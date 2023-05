Őrület, milyen autókat vásárolnak a magyarok: 4 millió forint alatt ezt kapod 2023-ban

Tavaly év végén bizakodva néztünk 2023-ra, és az autópiacot vizsgálva ez az optimizmus megalapozottnak látszik: a használt gépjárművek kivételével ugyanis az összes többi kategóriában növekedni tudott a piac. Ezen felbuzdulva a HelloVidék segítségével most összeszedtük a 10 legolcsóbb autómárkát.

Sajnos jelenleg Magyarországon lehetetlen 4 millió forint alatt új autót vásárolni, hiszen még a legolcsóbb modell is jóval többe kerül. Azonban rengeteg olyan, jutányosabb árú autó van, ami százezrekkel lett olcsóbb idén január óta. Most a 10 legolcsóbb autót szedtük össze.

A legolcsóbb itthon megvásárolható autó az a Mitsubishi Space Star, aminek az ára jelenleg 4 440 000 forint. Ebben a fapados modellben nincsen se légkondi, se audioegység, de még központi zár sem. Ennyi pénzért az alap fehér színt lehet megkapni, minden más fényezés plusz 150 ezer forintba kerül. 2022 elején ugyanez a kisautó még 3 560 000 forintba került, írja a Pénzcentrum.

Második helyre került ezzel a KIA Picanto, ami 4 999 000 forintba kerül, ha a legalacsonyabb, Silver felszereltséget kérjük hozzá. Ennyi pénzért szintén csak a fehér színűt választhatjuk, azonban ebben már van rádió és klíma is. Harmadik helyre került ezzel a Dacia Sandero, ami meglepő módon olcsóbb lett január óta. Akkor még 5 649 000 forintért lehetett megvenni a legjutányosabban, most az importőr weboldala szerint 5 349 000 forint a kezdő listaára, azaz 300 ezer forintottal csökkent.

Nagyedig lett a sorban a Skoda Fabia, aminek az ára 5 355 573 forint. Ezt követi a Hyundai i10-es, ami a frissítésekkel együtt jelenleg 5 799 000 forint. Hatodik lett a klasszikus Opel Corsa, ami most 5 990 000 forintba kerül legkevesebb. Hetedik helyen áll a Toyota Aygo X, amely most 6 040 000 forintba kerül az Active alapkivitelben. Januárban még 5 920 000 forintot kellett érte fizetni. Nyolcadik a Suzuki Ignis, ami most legkevesebb 6 100 000 forint, de januárban még 5 750 000 forint volt a legolcsóbb változat, a kilencedik Swift most is 30 ezer forinttal drágább ennél, ahogy januárban is ennyi volt a különbség.

Tizedik legolcsóbb a Hyundai I20-as, ami most legkevesebb 6 199 000 forintba kerül most, januárban még 5 999 000 forint volt a legolcsóbb listaára. Plusz egyként érdemes felírni a Citroen C3-at, ami legkevesebb 6 240 000 forintba kerül, és a Fiat Pandát, a 6 280 000 forintos listaárával.