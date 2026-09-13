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Hatalmas erdőtűz a házak közvetlen közelében, Povoa de Lanhoso, Portugália.
Világ

Pokollá vált a horvátországi nyaralás: magyarok tucatjait kellett kimenekíteni a lángok közül

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 17:33

Továbbra is aktív a tűz a horvátországi Brač szigetén, ahol már mintegy 3000 hektárnyi terület égett le. A lángok miatt szombatról vasárnapra virradóra mintegy 700 embert kellett evakuálni a szigetről, illetve a veszélyeztetett Milnából. A Telex megkeresésére a magyar Külügyminisztérium közölte, hogy egy 40 fős magyar csoport is az evakuáltak között volt, de biztonságban vannak, és megfelelő ellátást kapnak. Magyar sérültekről egyelőre nincs tudomásuk.

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Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradóra a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, de sajtóértesülések szerint ez a szám már hétszáznál is több lehet. A legfrissebb hivatalos közlés szerint ketten megsérültek, közülük egy 76 éves nő életveszélyes állapotban van, miközben Supetarban több tucat külföldi turistát, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek, a tűz pedig továbbra sincs teljesen ellenőrzés alatt.

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A tűz jelenleg Dubokánál aktív, a helyszínen 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozik, munkájukat pedig négy Canadair és három AirTractor tűzoltó repülőgép segíti. A lángok szombatra mintegy 3000 hektárnyi bozótost, aljnövényzetet és fenyőerdőt érintettek.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a konzuli szolgálatot egy 40 fős magyar csoport kereste meg telefonon, akiket szombaton éjfél körül Milnából evakuáltak. A csoport tagjai jelezték, hogy biztonságban vannak, a befogadó központban pedig megfelelő ellátást kapnak. Hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget.

A térségben egyetlen magyar család regisztrált konzuli védelemre, velük a konzulok felvették a kapcsolatot, de őket nem kellett evakuálni. Magyar állampolgár sérültről nincs tudomás. A hatóságok időközben engedélyezték a befogadó központban tartózkodók visszatérését Milnába, az útlezárást is feloldották a település felé, Duboka kikötője irányába azonban továbbra is vannak lezárások.
Címlapkép: Getty Images
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