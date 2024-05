Kemény áremelés vethet véget a Suzuki sikerének? Ezek most Magyarország kedvenc autói

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Évek óta nem látott számokat produkált a hazai autópiac áprilisban: sorozatban 3 hónapja 10 ezer felett van a forgalomba helyezések száma, ilyen utoljára 2021-ben volt. A márkák csatájában egyelőre a Suzuki áll nyerésre, Magyarország kedvenc autója az első négy hónap adatai alapján a Vitara volt, második helyen pedig az S-Cross áll. Ugyanakkor ez részben annak is köszönhető, hogy hamarosan érkezik a ráncfelvarrott Vitara, az előző szériás darabokat pedig kisöprik a készletekből - és hamarosan az S-Cross is megújul. Ugyanakkor a friss verziók jócskán drágulnak is, így az év második felében megcsappanhat a lendület. Érdekesség még, hogy a friss modelltoplista szerint több Tesla Model Y fogyott Magyarországon mint Suzuki Swift.

