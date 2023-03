Így éltük túl a Pest környéki halálutat: egyre többen kerülik, rengeteg itt a csúnya baleset + videó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a statisztikákban nem szerepel, mégis ez lehet Magyarország egyik legveszélyesebb útszakasza: a CashTag ezen a héten a hírhedt 1116-os úton járt, ami Szentendrét köti össze Visegráddal, épp ezért a kirándulók kedvelt útvonala egész évben. Könnyen bajba kerülhet itt, aki rosszul méri fel a képességeit: a beláthatatlan kanyarok mellett kőomlások is veszélyeztetik a közlekedőket, rossz időben pedig még a tapasztalt sofőrok is megizzadnak - sokszor inkább le is zárják, ha úgy kívánja a helyzet. A Pénzcentrum videóblogjában egy vezetéstechnikai szakértő magyarázta el, hogyan is kell az ehhez hasonló utakon biztonságosan végigmenni. Emellett az autópiacról is szó esett az eheti epizódban.

Tavaly 13 499 személysérüléses baleset történt 11 hónap alatt az országban, ami majdnem 500 esettel több, mint egy évvel korábban. A friss statisztikák szerint 2020 ugyanezen időszakában pedig ez a szám 12 715 volt, bár azt vegyük bele, hogy abban az évben komoly lezárások voltak a járvány miatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az összesítésből az is kiderült, hogy a vizsgált időszakban a legtöbb baleset a 4-es főúton történt, de a szám csalóka, hiszen ez Magyarország leghosszabb útja, ami Budapesttől egészen Záhonyig megy, 4 megyén keresztül. Az egy balesetre jutó kilométerek száma jobban megmutatják, hogy mi a valós helyzet. Ebben a tekintetben az M1-es autópályának a legrosszabbak a mutatói, ahol 2,89 kilométerre jutott egy baleset 2022-ben, a második legrosszabb az M5-ös, amit az 5-ös főút követett, és a balesetszámban első 4-es főút itt csak a negyedik helyen áll. Látható tehát, hogy egy útszakasz veszélyességét nem csak a statisztikákból kell megítélni: például a Pest megyében hírhedt 1116-os mellékút, ami bár a hivatalos adatok szerint mindössze 19,8 kilométer hosszú, de ez is épp elég, hogy komoly baj történjen a figyelmetlenekkel. Ez Pest megye egyik leghírhedtebb útja, az 1116-os mellékút. Forrás: Google Maps Mivel Szentendrét köti össze Visegráddal, a Visegrádi-hegység magaslatai között kanyarogva az erdőben, így egész évben kedvelt útvonala a kirándulóknak. Nem ritkák a kőomlások, sőt, rossz időjárási viszonyok között sok esetben le is szokták zárni, annyira veszélyes itt közlekedni. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag most egy szakemberrel járta végig a hírhedt utat, akit arról kérdeztünk, hogyan lehet itt balesetmentesen vezetni. Könnyen bajba kerül, aki nem figyel! Az 1116-os út azért tartozik a legveszélyesebbek közé, mert egy nagyon kanyargós útszakaszról beszélünk, változatos terepviszonyokkal, számos beláthatatlan résszel. Ráadásul a Pilisben sokkal hamarabb szokott fagyni, mint bárhol máshol a környéken, amire a sofőrök jó része nem készül fel - sorolta Albert Péter vezetéstechnikai szakértő. