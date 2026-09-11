2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2018. április 20., Okinawa, Japán. A PAC-3 Patriot rakétavédelmi rendszer a nagyközönség számára a Yomitan városban található Torii Station Beach-en tartott nyílt napon.
Világ

Újabb milliárdokat mozgósít Brüsszel Ukrajnának: a tagállamok fegyverkészleteire is számítanak

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 16:16

Újabb, 6,1 milliárd eurós katonai támogatást készül nyújtani Ukrajnának az Európai Unió, amelynek jelentős részét Patriot légvédelmi rakéták beszerzésére fordítják. Brüsszel eközben arra próbálja rávenni a tagállamokat, hogy saját készleteikből adjanak elfogórakétákat Kijevnek, amelyeket a 2027-ben érkező szállítmányokból pótolnának - közölte az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A támogatás az Unió 90 milliárd eurós hitelkeretéből származik, amelyből idén 28,3 milliárd eurót katonai segítségnyújtásra, 16,7 milliárdot pedig költségvetési támogatásra különítettek el. A most bejelentett 6,1 milliárd euró a katonai keret utolsó allokációja, eddig ugyanis összesen 8,35 milliárd eurónyi védelmi célú kifizetés valósult meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Patriot elfogórakéták és a kínai alkatrészeket is tartalmazó drónok beszerzése érdekében az EU felfüggeszti az "Európában gyártott" elvárást, mivel a Patriot rendszereket az Egyesült Államokban állítják elő. Andrius Kubilius védelmi biztos hangsúlyozta, hogy az ukrán haderő hatékonysága a kritikus eszközök gyors és tömeges rendelkezésre állásától függ, ezért a készletek átadása, a megrendelések átütemezése és a gyártás felpörgetése egyaránt kulcsfontosságú.

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök becslése szerint mintegy 300 Patriot elfogórakétára van szüksége Ukrajnának a tél biztonságos átvészeléséhez. A Lockheed Martin által gyártott PAC-3-as rakéták gyártási átfutási ideje 24 hónap, darabonkénti ára pedig megközelítőleg 4 millió dollár. A közel-keleti konfliktus tovább súlyosbította az amúgy is túlterhelt gyártókapacitások hiányát, Moszkva pedig kihasználja a légvédelmi hiányosságokat, és fokozza a pusztító légicsapásokat.

Brüsszel ezért arra törekszik, hogy rávegye a még saját Patriot-készletekkel rendelkező tagállamokat az elfogórakétáik átadására, amelyeket majd a 2027-re tervezett szállítmányokból pótolhatnának. Kubilius kiemelte, hogy a NATO is intenzíven dolgozik ezen a PURL-program keretében, amely az amerikai gyártású fegyverek Ukrajna számára történő átadását koordinálja.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A biztos a sajtótájékoztatót az EU–Ukrajna Drónszövetség első ülését követően tartotta, amelyen 18 uniós és 9 ukrán vállalat képviseltette magát. A kezdeményezés célja, hogy az EU ipari kapacitásait és Ukrajna innovációs tapasztalatait ötvözve közös dróngyártást valósítsanak meg a júliusban aláírt EU–Ukrajna drónmegállapodás alapján.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #európai unió #ukrajna #világ #drón #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #rakéta #légvédelem #katonai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:48
16:32
16:16
16:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
1 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
3
1 hete
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
4
2 hete
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
5
1 hete
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Committed hitelszerződés
A bank kötelezettséget vállal a hitel folyósítására amennyiben a hitelszerződés feltételei teljesülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 16:05
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 14:50
Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 16:29
Működik az új csodafegyver: már okositatókkal figyelik az állatokat