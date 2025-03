Megszereztük a titkos uniós dokumentumot: búcsút inthetnek a magyarok a kedvenc autóiknak

A tiszta közlekedés irányába haladna Európa, és ennek érdekében „feláldoznák” a belső égésű motorokat, amiket fokozatosan kivezetnének a közlekedésből. A 2025. március 5-én Brüsszelben bemutatott autóipari akcióterv (eredeti nyelven Industrial Action Plan for the European Automotive Sector) részletes ütemtervet vázolt fel az autóipar átalakítására és a karbonsemlegesség elérésére. Igazságos átmenetről beszélnek és ennek érdekében hoznák össze az erős autóipari ágazattal rendelkező régiókat, amelyek aktív szerepet játszhatnának a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítésében. A Pénzcentrum birtokába került dokumentum szerint az Európai Bizottságnak 2025 végéig kell jelentést készítenie arról, milyen költségvetési forrásokra van szükség ahhoz, hogy ez az átállás mindenki számára igazságos legyen.

Nagyon úgy tűnik, hogy az autóipar átalakulása ma már nem csupán környezetvédelmi szempontból szükséges, hanem gazdasági és technológiai értelemben is elkerülhetetlen. Az Európai Unió közúti közlekedésből származó kibocsátása a teljes üvegházhatású gázkibocsátás negyedét teszi ki jelenleg, pedig az EU kifejezett célja, hogy elérje a klímasemlegességet 2050-re. Ehhez viszont az autóipar radikális átalakítása válhat szükségessé. Ráadásul a globális piac egyértelműen a zéró kibocsátású járművek felé mozdult el.

Az ágazat jelenleg példátlan sebességű és nagyságrendű strukturális átalakuláson megy keresztül. A tiszta mobilitásra való átállás felgyorsult, az elektromos járművek iránti kereslet jelentősen nőtt az elmúlt években és 2024-ben már minden ötödik eladott autó elektromos volt. Ugyanakkor a digitális technológiák, például a mesterséges intelligencia, a szoftverek, az érzékelő és kommunikációs eszközök gyors integrációja, valamint a digitális szolgáltatások és a csatlakoztathatóság növekvő jelentősége alapjaiban forgatja fel az autóipari ágazatot. Ezért elengedhetetlen, hogy az európai autóipar ne csak sodródjon, hanem alakítsa is a nulla károsanyag-kibocsátású, összekapcsolt és egyre inkább automatizált járművekre való átállást

– írja az autóipari akcióterv (eredeti nyelven Industrial Action Plan for the European Automotive Sector), kiemelve, hogy az unió számára mennyire fontos az, hogy megőrizze versenyképességét az új technológiák terén, különösen a szoftveralapú járművek, az önvezető technológiák és az akkumulátorgyártás területén.

Az Európai Bizottság akcióterve öt fő pilléren alapul:

Innováció és digitalizáció: az önvezető és kapcsolt járművek fejlesztésének ösztönzése, egy uniós szintű szoftverplatform kialakítása és a mesterséges intelligencia alkalmazásának kiterjesztése az autóiparban.

Tiszta mobilitás: az unió 2035-től teljesen betiltja az új belső égésű motoros autók értékesítését. A cél a nulla kibocsátású járművek (főként elektromos és hidrogénhajtású autók) elterjedésének gyorsítása.

Versenyképesség és az ellátási lánc ellenállóképessége: az unió célja az akkumulátorgyártás hazai fejlesztése, hogy csökkentse a kínai és más külföldi beszállítóktól való függőséget.

Munkahelyek és szociális hatások kezelése: az autóipari dolgozók átképzésére és az új készségek fejlesztésére irányuló programok elindítása.

Piaci feltételek és versenyhelyzet javítása: az unió biztosítani kívánja, hogy az elektromos járművek piacán méltányos versenyfeltételek legyenek, különös tekintettel a kínai elektromos autók dömpingáras importjára.

