel, akkor a jelenlegi és az új szabályok szerint is elmehet mellette egy másik autó a középsőn, ahol a sebességhatár ezt megengedi.

Megengedné az új KRESZ, hogy biciklisek és motorosok előremenjenek a dugóban. Kerékpárosok álló vagy lassan haladó járművek mellett jobbról előre mehetnének, a segédmotorosok a sorok közt vagy szintén jobbról, a motorosok pedig balról, vagy a sorok közt.

Ugyancsak engednék, hogy biciklisek használják a járdát, ahogy használják jelenleg is, csak szabálytalanul. A tervezet szerint bizonyos esetekben a gyalogosok zavarása nélkül, legfeljebb 10 km/óra sebességgel akár a járdán is közlekedhetnének a bringások. Ott, ahol ezt a helyi útkezelő vagy az önkormányzat külön nem tiltotta meg és nincs kerékpáros út vagy sáv, esetleg rossz az állapota. , vagyis a járdázás ezután sem lenne mindig szabályos. Bekerülhet a KRESZ-be az úgynevezett kerékpáros utca fogalma is, ahol a kerékpárral közlekedőknek lenne elsőbbségük a gépjárművekkel szemben. Itt a gyalogosok kizárólag a járdát használhatnák, az autók pedig elsősorban célforgalomban, illetve legfeljebb 25 km/óra sebességgel hajthatnának be, és nem zavarhatnák a kerékpárosokat.

A zebrán áthajtani eddig tilos volt, az új tervezet szerint a biciklisek a gyalogosok sebességéhez igazodva, de legfeljebb 10 km/órás tempóban kelhetnének át a kijelölt átkelőkön, viszont nem lenne elsőbbségük az autókkal szemben.

Határértékekhez kötnék biciklisek esetében a jelenleg legális alkoholfogyasztást: 0,8 gramm/liter véralkohol, vagy 0,4 milligramm/liter légalkohol érték alatt nem büntetne a rendőr, ha a kerékpár nem bódult. Továbbá a kerékpárral közlekedők 16 éves kor alatt nem szállíthatnának utast és a felnőttek is legfeljebb két, 10 évnél fiatalabb gyereket vihetnek az erre alkalmas ülésen. Bekerülhet a KRESZ-be a kerékpáros utánfutó használatának lehetősége is, melyben legfeljebb négy, 10 évnél fiatalabb gyereket lehetne vinni. Az új közlekedési szabályok szerint lakott területen kívül, az úttesten egymás mellett is haladhatnának a 4-12 kerékpárosból álló csoportok.

A rollerek és más mikromobilitási eszközök is bekerülhetnek a KRESZ alaposan átdolgozott változatába a jelentés szerint. Megkülönböztethetnek kis- és nagy teljesítményű rollereket, melyekre eltérő szabályok vonatkoznának. Kis teljesítményűnek a legfeljebb 25 km/óra sebességre képes rollerek számítanak a tervek szerint.