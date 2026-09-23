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Trump a teljes megsemmisítéssel fenyeget, de Irán nem tágít: drámai fordulat jöhet a háborúban
Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, ugyanakkor kész a diplomáciára és a tárgyalásokra a konfliktus lezárása érdekében – jelentette ki Maszúd Pezeskján iráni elnök szerdán az ENSZ-közgyűlés általános vitájában.
Pezeskján Donald Trump amerikai elnökhöz intézve szavait azt mondta, Irán kész a párbeszédre, de nem fogadja el az „erő nyelvét”. Az iráni elnök szerint Teherán nem akar háborút, ugyanakkor nem hajlandó megadni magát az amerikai és izraeli támadásoknak.
„Készek vagyunk a párbeszédre, a diplomáciára és a tárgyalásokra, anélkül azonban, hogy elfogadnánk az erő nyelvét” – mondta Pezeskján.
Az iráni államfő beszéde alatt az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Pezeskján külön kitért a Hormuzi-szorosra is, amely kulcsszerepet játszik a globális energiakereskedelemben. Kijelentette, hogy amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak, addig senki sem számíthat arra, hogy hasznot húz a stratégiai fontosságú tengerszorosból.
Az iráni elnök szerint Teherán nem fogja eltűrni, hogy a Hormuzi-szorost Irán elleni agresszióra vagy a térség biztonságának destabilizálására használják fel. A konfliktus előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányainak mintegy ötöde haladt át a szoroson.
A háború áldozatairól is beszélt. Pezeskján a beszéde közben nagyméretű felvételeket mutatott az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások első napjaiban megölt Ali Hameneiről, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjéről, valamint több mint 150 iskolásról. Az iráni elnök szerint ők „a terrorizmus áldozatai” voltak. „Mi csak védekeztünk. Nem vagyunk terroristák” – fogalmazott.
Pezeskján egyúttal azt is egyértelművé tette, hogy Irán nem kíván lemondani nukleáris programjának békés célú fejlesztéséről. Szerinte a békés atomenergia használata nem lehet néhány ország kiváltsága.
„Irán nem fogad el korlátozást a békés atomtechnológiákhoz való hozzáférésben” – mondta, hozzátéve, hogy az atomenergia az iráni állam elidegeníthetetlen joga az orvostudomány, a mezőgazdaság, az ipar és a fenntartható energiaforrások fejlesztéséhez.
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Pezeskján ugyanakkor ismét kijelentette, hogy Irán nem akar atomfegyvert. Szerinte a nukleáris program kérdését nem a harcmezőn, hanem tárgyalások útján kell rendezni, olyan megállapodással, amely egyszerre garantálja Irán jogait és a program békés jellegét.
Az iráni elnök egy nappal Donald Trump után szólalt fel a 193 tagú ENSZ-közgyűlésben. Az amerikai elnök előző napi beszédében azzal érvelt, hogy az Irán elleni háború célja annak megakadályozása, hogy Teherán atomfegyverhez jusson.
Trump emellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár „megsemmisítheti” az iszlám köztársaságot, ha nem születik megállapodás a konfliktus lezárásáról. Pezeskján erre reagálva azt mondta, hogy az ilyen fenyegetések csak tovább erősítik Irán eltökéltségét az ellenállásra.
A beszéd ugyanakkor azt is jelezte, hogy Teherán nem zárta le a diplomáciai csatornákat. Miközben a háború folytatásáról és az iráni atomprogramról továbbra is éles ellentét van Washington és Teherán között, az iráni elnök egyértelműen jelezte, hogy kész tárgyalni a konfliktus lezárásáról.
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