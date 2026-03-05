Mikor van nőnap 2026-ban? Mutatjuk, mitől érdekes a nemzetközi nőnap eredete és mióta van nőnap. A története régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk.
Két F1-nagydíj is komoly veszélyben a háború miatt: sehogy nem lehet ezt megoldani?
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése, a szállítási határidők miatt pedig legkésőbb két héten belül döntést kell hozni a közel-keleti futamok sorsáról - számolt be a BBC.
Bahrein április 10–12. között rendezné a szezon negyedik versenyét, egy héttel később pedig Dzsiddában következne a Szaúd-Arábiai Nagydíj. Mindkét ország az Irán által kilőtt megtorló rakéták célpontjai között szerepel, válaszul az amerikai–izraeli légicsapásokra. A támadások szállodákat, civil létesítményeket és energetikai infrastruktúrát értek, valamint amerikai katonai bázisokat is célba vettek a térségben.
A bahreini fővárosban, Manamában működő amerikai haditengerészeti támaszpontot már érte iráni rakétatalálat. A bázis a Dzsuffair negyedben található, amely az F1-es személyzet egyik kedvelt szálláskörzete. A dzsiddai versenypálya egy olajfinomító közelében fekszik; ezt a létesítményt négy évvel ezelőtt a jemeni húszi lázadók már rakétatámadással vették célba.
A Forma–1 közleményben reagált a helyzetre: a sorozat következő három futama Ausztráliában, Kínában és Japánban esedékes, vagyis nem a Közel-Keleten. A szervezők közölték, hogy szorosan figyelemmel kísérik az eseményeket, és az érintett hatóságokkal együttműködve minden esetben a sportágban részt vevők biztonságát helyezik előtérbe.
Bár a bahreini verseny még mintegy öt hét múlva lenne esedékes, a logisztikai tervezés miatt a Forma–1-nek legkésőbb két héten belül döntenie kell a két közel-keleti futam sorsáról.
Ha a háború a döntés időpontjában is tart, a versenyek megrendezésének esélye minimális.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egy esetleges tűzszünet sem jelent automatikusan zöld jelzést, mivel a megbízotti (proxy) fegyveres csoportok reakciója kiszámíthatatlan marad, ami önmagában is túl nagy biztonsági kockázatot hordozhat.
A két futam törlése komoly pénzügyi következményekkel járna. A két olajban gazdag ország által fizetett rendezési díjak együttesen jóval meghaladják a 100 millió dollárt, amelyeket elmaradás esetén nem utalnának át. A pótlás esélyei ugyanakkor rendkívül csekélyek: a zsúfolt versenynaptárban nincs reális mozgástér a két nagydíj átütemezésére.
Felmerült ugyan Portimão, Imola és Isztambul lehetséges helyszínként, illetve egy második japán futam ötlete is, ám a szakértők szerint egyik forgatókönyv sem tűnik megvalósíthatónak a szervezéshez szükséges idő rövidsége miatt. Amennyiben a két verseny végül elmarad, a 2026-os szezon 22 nagydíjból állna.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.