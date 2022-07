Durva változás történt a használtautó-piacon: az ilyen autókat keresik most a magyarok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az üzemanyagárak és egyre jobban emelkedő fenntartási kiadások ellenére is egyre nagyobb kereslet mutatkozik a használt autók iránt. A HelloVidék most utánajárt, hogyan hat az infláció a gépjármű kereskedelemre, és vajon mi várható a piacon. Halász Bertalant, a Jóautók.hu vezérigazgatóját, valamint Virág Mátét, a HUNPénzügyi Tervező Kft minősített biztosítási, pénzügyi és befektetési szakértőjét is megkeresték, hogy válaszoljanak ezzel kapcsolatos kérdéseikre.

A www.joautok.hu oldalon az adatok alapján Halász Bertalan, a website vezérigazgatója úgy látja, hogy az új és használt autókra is erős kereslet mutatkozik, ami jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló kínálatot. A mostani bizonytalan helyzetben, amikor az új autókra gyakran egy évet is várni kell, ráadásul az áruk is 20-25 százalékot emelkedett a gyári költségek és az árfolyam-változás együttes hatására, az új autók iránti kereslet egy része is a használtautó-piacra helyeződött át. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az infláció hatására az újautó-piacon az idei átlagos áremelkedés meghaladta a 20 százalékot, de egyes modellek esetében 40 százalék körüli emelkedésről is beszélhetünk. A használt autók körében a néhány éves autók ára nőtt jelentősebb mértékben: itt a növekedés modellektől függően 15-30 százalék között mozgott. Az idősebb autók között az emelkedés mértéke mérsékeltebb, de szintén kétszámjegyű: 10-15 százalék között mozog. Fontos megjegyezni, hogy a várakozások szerint ez az emelkedő tendencia a következő hónapokban sem fog megállni. Tavalyhoz képest igen határozottan nőtt a kereslet a hibrid és elektromos autókra. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidék oldalán elolvashatod. KATT!

Címlapkép: Getty Images

