Bevásároltak luxusautókból a magyar szupergazdagok: S-Merci és Jákob Zoli Ferrarija a toplistán

Már legalább 5-en követték Jákob Zoltánt, és szavaztak a 200 milliós Ferrari-terepjáróra - derült ki a forgalomba helyezési adatokból. Más hazai gazdagok a Lamborghinire esküsznek, ebből sportkocsi és SUV is magyar rendszámot kapott január is április között. A klasszikus luxusautók között még mindig az S-Merci a sláger.

10 402 személyautó kapott magyar rendszámot áprilisban a Datahouse adatai szerint - számoltunk be korábbi cikkünkben. Ilyen számokat régen léthattunk: mindez azt jelenti, hogy sorozatban 3 hónapja 10 ezer felett van a darabszám, ez 2021 óta nem fordult elő.

Az áprilisi adatokból az is kiderült, hogy az ország legkelendőbb autója a Suzuki Vitara, 3325 forgalomba helyezéssel. Második az S-Cross 2545 forgalomba helyezéssel, de a helye korántsem biztos, a nyakában ott liheg a Skoda Octavia 2382 darabbal.

Ez a nagy, országos trend, de mi a helyzet a hazai tehetősebb vásárlói réteggel? A Pénzcentrum a friss statisztikában megnézte, milyen luxusautók érkeztek az országba 2024-ben.

Brutál pénzeket költöttek autócsodákra

A Datahouse összesítése szerint Magyarország kedvenc sportautója most a Toyota GR 86, amelyből 28 darab érkezett eddig az országba, amelynek alapára 15 980 000 forint. Második a Porsche 911-es, ami nagyjából 36 millió forintos alapáron kapható, és természetesen ennek több mint duplájára is lehet extrázni. Ebből 19 darab állt forgalomba április végéig, ezt követi a Mercedes AMG GT (16 db), ennek az alapára 71 millió forint.

Az egzotikusabb autók közül 7 darab Ferrari Roma is magyar rendszámot kapott a sportkocsi-kategóriában, amely kb. 90 millió forintért kapható. 1 darab 812 Competizione is forgalomba állt, ami 140 millió forint körüli összegbe kerül legkevesebb. Emellett egy 296 GTS is szerepel a statisztikákban, ez kb. 120 millió forintba kerül.

Emellett 3 Aston Martin DB12-re is magyar rendszám került, ennek kb. 65 millió forint körül van az alapára, és érkezett még egy hasonló áron mért Vantage is, valamint egy 110-120 milliós DBS. Emellett egy Lamborghini Huracan is forgalomba állt, ez legkevesebb 80-90 millió forintot érhet.

A Porsche 911-esek mellett még egy darab 718 Spyder is honosítva lett (alapáron kb. 60 millió forint). Az AMG GT mellett a Mercedes SL AMG-változata is szépen fogyott a kategóriában, ebből 9-re került hazai rendszám, alapáron 54 millióba kerül.

A luxusautók kategóriáját 2024 első 4 hónapjában a Mercedes S-osztály uralta 50 forgalomba helyezéssel, ezért legkevesebb 40 millió forintot kell fizetni, második helyen a nagyjából ugyanennyibe kerülő 7-es BMW áll 42 darabbal, harmadik helyen pedig ennek M-es sportváltozata áll 20 forgalomba helyezéssel - ez legkevesebb 55 millióba kerül. Negyedik az S-osztály sportváltozata (AMG) amiből pedig 11-re tettek magyar rendszámot, ezzel ötödik a listán - listaára kicsit több mint 91 millió forint.

Az S-osztály mégdrágább, mégluxusabb változatából, a 72 millióról startoló Maybach S-osztályból 5 darab érkezett. Az elektromos Mercedes EQS-ből 8 érkezett, ez legkevesebb 64 millió forintba kerül, és a most szintén 64 milliós AMG-változatból is érkezett 1 darab. A különlegesebb darabok közül egy Bentley Flying Spurt is regisztráltak, ami kb. 65 millió forintról indul a kereskedésekben.

Szépen fogytak a luxusterepjárók is: a listát a BMW X7-es vezeti 93 darabbal, ez legkevesebb 40 millióba kerül - a sportváltozat kb. 50 milliós X7M-ből 14-et helyeztek forgalomba. Második az Audi Q7-es, aminek az alapára kb. 30 millió forint. Harmadik 55 forgalomba helyezéssel a GLS Mercedes, ami nagyjából 40 millióba kerül. 35 darabbal negyedik a Land Rover Range Rover, ezt 56 millió forintért is lehet már kapni. Magyar rendszámot kapott még 33 darab BMW XM, ami legkevesebb 52 millió forintba kerül. Mercedes G-osztályból 29 darab állt forgalomba, ez nagyjából 52 millióról indul, az elektromos EQS SUV 49 millióba kerül, ebből 20 állt forgalomba.

Hatan Lamborghini Urust hoztak be az országba (változattól függően legkevesebb 80 millió forintért). Ketten az Aston Martin DBX mellett döntöttek, ami már 100+ milliós kategória. A Mercedes G-osztály AMG változatából 5 állt forgalomba, pedig legkevesebb 80 millióba kerül most. GLS AMG-ből (75 millió forint) és a Maybach-verzióból (77 millió forint) is 6-6 darab. Érkezett még 5 Ferrari Purosangue, ilyen autója van a Crystal Nails tulajdonosának, Jákob Zoltánnak is, a milliárdos korábbi elmondása szerint nagyjából 200 millió forintot fizetett érte.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG Communications , Mercedes-Benz AG