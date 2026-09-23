2026. szeptember 23. szerda Tekla
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán, irániak vs. USA, Egyesült Államok, Amerika, Donald Trump elnök, másolás, űrháború, válság, Hormuzi-szoros, nyersolaj, nyersanyag, nemzetközi feszültség, kapcsolatok, Közel-Kelet, dízel, benzin, védelem, háború
Világ

Akár 7 napon belül jöhet az óriási fordulat: ezen a titkos alkun dolgozik most Trump és Irán

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 17:11

Hónapok óta először indult érdemi diplomáciai egyeztetés az Egyesült Államok és Irán között, ami új reményt adhat a közel-keleti háború lezárására. A két ország képviselői szerdán az ENSZ-közgyűlés margóján, közvetítőkön keresztül kommunikáltak egymással New Yorkban, miközben egyik fél sem jelezte, hogy változtatott volna korábbi álláspontján - írja a Reuters

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az egyeztetésben iráni részről Abbász Aragcsi külügyminiszter, amerikai oldalról pedig Steve Witkoff és Jared Kushner vett részt. A találkozóra azután került sor, hogy a júliusban létrejött ideiglenes tűzszünet összeomlott, és azóta nem volt hasonló szintű közvetlen diplomáciai kapcsolat a felek között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások után bizakodóan nyilatkozott. Azt mondta, hogy Witkoff és Kushner „nagyon eredményes” megbeszélést folytatott az irániakkal közvetítők segítségével, és szerinte jelentős lendület alakult ki egy megállapodás felé.

A háttér azonban továbbra is feszült. Trump az ENSZ-közgyűlésen tartott beszédében még arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak döntenie kell, megállapodást köt Iránnal, vagy szélsőségesebb lépésekhez folyamodik. Teherán közben továbbra is az amerikai katonai nyomás megszüntetését követeli.

Kapcsolódó cikkeink:

Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint Teherán katari közvetítőn keresztül továbbította feltételeit az amerikai félnek. Ezek között szerepel a háború lezárása minden fronton, valamint az Egyesült Államok által végrehajtott katonai műveletek és egyéb, Irán által agressziónak tekintett lépések beszüntetése.

Irán korábban már jelezte, hogy kész lenne újranyitni a Hormuzi-szorost, ha Washington enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők blokádját. Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy megfelelő amerikai lépések esetén a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal akár hét napon belül újra megnyitható lenne.

Ez az energiapiac számára sem mellékes. A Hormuzi-szoroson a háború előtt a világ olajfogyasztásának nagyjából ötöde haladt át, ezért a térség biztonsága közvetlenül hat a globális olajárakra és az üzemanyagpiacokra. Az elmúlt napokban már a diplomáciai egyeztetések reménye is lefelé hajtotta az olajárakat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Reuters szerint a Brent árfolyama szeptember 20-án 3,4 százalékkal, 100,34 dollárra esett hordónként, miközben a befektetők egyre inkább egy esetleges amerikai–iráni diplomáciai áttörésben bíztak. Azóta is a közel-keleti tárgyalások az egyik legfontosabb tényezőt jelentik az olajpiac számára.

Egyelőre azonban korai lenne áttörésről beszélni. A mostani kapcsolatfelvétel azt mutatja, hogy a diplomáciai csatornák újra működnek, de a felek között továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak. Az iráni és az amerikai álláspont közötti távolságot ráadásul a háború, a Hormuzi-szoros lezárása és az iráni nukleáris program körüli vita is nehezíti.

A következő napok egyik kulcskérdése ezért az lesz, hogy a New York-i egyeztetés után létrejön-e olyan tárgyalási folyamat, amely már konkrét feltételekről és kölcsönös engedményekről szólhat. Egyelőre annyi látszik, hogy a hónapok óta befagyott diplomáciai csatorna ismét megmozdult.
Címlapkép: Getty Images
#ensz #világ #tárgyalás #usa #donald trump #irán #olajár #külpolitika #háború #Közel-Kelet #diplomácia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:34
18:18
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
1 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
1 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
1 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
2 napja
Veszélyben a magyarok uniós pénzei? Elképesztő követeléssel állt elő az öt leggazdagabb tagállam
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 19:01
Ingyen terem a városi utcákon a magyar „datolya”: kevesen tudják, de ehető, és isteni lekvár lesz belőle
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 18:02
Kvíz: Ismered a népi időjóslásokat? Lássuk, mit tudsz kiolvasni a természet jeleiből!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 18:28
Meglepő hírek jöttek az almáról Európában: erre nem sokan számítottak