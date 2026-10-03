Orosz drónok és rakéták csapódtak be Moldovában

Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, ahol felrobbantak - tudatta Maia Sandu moldovai elnök szombaton. Az államfő az X-en azt írta, hogy orosz csapásmérő fegyverek, közöttük Banderol típusú rakéták és drónok sértették meg Moldova légterét és csapódtak be az ország területén.

"Elítélem Oroszország Ukrajna elleni ma reggeli támadását. A háború veszélyesen megközelíti Moldovát" - írta Maia Sandu. "Moszkva Európa-szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani" - tette hozzá az államfő.

A moldvai hadsereg szerint detonációkat hallottak Moldova délkeleti részében. Károkról vagy sebesülésekről nem érkeztek jelentések. A szomszédos dél-ukrajnai Odessza megyében légiriadó volt. Orosz rakéták és drónok már korábban is több alkalommal megsértették az Ukrajna és az EU- és NATO-tag Románia között fekvő Moldova légterét.