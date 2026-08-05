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Ilyen még alig történt a történelemben: óriási robbanás rázta meg a Holdat
Egy használaton kívüli SpaceX Falcon 9 rakéta második fokozata magyar idő szerint szerdán a Hold felszínébe csapódott. A közel négytonnás szerkezet több mint másfél évig sodródott az űrben, mielőtt a Hold gravitációja végleg eltérítette pályájáról. A becsapódás nem jelent veszélyt a Földre, ugyanakkor ritka lehetőséget kínál a kutatóknak arra, hogy megfigyeljék egy ismert mesterséges objektum holdi ütközésének következményeit - írja a Wral.com.
A rakétafokozatot 2025 januárjában indították útjára egy Falcon 9 hordozórakétával, amely a Firefly Aerospace Blue Ghost holdszondáját, valamint a japán ispace Resilience leszállóegységét vitte útnak. A küldetés teljesítése után a második fokozat már nem rendelkezett elegendő üzemanyaggal ahhoz, hogy visszatérjen a Föld légkörébe, ezért irányíthatatlanul a Föld és a Hold közötti térségben maradt.
Az elmúlt másfél év során a Nap, a Föld és a Hold gravitációs hatásai fokozatosan módosították a pályáját. A számítások végül azt mutatták, hogy elkerülhetetlenné vált az ütközés.
Több mint 8600 kilométer per órás sebességgel csapódott be
A közel négyezer kilogrammos rakétafokozat mintegy 8700 kilométer per órás, vagyis körülbelül 5400 mérföld per órás sebességgel érte el a Hold felszínét az Einstein-kráter közelében. A becsapódás várhatóan 25 és 30 méter átmérőjű új krátert hozott létre, miközben jelentős mennyiségű holdport lövellt a felszín fölé.
A becsapódást közvetlenül nem lehetett megfigyelni, mert a helyszín a Hold peremének közelében található, ráadásul a Holdnak nincs légköre, ezért nem keletkezett olyan fényjelenség, amely a Földről szabad szemmel is látható lett volna.
A kutatók szerint az ütközés különleges lehetőséget jelent. Mivel a rakéta mérete, tömege és becsapódási sebessége ismert volt, a megfigyelések segíthetnek pontosabban modellezni a holdi becsapódások következményeit és a kráterképződés folyamatát. A NASA, valamint a dél-koreai Danuri holdszonda a következő hetekben megpróbálja lefényképezni a becsapódás helyszínét, hogy összehasonlíthassák az esemény előtti és utáni állapotot.
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Az űrszemét problémájára is figyelmeztet
A szakemberek szerint az eset jól mutatja, hogy a Hold környezetében is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani az űreszközök sorsára. Ahogy egyre több ország és magánvállalat indít holdmissziókat, egyre több rakétafokozat és egyéb eszköz maradhat ellenőrizetlen pályán.
A mostani volt csupán a második ismert eset, amikor egy ember alkotta objektum nem szándékosan csapódott a Holdba. Egy hasonló incidens 2022-ben történt egy kínai rakétafokozattal. A szakértők szerint a jövőbeli holdbázisok és kutatóállomások biztonsága érdekében egyre fontosabb lesz a Hold körüli térség forgalmának nyomon követése és az űrszemét kezelése.
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