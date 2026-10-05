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Világ

Semleges országba csapódott be egy orosz rakéta: az elnök szerint Moszkva egész Európát fenyegeti

Pénzcentrum
2026. október 5. 12:44

Egy Ukrajna elleni orosz légitámadás során lövedék csapódott be a moldovai–ukrán határon fekvő palancai határátkelőnél délelőtt, a repeszek pedig megsebesítettek egy moldovai határőrt. Az incidens miatt az átkelőt lezárták, számolt be a Kyiv Independent.

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A moldovai határrendészet beszámolója szerint helyi idő szerint 9 óra 38 perckor csapódott be a lövedék, amelynek szétszóródó darabjai eltaláltak egy utasszállító buszt és egy ellenőrző fülkét is. A repeszek egy határőrnek könnyebb sérüléseket okoztak. A hatóságok a helyszínelés idejére teljesen leállították a forgalmat az átkelőn, és arra kérték az utazókat, hogy kerüljék el a térséget.

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A becsapódás idején az orosz hadsereg éppen az ukrán infrastruktúrát támadta. Kijev tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán több mint kétszáz, különféle típusú drónt és rakétát indítottak Ukrajna ellen. Bár az ukrán légvédelem az eszközök túlnyomó többségét megsemmisítette, több tucat helyszínen így is károkat okoztak a célba érő fegyverek és a lezuhanó roncsok.

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A palancai határállomással szomszédos Odessza megye az orosz erők gyakori célpontja, az oda irányuló csapások során pedig egyre sűrűbben sértik meg Moldova légterét. Alig két nappal korábban, október 3-án öt orosz csapásmérő eszköz repült be és robbant fel az ország területén, de az elmúlt hónapokban is történtek hasonló légtérsértések a határvidéken.

Maia Sandu moldovai elnök a sorozatos incidensek kapcsán hangsúlyozta, hogy a háború veszélyesen közel ért Moldovához, a moszkvai csapások pedig már egész Európában fenyegetik az emberek biztonságát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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