Az átállás azonban tele van kihívásokkal. Az elektromos járművek jelenleg még mindig drágábbak, mint a belső égésű motoros társaik, és a töltőinfrastruktúra fejlesztése is szükséges lenne. Az Európai Bizottság ezért támogatási programokat vezetne be az alacsony jövedelmű háztartások számára, hogy számukra is elérhetőbbé váljanak az elektromos járművek; ezek lesznek az úgynevezett szociális lízingprogramok. A tervek között szintén szerepel az akkumulátoripar fellendítése az unióban, amivel csökkentenék a gyártási költségeket és növelnék az európai hozzáadott értéket. Hamarosan megkezdődik a gyorsabb töltőhálózat-kiépítés is, különös tekintettel a nehézgépjárművek töltőállomásaira.

A jelenlegi piaci helyzet alapján Magyarországon az elektromos autók átlagosan 5,1 millió forinttal drágábbak, mint a hasonló kategóriájú belső égésű motoros autók. Az akkumulátorok árának csökkenése és a technológiai fejlődés miatt előbbiek árai azonban folyamatosan csökkennek. Az előrejelzések szerint 2024-ben 23 százalékos, 2025-ben pedig további 20 százalékos árcsökkenés várható az akkumulátorok terén, ami jó eséllyel megjelenik majd az elektromos autók fogyasztói árában is. Egy bizakodó prognózis szerint ezek a trendek arra utalnak, hogy az elektromos és belső égésű motoros autók árai közötti különbség a következő években tovább csökkenhet, és akár (szinte) el is tűnhet.​

Mit jelent ez a fogyasztók számára?

A belső égésű motorok kivezetése azt jelenti, hogy 2030 után az új autópiacon egyre kisebb lesz a választék a hagyományos, belső égésű motorokkal felszerelt gépkocsikból, és mindennél jobban dominálnak majd az elektromos modellek. Az infrastruktúra kiépítése, az árak csökkentése és a technológiai fejlődés várhatóan megkönnyíti az átállást – vagy a részleges átállást – a fogyasztók számára. Az Európai Unió ráadásul nem csupán szabályozással, hanem támogatásokkal és befektetésekkel kívánja elérni céljait, miközben innovációs ösztönzőkkel is elősegítené az autóipar és a közlekedés átalakulását. A döntéshozók szerint a következő évek döntő jelentőségűek lesznek abban, hogy Európa megőrizze vezető szerepét az autóiparban és egy mindenki számára fenntarthatóbb jövőt építsen.

Az iparág számára kulcsfontosságú a kiszámíthatóság, ugyanakkor aggodalommal figyelem az Európai Bizottság legutóbbi bejelentéseit. Az, hogy megnyitják az ajtót a belső égésű motorok kivezetésének 2035-ös határidejére vonatkozó módosítások előtt, valamint az, hogy a teljes technológiai semlegességet hangsúlyozzák, aláássa elkötelezettségünket az autóipar villamosítása és az új személyautók és kisteherautók nulla kibocsátásának 2035-re kitűzött célja mellett. Az elektromos átállás egyértelműen a legköltséghatékonyabb dekarbonizációs út, különösen a szintetikus üzemanyagokkal összehasonlítva. Ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük a jövőbeli kihívásokat, ragaszkodnunk kell a már elfogadott céljainkhoz, és meg kell erősítenünk a terv regionális dimenzióját

– mondta a Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottsága (CoR) Területi Kohézióért Felelős Bizottság (COTER) elnöke, amely szervezet létrehozta az Autóipari Régiók Szövetségét (Automotive Regions Alliance, röviden ARA) annak érdekében, hogy ismerjék el a régiók kritikus szerepét az átmenet kezelésében.

A harminchat európai régiót egyesítő ARA szerint az igazságos átmenethez területi párbeszédre és helyalapú megoldásokra van szükség, amelyek a közösségek és a helyi hatóságok közötti erős partnerségre épülnek. A régiók azt is hangsúlyozták, hogy az innovációs ökoszisztémák további támogatása az autóipari régiókban kulcsfontosságú lesz az intelligens szakosodási stratégiák és az értékláncon belüli interregionális együttműködés révén.