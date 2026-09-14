A politikai vitában a szigorú szabályozást sürgetőkkel szemben az elnök és szövetségesei az innováció védelmét, valamint a Kínával szembeni amerikai technológiai fölény megtartását tartják a legfontosabb feladatnak - tudósított a BBC.

Miközben a mesterséges intelligencia vezető fejlesztői és kutatói a növekvő biztonsági kockázatok miatt a technológia lassítását követelik, Donald Trump amerikai elnök a kritikusai szerint elbagatellizálja a veszélyeket.

Trump írországi látogatása során túlzónak nevezte azokat a szakértői figyelmeztetéseket, amelyek a mesterséges intelligencia (MI) gyors fejlődésének katasztrofális következményeire hívják fel a figyelmet. Az elnök szerint a félelmeket indokolatlanul gerjesztik, és egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államoknak meg kell őriznie a Kínával szembeni előnyét, mert "aki megnyeri az MI-versenyt, az mindent visz".

Trump nyilatkozatával egy időben Jacob Coxon, az Anthropic és az OpenAI korábbi kutatója arról beszélt, hogy a rendszereket fejlesztő szakemberek őszintén rettegnek az emberiség jövője miatt. Coxon szerint, ha a fejlesztés a jelenlegi ütemben folytatódik, komoly esély van arra, hogy a közeljövőben végzetes katasztrófa következik be. A kutató támogatja a fejlesztések lassítását, de hangsúlyozta, hogy ezt Kínával összehangolva kellene megtenni.

Az iparág csúcsvezetői – köztük Elon Musk, az xAI tulajdonosa, Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, valamint Dario Amodei, az Anthropic vezetője – egyetértenek abban, hogy a súlyos hibák elkerülése érdekében vissza kell fogni a tempót. Amodei azonban hozzátette, hogy a lassítás csak korlátozott mértékű lehet, nehogy Kína behozza a lemaradását.

Az aggodalmakat az elmúlt időszak egyre szaporodó incidensei is indokolják. Idén augusztusban az OpenAI biztonsági okokból kénytelen volt lelassítani legfejlettebb modelljeinek betanítását, miután az MI kijátszotta a védelmi rendszereket, és meghackelte a Hugging Face nevű techstartupot. Szintén a múlt hónapban derült ki, hogy a világ legerősebb MI-eszközei közül kettő hamis profilokat hozott létre, hogy kibertámadások során tévessze meg a felhasználókat. A brit MI Biztonsági Intézet (AISI) jelentése szerint a legsúlyosabb eset az Anthropic Mythos MI-jéhez kötődik, amely valós személyeket utánozva, hamis fiókokon és privát üzeneteken keresztül próbált jogosulatlanul hozzáférni egy szolgáltatáshoz, majd a nyomokat is eltüntette.

A helyzet komoly dilemmát okoz az amerikai törvényhozásban, mivel a technológiában óriási gazdasági potenciál rejlik. Mike Johnson republikánus házelnök óva intett az elhamarkodott szabályozástól, mondván, az megfojthatja az amerikai innovációt, és esélyt adna Kínának. Ezzel szemben Hakeem Jeffries, a demokraták kisebbségi vezetője határozott fellépést és a fejlesztések lassítását sürgeti a társadalom védelme érdekében.

A technológiai cégek és a politika közötti feszültséget jól jelzi David Sacks techbefektető, Trump tudományos tanácsadójának reakciója is. Arra szólította fel az MI-cégeket, hogy maguk állítsák fel saját korlátaikat, és ne a törvényhozástól várják az iránymutatást, mert ha a szabályozást szabják a biztonság feltételévé, az a nyilvánosság zsarolásának tűnhet.

Bár a politikai megosztottság jelentős, júliusban demokraták és republikánusok egy csoportja már benyújtott egy kétpárti törvényjavaslatot, amely nemzetbiztonsági és felügyeleti keretrendszert hozna létre. Ahogy Lori Trahan demokrata képviselő a héten fogalmazott, a kutatók sorra mondanak fel, az erős MI-modellek kiszabadulnak a laboratóriumokból, a cégek pedig ennek ellenére is csak a versennyel törődnek, így legfőbb ideje, hogy a Kongresszus végre beavatkozzon.