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan kell biztonságosan közlekedni Pest megye egyik legveszélyesebb útján, a vezetéstechnikai szakember azt mondta, első sorban tisztában kell lennünk a képességeinkkel, az autónk képességeivel, ha ennek a tudatában indulunk útnak, akkor sokkal nagyobb biztonsággal indulunk el, és nagyon fontos a helyismeret is. Ugyanakkor a tréningeken azt tapasztalják, hogy vannak olyan sofőrök, a legalapabb dolgokkal sincsenek tisztában: Amikor a résztvevőimet megkérdezem, hogy most az autóján téli vagy nyári gumi van - ilyenkor már bent ülünk az autóban -, nagyjából 10 részvevőből egy vagy kettő nem tudja megmondani... De visszatérve az 1116-os útra: ha egy ilyen, beláthatatlan kanyarokkal bővelkedő útszakaszon közlekedünk, akkor mindig olyan sebességet érdemes választani, hogy ha bármi történik, akkor a lehető legrövidebb úton meg tudjuk tenni. Fontos, hogy ne a kanyarban fékezzünk, hanem mindig előtte lassítsunk a megfelelő sebességre! Ugyanis, bár a fékezés az elsődleges, amihez mindenki hozzányúl, hogy megoldjon egy veszélyes szituációt, de nagyon sok esetben a fékezés nem szerencsés, sőt. A mai, modern autókban van menetstabilizáló, és minél intenzívebben fékezek, annál nagyobb mértékben iktatom ki azt - hívta fel a figyelmet Albert Péter. Mint mondta, a tréningeken fontosnak tartják, hogy már a vezetés megkezdése előtt, elméletben is felkészítsék a részvevőket a veszélyes szituációkra, ugyanis ez a nulladik lépés ahhoz, hogy valaki biztonsággal végig tudjon menni egy olyan úton, mint mondjuk az 1116-os. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A szakértő azt is elmondta, mit kell tenni, akkor, ha valaki túlzottan bátran ment bele egy éles kanyarba, és már érezni is, hogy baj van: ha vállalhatatlan sebességgel érkeztem egy kanyarba, ott nem tudok mást tenni, mint állni a féken, hogy a becsapódási sebességem minél kisebb legyen a végén. (...) Egy ilyen kanyarban jellemzően, ha túl gyorsan hajtok be, akkor az autó alulkormányzott lesz, orrtolóssá kezd válni - magyarázta Albert Péter, aki szerint ilyenkor nem szabad beleállni a fékbe. Óvatosan el kell venni a gázról a lábunkat, hogy az autó súlypontja áthelyeződjön, nagyobb lesz az első tengelyen a tapadás, könnyebb lesz a kormányzás. Ha menetstabilizáló is van a kocsiban, akkor az úgy tud segíteni, ha a kormányt abba az irányba tartjuk, amerre menni szeretnénk. A szakember a videóban azt is elmondta, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha az autónkban nincs ilyen biztonsági berendezés. Drága mulatság lehet a figyelmetlenség Már csak azért is érdemes vigyázni, mert az autónk is kárát látja, ha balesetezünk, manapság pedig a gépkocsik nem olcsók. A videóban használt Suzuki Vitara például több mint 8 millió forintba került, de 12 millió forint feletti összegre is fel lehet pumpálni a komfigurátorban. Az árak pedig az utóbbi időben egyre csak feljebb mentek: a Suzuki például áremeléssel nyitotta az évet, a Vitara alapárát 6,99 millióról vitték fe 7,44-re, a taalyi év legkedveltebb autója, az S-Cross pedig 7,5 millió forint helyett 7,95 millió forintról indul. De nem érdemes egyet kiemelni, a többi márkánál is folyamatosak voltak az áremelések. Ráadásul a tavalyi évet a többhónapos várólisták is jellemezték, ami szintén a használtpiac felé orientálta azokat, akik autót szerettek volna venni, és nem akartak olykor egy-másfél évet várni. Ezek, mint megtudtuk az importőröktől, mára jócskán rövidültek a tömegmodellek közül van, ami már 2-3 hónap alatt megjön. A piacnak azonban még idő kell, hogy helyreálljon. Így jutottunk el oda, hogy a fiatal modellek ára a használtpiacon olykor még több is, mint amennyiért újkorukban meg lehetett őket venni. A videóban ezt a Suzuki Vitara példájával illusztráltuk is!

Címlapkép: Getty Images

