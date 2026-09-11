Újabb milliárdokat mozgósít Brüsszel Ukrajnának: a tagállamok fegyverkészleteire is számítanak

Újabb, 6,1 milliárd eurós katonai támogatást készül nyújtani Ukrajnának az Európai Unió, amelynek jelentős részét Patriot légvédelmi rakéták beszerzésére fordítják. Brüsszel eközben arra próbálja rávenni a tagállamokat, hogy saját készleteikből adjanak elfogórakétákat Kijevnek, amelyeket a 2027-ben érkező szállítmányokból pótolnának - közölte az euronews.

A támogatás az Unió 90 milliárd eurós hitelkeretéből származik, amelyből idén 28,3 milliárd eurót katonai segítségnyújtásra, 16,7 milliárdot pedig költségvetési támogatásra különítettek el. A most bejelentett 6,1 milliárd euró a katonai keret utolsó allokációja, eddig ugyanis összesen 8,35 milliárd eurónyi védelmi célú kifizetés valósult meg.

A Patriot elfogórakéták és a kínai alkatrészeket is tartalmazó drónok beszerzése érdekében az EU felfüggeszti az "Európában gyártott" elvárást, mivel a Patriot rendszereket az Egyesült Államokban állítják elő. Andrius Kubilius védelmi biztos hangsúlyozta, hogy az ukrán haderő hatékonysága a kritikus eszközök gyors és tömeges rendelkezésre állásától függ, ezért a készletek átadása, a megrendelések átütemezése és a gyártás felpörgetése egyaránt kulcsfontosságú.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök becslése szerint mintegy 300 Patriot elfogórakétára van szüksége Ukrajnának a tél biztonságos átvészeléséhez. A Lockheed Martin által gyártott PAC-3-as rakéták gyártási átfutási ideje 24 hónap, darabonkénti ára pedig megközelítőleg 4 millió dollár. A közel-keleti konfliktus tovább súlyosbította az amúgy is túlterhelt gyártókapacitások hiányát, Moszkva pedig kihasználja a légvédelmi hiányosságokat, és fokozza a pusztító légicsapásokat.

Brüsszel ezért arra törekszik, hogy rávegye a még saját Patriot-készletekkel rendelkező tagállamokat az elfogórakétáik átadására, amelyeket majd a 2027-re tervezett szállítmányokból pótolhatnának. Kubilius kiemelte, hogy a NATO is intenzíven dolgozik ezen a PURL-program keretében, amely az amerikai gyártású fegyverek Ukrajna számára történő átadását koordinálja.

A biztos a sajtótájékoztatót az EU–Ukrajna Drónszövetség első ülését követően tartotta, amelyen 18 uniós és 9 ukrán vállalat képviseltette magát. A kezdeményezés célja, hogy az EU ipari kapacitásait és Ukrajna innovációs tapasztalatait ötvözve közös dróngyártást valósítsanak meg a júliusban aláírt EU–Ukrajna drónmegállapodás alapján.