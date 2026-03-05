Két F1-nagydíj is komoly veszélyben a háború miatt: sehogy nem lehet ezt megoldani?

Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése, a szállítási határidők miatt pedig legkésőbb két héten belül döntést kell hozni a közel-keleti futamok sorsáról - számolt be a BBC.

Bahrein április 10–12. között rendezné a szezon negyedik versenyét, egy héttel később pedig Dzsiddában következne a Szaúd-Arábiai Nagydíj. Mindkét ország az Irán által kilőtt megtorló rakéták célpontjai között szerepel, válaszul az amerikai–izraeli légicsapásokra. A támadások szállodákat, civil létesítményeket és energetikai infrastruktúrát értek, valamint amerikai katonai bázisokat is célba vettek a térségben.

A bahreini fővárosban, Manamában működő amerikai haditengerészeti támaszpontot már érte iráni rakétatalálat. A bázis a Dzsuffair negyedben található, amely az F1-es személyzet egyik kedvelt szálláskörzete. A dzsiddai versenypálya egy olajfinomító közelében fekszik; ezt a létesítményt négy évvel ezelőtt a jemeni húszi lázadók már rakétatámadással vették célba.

A Forma–1 közleményben reagált a helyzetre: a sorozat következő három futama Ausztráliában, Kínában és Japánban esedékes, vagyis nem a Közel-Keleten. A szervezők közölték, hogy szorosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és az érintett hatóságokkal együttműködve minden esetben a sportágban részt vevők biztonságát helyezik előtérbe.

Bár a bahreini verseny még mintegy öt hét múlva lenne esedékes, a logisztikai tervezés miatt a Forma–1-nek legkésőbb két héten belül döntenie kell a két közel-keleti futam sorsáról.

Ha a háború a döntés időpontjában is tart, a versenyek megrendezésének esélye minimális.

Egy esetleges tűzszünet sem jelent automatikusan zöld jelzést, mivel a megbízotti (proxy) fegyveres csoportok reakciója kiszámíthatatlan marad, ami önmagában is túl nagy biztonsági kockázatot hordozhat.

A két futam törlése komoly pénzügyi következményekkel járna. A két olajban gazdag ország által fizetett rendezési díjak együttesen jóval meghaladják a 100 millió dollárt, amelyeket elmaradás esetén nem utalnának át. A pótlás esélyei ugyanakkor rendkívül csekélyek: a zsúfolt versenynaptárban nincs reális mozgástér a két nagydíj átütemezésére.

Felmerült ugyan Portimão, Imola és Isztambul lehetséges helyszínként, illetve egy második japán futam ötlete is, ám a szakértők szerint egyik forgatókönyv sem tűnik megvalósíthatónak a szervezéshez szükséges idő rövidsége miatt. Amennyiben a két verseny végül elmarad, a 2026-os szezon 22 nagydíjból állna.