Óriási ralit hozott a váratlan alku: kilőtt a bitcoin, megőrültek a befektetők a tőzsdéken

Emelkedéssel indult a hét az amerikai tőzsdéken, Európában pedig kora délutánra egy százalék körüli pluszba kerültek a vezető indexek. A Grönland biztonságáról szóló amerikai–dán megállapodás hírére egyes, a szigethez kötődő részvények árfolyama több mint megduplázódott. A bitcoin január vége óta nem látott szintre kapaszkodott, miközben a Novo Nordisk növekedési terveit kedvezőtlenül fogadták a befektetők.

Hétfőn, az amerikai nyitást követően a Dow 0,4 százalékkal, az S&P 500 0,6 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,9 százalékkal emelkedett. A leglátványosabb mozgásokat a Grönlandhoz köthető vállalatok mutatták. A kis kapitalizációjú Greenland Mines 156 százalékos, a szintén kis szereplőnek számító Greenland Energy Company 135 százalékos pluszban állt, míg a náluk nagyobb Critical Metals részvényei 35 százalékkal drágultak.

Az európai piacokon is kedvező volt a hangulat. Kora délután a német DAX 1,2 százalékkal, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt egy százalékkal került feljebb.

A bitcoin napközben 85 229 dollárig kapaszkodott, ami január vége óta a legmagasabb árfolyam volt. Kora délután már valamivel alacsonyabban, 84 662 dolláron jegyezték, de ez is mintegy 4,4 százalékos napi emelkedést jelentett. A kriptoeszköz öt nap alatt több mint 7 százalékot, három hónap alatt közel 35 százalékot erősödött, az év elejéhez képest ugyanakkor még mínuszban volt. A kriptopiachoz kötődő Strategy és Coinbase részvényei az amerikai nyitás előtti kereskedésben szintén emelkedtek.

A Novo Nordisk ezzel szemben gyengén teljesített. A dán gyógyszergyártó árfolyama a délelőtti beszámoló szerint 5 százalékkal esett Koppenhágában, amerikai papírjai pedig a nyitás előtti kereskedésben mintegy 7 százalékos mínuszt jeleztek. A befektetők a vállalat hosszú távú növekedési stratégiájára és a meghatározó készítmények közelgő szabadalomvesztésére reagáltak.

Amerikai katonai jelenlét erősödhet Grönlandon

A grönlandi részvények megugrását az Egyesült Államok és Dánia biztonsági megállapodásának híre váltotta ki. Az egyezséget a tervek szerint az ENSZ-közgyűlés idején, ezen a héten írhatják alá, részleteit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A megállapodás alapján az Egyesült Államok, Dánia és Grönland jelentős amerikai katonai jelenlét kiépítéséről állapodna meg, és megakadályozná, hogy Washington ellenfelei támaszpontokat létesítsenek a szigeten.

Az egyezség Donald Trump hónapok óta tartó nyomásgyakorlását követte. Az amerikai elnök korábban Grönland annektálását is kilátásba helyezte, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. A dán és grönlandi vezetés ugyanakkor a hétvégén hangsúlyozta, hogy a megállapodás tiszteletben tartja Grönland önrendelkezését és a Dán Királyság szuverenitását.

A bitcoin emelkedése erősíti a fordulathoz fűzött reményeket

A bitcoin drágulása ismét előtérbe helyezte a kérdést, véget ért-e a kriptoeszközök tartós árfolyamesésével járó, úgynevezett kriptotél. Ez az időszak a bitcoin 2025. októberi, 126 ezer dollár feletti történelmi csúcsa után kezdődött.

Matt Hougan, a Bitwise befektetési igazgatója szerint már lezárult a visszaesés időszaka, és tartós emelkedés következhet. Véleményét a blokkláncokon lebonyolított tranzakciók számának növekedésére, valamint a nagy intézményi szereplők, köztük a BlackRock fokozódó aktivitására alapozza. Úgy látja, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényekből is egyre több tőke áramlik át a kriptopiacra.

A BTIG elemzői vasárnapi értékelésükben azt írták, hogy a 75 ezer dolláros támasz megtartása esetén a 82 ezer dolláros szint áttörése akár 90 ezer dollár felé nyithat utat. Ez feltételes elemzői forgatókönyv, nem biztos árfolyampálya.

Az emelkedést egyelőre az sem törte meg, hogy az amerikai szenátusban a múlt héten elakadt a kriptoipar felügyeleti jogköreit rendező Clarity Act elfogadása.

