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The launch viewed behind some ocotillo along Highway 78 east of Old Kane Springs Road in Borrego Springs, California. According to the maps, this area is just barely outside of the boundaries of Anza- Borrego Desert State Park.The
Tech

A Holdba csapódhat Elon Musk gigantikus rakétája: irányíthatatlanná vált, megszólalt a NASA

MTI
2026. július 20. 17:01

A Holdba csapódhat egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta levált felső része augusztus elején. A rakétaelemet tavaly januárban két holdszonda felbocsátásához használták, azóta irányítatlanul kering az űrben - közölték amerikai kutatók a NASA számításaira hivatkozva.

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Az előrejelzések szerint a becsapódás várható időpontja augusztus 5. A rakétafokozatot 2025 januárjában használták a Firefly Aerospace amerikai vállalat Blue Ghost, valamint a japán ispace Resilience holdszondájának indítására.

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Az Elon Musk alapította SpaceX egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. William Cooke, a NASA egyik vezetője szerint egyelőre nem tudni, hogy a becsapódás megfigyelhető lesz-e a Földről, de valószínűleg rendkívül nehezen, vagy egyáltalán nem lesz látható.

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A NASA közölte: a Lunar Reconnaissance Orbiter holdszonda a várható becsapódás előtt és után is átrepül a feltételezett helyszín felett, ami további adatokat szolgáltathat az eseményről.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy rakétafokozat irányítatlanul ütközik a Holdnak. Mintegy négy évvel ezelőtt vált ismertté az első ilyen eset: a NASA kutatói a Lunar Reconnaissance Orbiter felvételei alapján akkor arra a következtetésre jutottak, hogy egy 2014-ben indított kínai Csang'e-5 T1 küldetés hordozórakétájának maradványa csapódhatott a Holdba. Kína ezt később cáfolta. Tudományos célból végrehajtott, előre megtervezett becsapódásokra ugyanakkor korábban több alkalommal is sor került.
Címlapkép: Getty Images
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