Filléres kocsikkal tarolna itthon a Renault és a Hyundai: ezek a legolcsóbb elektromos autók 2025-ben

Új szereplők robbantak be a legolcsóbb elektromos autók toplistáján: a Hyundai újdonsága rögtön a harmadik helyre érkezett, a Renault új, retró villanyautója pedig negyedik. A legolcsóbb elektromos autó még mindig a Dacia Spring, de az utóbbi hónapokban ez is megdrágult. 2024-ben több mint 14 ezer tisztán elektromos autó kapott magyar zöld rendszámot.

A kiadott zöld rendszámok száma tavaly januárban 88 229 volt, december végére pedig 115 322-re nőtt, ami 27 093 rendszámmal több. Ez közel 30,7%-os növekedést jelent a 2024-es év során - derült ki a Belügyminisztérium adataiból.

A legtöbb zöld rendszámot a tisztán elektromos személygépkocsik (5E kategória) kapták, amelyek száma januárról decemberre 46 507-ről 61 290-re emelkedett, ami 31,7%-os növekedést jelent. Ezek száma 2024 végére 14 783-mal nőtt, ami az összes növekedés 54,6%-át adja.

Tisztán elektromos autókra a legtöbb rendszámot decemberben adták ki - 1 970 darabot, ami az éves adatokhoz képest is kiemelkedő, a havi növekedés átlaga ugyanis 1719 darab volt -, ebben a kategóriában összesen 70 386 darab zöld rendszám volt érvényben az év végén.

Budapesten a zöld rendszámok száma az év eleji 34 654-ről 43 750-re nőtt, míg vidéken 53 575-ről 71 572-re. Bár a vidéki növekedés abszolút számban jelentősebb (18 000 vs. 9 096), százalékosan mindkét terület nagyjából hasonló ütemű, 33,6% (vidéken) és 26,2% (Budapesten).

Az elektromobilitás terjedésének elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek megfizethető modellek a piacon. A Pénzcentrum rendre összegyűjti a legolcsóbb elektromos autókat. Lássuk a toplistát 2025 elején.

Jönnek az új, olcsó e-autók

A legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon továbbra is a Dacia Spring Electric, amely állami támogatás nélkül most 9 499 000 forintért kapható, 1,6 millióval drágábban, mint augusztus végén. Ugyanakkor közben volt egy ráncfelvarrás, de annak októberi bejelentésekor még csak 8,5 mnillió forintot kértek érte, szóval azóta is ugrott 1 milliót az ár. A Spring Expression alapmodell 65 lóerős, 28,3 kWh-s akkupakkal és 225 kilométeres hatótávval rendelkezik. Az alapárben nincs benne az első parkolóradar, a tolatókamera, az elektromosan állítható visszapillantó tükör, és az automata LED fényszóró sem.

Második továbbra is a Citroen e-C3, amely alapáron 9 890 000 forintért kapható, ugyanannyiért, mint legutóbb. Ennyi pénzért a YOU felszereltséggel lehet megvásárolni. Az akkupakkja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 320 kilométert képes megtenni.

10 millió alatt, 9 999 000 forintos listaárral startol itthon az új Hyundai Inster, amivel rögtön a harmadik helyen kezdett. A kis koreai villanyautó 42 kWh-s akkuval szerelt alapváltozata akár 305 km-es hatótávot is tudhat. A Hyundai ezzel a modellel kíván versenyezni a megfizethető elektromos autók szegmensében, különösen a kínai gyártók által kínált modellekkel szemben.

A hibrid technológiával amúgy is erőset ment tavaly a Renault, de most a legolcsóbb elektromos autók listájára is feliratkoztak az új 5-össel: ennek legolcsóbb listaára most 10 990 000 forint, amivel a negyedik. A retró feelingre játszó kisautó alapváltozatába egy 40 kWh-s akksit tettek, 120 lóerős teljesítménnyel, ezzel az akkupakkal kb. 275 kilométert képes megtenni egy töltéssel.

És akkor jöjjön a kínai kontingens: ötödik az MG 5, amely ugyanúgy legkevesebb 10 999 000 forintért hozható el, mint legutóbb, a családi kombi ígért hatótávja 320 kilométer. Hatodik az MG 4-es, ami most akciósan alapáron 11 199 000 forintért kapható, ami 1,6 millióval olcsóbb, mint a legutóbbi összesítésünknél (akkor 12 699 000 volt, és visszatértek a nyár elején érvényes árához). Múltkor ötödik volt az MG ZS EV, de ezt mostmár nem lehet itthon megrendelni, így kiesett.

Hetedik helyen most a BYD Dolphin áll, amely a gyártó árlistája szerint 12 624 900 forintba kerül, ugyanannyiba, mint legutóbb. Nyolcadik az elektromos Opel Corsa, 13 040 000 forintos alapárral, ez legutóbbi listánkon még 12 740 000 forintos árcédulával szerepelt, de volt idő, amikor 13 750 000 forintos áron tűnt fel. A kilencedik legolcsóbb elektromos autó a 13 299 000 forintos kedvezményes alapáron kapható Hyundai Kona EV, ami a nyár elején még nem fért bele a top 10-be ugyanezzel az árcédulával. Tizedik a Mazda MX-30, amiért most 13 600 000 forintot kérnek újonnan legkevesebb, tavaly június óta 100 ezer forinttal emelkedett az ára.

Nem fért be a top 10 legolcsóbb autó közé az elektromos Fiat 500-as a jelenlegi, 13 690 000 forintos legkisebb listaárával, pedig júliusban még hetedik volt 11 490 000 forintos listaárral. Bár kimaradt a top 10-ből, de 14 millió forint alatt megvehető még a a BYD ATTO 3 is, amely most 13 997 900 forintba kerül. Szűken, de belefér ebbe az árkategóriába az új Kia EV3 is, amelynek induló listaára 13 999 000 forint.

Címlapkép: media.renault.com