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Világ

Orosz drónok és rakéták csapódtak be Moldovában

MTI
2026. október 3. 17:14

Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, ahol felrobbantak - tudatta Maia Sandu moldovai elnök szombaton. Az államfő az X-en azt írta, hogy orosz csapásmérő fegyverek, közöttük Banderol típusú rakéták és drónok sértették meg Moldova légterét és csapódtak be az ország területén.

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"Elítélem Oroszország Ukrajna elleni ma reggeli támadását. A háború veszélyesen megközelíti Moldovát" - írta Maia Sandu. "Moszkva Európa-szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani" - tette hozzá az államfő.

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A moldvai hadsereg szerint detonációkat hallottak Moldova délkeleti részében. Károkról vagy sebesülésekről nem érkeztek jelentések. A szomszédos dél-ukrajnai Odessza megyében légiriadó volt. Orosz rakéták és drónok már korábban is több alkalommal megsértették az Ukrajna és az EU- és NATO-tag Románia között fekvő Moldova légterét.

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Címlapkép: Getty Images
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