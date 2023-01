Miért csak nálunk imádják ennyire? Máshol nincs akkora sikere a magyarok kedvenc autójának

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden országban más-más szempontok alapján döntik el az emberek, mitől is jó egy autó. Van, ahol a kicsi, praktikus kocsik örvendenek nagy népszerűségnek, máshol a lóerő számít, és a terepviszonyok is nagyban befolyásolják a döntést. Sőt, egyes országokban a patriotizmus is a hazai márkák felé húzhatja a vásárlókat. Magyarország kedvenc autója 2022-ben a Suzuki S-Cross volt, ami annak is betudható, hogy a japán márka volt az első nagy gyártó, aki üzemet épített hazánkban, aztán pedig lényegében "négy kerékre rakta" Magyarországot. Mint az összesítésekből kiderült, Európában igencsak más a helyzet.

Az október óta tartó erőteljes autópiaci fellendülés ellenére, az európai piaca 2022-es évet 4,1%-os csökkenéssel zárta a darabszámok tekintetében az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint. Az öt nagy piac közül egyedül Németország (+1,1%) pozitív, az Egyesült Királyság (-2%) a piaci átlag alatt tartotta veszteségét, de Spanyolország (-5,4%), Franciaország (-7,8%) és Olaszország (-9,7%) is bajban van. Magyarországon 8,5 százalékkal kevesebb autó állt forgalomba 2022-ben, mint egy évvel korábban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legnépszerűbb modell a kontinensen a Peugeot 208-as volt, több mint 184 ezer eladással, a második helyen a Volkswagen T-Roc végzett majdnem 166 ezer forgalomba helyezett darabbal, a harmadik legnépszerűbb kocsi pedig a Dacia Sandero volt Európában, amiből kicsit több mint 162 ezret adtak el Európában 2022-ben. Mindezzel szemben a magyarok kedvenc autója 2022-ben a Suzuki S-Cross lett, amiből 7187 kapott magyar rendszámot, második a Vitara 5509 darabbal. A harmadik helyre végül a KIA Ceed ért oda 3980 forgalomba helyezéssel. Most a Best Selling Cars összesítéséből kiderült, hogy a kontinensen sehol nem végeztek a dobogón a magyarok kedvenc autói. Az országokra lebontott toplista így néz ki az eddigi adatok alapján: Ausztria: Skoda Octavia, Toyota Yaris Cross, Tesla Model Y

Belgium: BMW, Volkswagen, Mercedes (itt csak a márkalista ismert)

Bulgária: Toyota Corolla, Dacia Duster, Dacia Sandero

Ciprus: Toyota Yaris (és Yaris Cross), VW T-Roc, Hyundai Tucson

Csehország: Skoda Octavia, Skoda Fabia, Hyundai i30

Dánia: Peugeot 208, Ford Kuga, Citroen C3

Egyesült Királyság: Nissan Qashqai, Tesla Model Y, Ford Puma

Finnország: Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota RAV4

Franciaország: Peugeot 208, Dacia Sandero, Renault Clio

Görögország: Toyota Yaris, Peugeot 208, Opel Corsa

Hollandia: Peugeot 208, Kia Picanto, Kia Niro

Horvátország: Skoda Octavia, Dacia Duster, Opel Crossland

Írország: Hyundai Tucson, Toyota Corolla, Kia Sportage

Izland: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado

Lengyelország: Toyota Corolla, Toyota Yaris, Kia Sportage

Németország: VW Golf, VW Tiguan, VW T-Roc

Olaszország: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500

Portugália: Peugeot 2008, Dacia Sandero, Peugeot 208

Románia: Dacia Logan, Dacia Duster, Dacia Sandero

Spanyolország: Hyundai Tucson, Dacia Sandero, Seat Arona

Svédország: Volvo XC40, Volvo XC60, Kia Niro

Svájc: Tesla Model Y, VW Tiguan, Skoda Octavia

Szlovákia: Hyundai i30, Skoda Fabia, Kia Sportage

