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Világ

Indul az állampolgárság vásárlási program: még az idén eltörli a külföldiek földvásárlásának korlátozását is az argentin kormány

MTI
2026. október 3. 07:27

Argentína állampolgárságot ad azoknak a külföldieknek, akik legalább 350 ezer dollárt befizetnek az államkincstárba vagy erre a célra létrehozott államkötvényt vásárolnak - jelentették be pénteken hivatalosan. A program 2026 végén indul.

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A beruházásoknak kedvező feltételek ellenére Argentínában a közvetlen befektetések 2025-ben a legalacsonyabbak voltak Latin-Amerika vezető gazdaságai között a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint. A kormány által bejelentett "állampolgárságot beruházásért cserébe" program "két egyszerű és átlátható" módszert kínál: 350 ezer dollár - cirka 115 millió forint - nem visszatérítendő összeg közvetlen befizetését az államkincstárba vagy 800 ezer dollár - 262 millió forint - értékű, speciálisan erre a célra létrehozott államkötvény jegyzését - olvasható a hivatalos közleményben.

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A program az érintettek házastársára és gyerekeire is kiterjed, ha 100 ezer dollárt - 18 év alatti gyerekek esetében 25 ezer dollárt - befizetnek az államkincstárba. Az így befizetett összegeket az ország költségvetési és pénzügyi helyzetének erősítésére fordítják a közlemény szerint.

A gazdasági minisztérium az X-en hozzátette, hogy a programban lesz egy szigorú ellenőrzési rendszer is, amely garantálja a pénzösszegek nyomon követhetőségét és a pénzmosás megakadályozását. Az intézkedéssel egy időben eltörlik a külföldiek földvásárlásának korlátozását.

A programot az argentin elnök franciaországi látogatásán jelentették be, ahol a TotalEnergies francia energetikai óriáscég 10 milliárd dollár értékű beruházást ígért a dél-amerikai országnak. Az OECD szerint Argentínában tavaly 3,134 milliárd dollár értékű közvetlen befektetés történt, míg Brazíliában 76,877 milliárd, Mexikóban pedig 40,871 milliárd dollárnyi.

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Címlapkép: Getty Images
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