Szabadalomvesztésre készül a Novo Nordisk

A Novo Nordisk londoni befektetői napján azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ig több mint öt, egyenként több milliárd dolláros éves értékesítési lehetőséget kínáló készítményt vezessen piacra. A fejlesztés alatt álló termékektől 2035-re több mint 150 milliárd dán korona, mintegy 23 milliárd dollár árbevételt vár.

A vállalat 2026 és 2030 között az iparági átlagnak megfelelő bevételnövekedéssel számol. Közben azonban közeledik a Wegovy és az Ozempic hatóanyagának, a szemaglutidnak a szabadalomvesztése. Az Egyesült Államokban 2032-ben jár le a védelem, miközben ez a piac adja a társaság árbevételének több mint felét.

Mike Doustdar vezérigazgató elismerte az ebből fakadó árnyomás kockázatát. A vállalat célja, hogy a szabadalmi védelem lejártára nagyobb és több termékre támaszkodó céggé váljon.

Növelte bevételét és lengyelországi jelenlétét az Appeninn

Az Appeninn bérbeadásból származó bevétele 5 százalékkal, 11,339 millió euróra nőtt 2026 első felében. Az ingatlanátértékelések hatásától megtisztított, kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény, vagyis a korrigált EBITDA 6,707 millió euróról 6,913 millió euróra emelkedett. Ennek bevételhez viszonyított aránya továbbra is 60 százalék felett maradt.

A működési jövedelmezőség stabilitása mellett a jelentős forinterősödés kedvezőtlenül érintette a konszolidált adózott eredményt.

A társaság februárban megvásárolta a Goodyear által hosszú távra bérelt, 56 ezer négyzetméteres tarnówi logisztikai központot, majd a félévzárás után újabb, 100 millió eurót meghaladó lengyelországi akvizíciót zárt le. Lengyel ingatlanállományának értéke így elérte a 170 millió eurót. A tranzakciók hatása várhatóan már a második féléves bérleti bevételekben megjelenik.

Többéves előkészítés várhat a Mol és a Naftogaz tervére

A Mol és az ukrán Naftogaz szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy a magyar–ukrán határ közelében, Magyarországon üzemanyagtároló kapacitásokat hoznának létre az ukrán piac kiszolgálására.

A Mol hétfői tájékoztatása szerint a kezdeményezés még korai szakaszban van. A műszaki és pénzügyi feltételek, valamint a környezetvédelmi, biztonsági és hatósági követelmények vizsgálata akár több évig is eltarthat.

A társaság szerint eddig nem volt szükség a magyar kormány bevonására, az érdemi vizsgálat megindulásakor azonban minden szükséges egyeztetést lefolytatnak. A vállalat arra is emlékeztetett, hogy már jelenleg is tárol Magyarországon más országok stratégiai készleteihez tartozó üzemanyagot. Az ukrán fél számára az együttműködés jelentőségét az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások adják.

Tartós maradhat a globális gázolajhiány

Az iráni konfliktus és az orosz–ukrán háború miatt kialakult gázolajhiány az iparági várakozások szerint legkorábban 2027-ben enyhülhet. A szűkös kínálat különösen a mezőgazdaságot, a feldolgozóipart és a teherfuvarozást terheli.

Az Egyesült Államokban a gázolaj kiskereskedelmi ára szeptemberben először haladta meg a gallononkénti 6 dollárt. A készletek szeptember 11-re 107,9 millió hordóra csökkentek, ami az adott időszakban az 1982 óta vezetett adatsor legalacsonyabb értéke. Az amerikai energiaügyi hivatal előrejelzése szerint az állomány szeptemberben 100 millió hordó alá is süllyedhet, és 2027 nagy részében is az ötéves minimum alatt maradhat.

A hiány miatt észak-amerikai finomítók és kereskedők tárolási szerződéseket mondanak fel, mert nincs elegendő üzemanyaguk a tartályok feltöltésére. Európában is szűkösek a készletek, az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen régióban júliusban 16 százalékkal maradtak el az ötéves átlagtól.

Enyhülést hozhat a kínai export bővülése és a termelés növelésére ösztönző magas finomítói marzs. Az alacsony kéntartalmú gázolaj és a nyersolaj ára közötti különbség szeptember közepén hordónként 118,6 dolláros rekordot ért el. A geopolitikai feszültségek fokozódása vagy egy nagyobb finomítói leállás ugyanakkor újabb áremelkedési hullámot válthat ki.