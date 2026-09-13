Pokollá vált a horvátországi nyaralás: magyarok tucatjait kellett kimenekíteni a lángok közül

Továbbra is aktív a tűz a horvátországi Brač szigetén, ahol már mintegy 3000 hektárnyi terület égett le. A lángok miatt szombatról vasárnapra virradóra mintegy 700 embert kellett evakuálni a szigetről, illetve a veszélyeztetett Milnából. A Telex megkeresésére a magyar Külügyminisztérium közölte, hogy egy 40 fős magyar csoport is az evakuáltak között volt, de biztonságban vannak, és megfelelő ellátást kapnak. Magyar sérültekről egyelőre nincs tudomásuk.

Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradóra a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, de sajtóértesülések szerint ez a szám már hétszáznál is több lehet. A legfrissebb hivatalos közlés szerint ketten megsérültek, közülük egy 76 éves nő életveszélyes állapotban van, miközben Supetarban több tucat külföldi turistát, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek, a tűz pedig továbbra sincs teljesen ellenőrzés alatt.

A tűz jelenleg Dubokánál aktív, a helyszínen 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozik, munkájukat pedig négy Canadair és három AirTractor tűzoltó repülőgép segíti. A lángok szombatra mintegy 3000 hektárnyi bozótost, aljnövényzetet és fenyőerdőt érintettek.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a konzuli szolgálatot egy 40 fős magyar csoport kereste meg telefonon, akiket szombaton éjfél körül Milnából evakuáltak. A csoport tagjai jelezték, hogy biztonságban vannak, a befogadó központban pedig megfelelő ellátást kapnak. Hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget.

A térségben egyetlen magyar család regisztrált konzuli védelemre, velük a konzulok felvették a kapcsolatot, de őket nem kellett evakuálni. Magyar állampolgár sérültről nincs tudomás. A hatóságok időközben engedélyezték a befogadó központban tartózkodók visszatérését Milnába, az útlezárást is feloldották a település felé, Duboka kikötője irányába azonban továbbra is vannak lezárások.