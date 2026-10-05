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Kiderült, feltörték a központi népesség-nyilvántartót: 8,8 millió ember adatait lophatták el
Kibertámadás érte Dánia központi népességnyilvántartását, aminek következtében mintegy 8,8 millió ember személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe. A kiszivárgott információk között nevek, lakcímek és a mindennapi ügyintézéshez elengedhetetlen egyedi azonosítószámok is szerepelnek - szúrta ki a Telex.
A dán kutatási és digitalizációs minisztérium hétfői bejelentése szerint a rendszerbe való behatolás még szeptemberben történt, a múlt hét végén pedig a megszerzett adatok egy része már nyilvánosságra is kerülhetett. A hatóságok azonnal átfogó vizsgálatot indítottak, az elkövetők kiléte azonban egyelőre ismeretlen.
Az incidens különösen kritikus, mivel az illetéktelenek által megszerzett tízjegyű azonosítókat a dán állampolgárok széles körben használják, hiszen ezekre épül a kormányzati, a banki és az egészségügyi szolgáltatások hitelesítése is.
Christina Egelund szakminiszter rendkívül súlyosnak minősítette az esetet, és kiemelte, hogy a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a támadás hátterének feltérképezésén, valamint a biztonsági rések megszüntetésén a hasonló szivárgások megakadályozása érdekében.
Az országos állami adatbázis összesen 11 millió személy – a jelenlegi lakosok mellett az elhunytak és a külföldre költözöttek – adatait tárolja, a mostani kibertámadás pedig ebből az adatállományból érintett megközelítőleg 8,8 millió embert.
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