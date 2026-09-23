Fájdalmas pofont kapott a Zwack, miközben Ázsiában a techszektort ütik: mégis emelkednek az európai tőzsdék

Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken, miközben Ázsiában a kínai technológiai részvényeket hatósági vizsgálatokról szóló hírek nyomták lejjebb. A hazai vállalati hírek közül a Zwack fontos forgalmazói szerződésének elvesztése és a Rába vezetésének tervezett átalakítása került előtérbe. A befektetők figyelmét ma a gazdasági aktivitásról érkező adatok is meghatározhatják. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A keddi esés után a BUX a szerdai nyitást követően 0,5 százalékkal, 152 039 pontra emelkedett, és mind a négy hazai blue chip pluszban kezdte a napot. Európában szintén a vevők voltak többségben, a német DAX 0,3, a londoni FTSE 100 0,4, a francia CAC 40 közel 0,5 százalékkal került feljebb. A milánói FTSE MIB 0,4, a spanyol IBEX 35 és a páneurópai Stoxx 600 index egyaránt mintegy 0,35 százalékos emelkedést mutatott a nyitás után.

A budapesti parketten a közepes kapitalizációjú vállalatok részvényei már vegyesebben teljesítettek. A BIF és a Gránit Bank a jobban, a Duna House és az MBH Jelzálogbank a gyengébben indító papírok közé tartozott. A BUX eközben a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett járt, ami több időtávon is emelkedő trendet jelez.

Nyomás alá kerültek a kínai technológiai részvények

Ázsiában felemás volt a reggeli hangulat. A korai adatok szerint a japán Nikkei 2,5 százalékkal emelkedett, miközben a hongkongi Hang Seng 0,77, a kínai CSI 300 pedig 0,24 százalékos mínuszban állt.

Különösen a kínai mesterségesintelligencia-fejlesztőkhöz kapcsolódó részvények gyengültek. A Z.AI árfolyama 7,4, a MiniMax Groupé 6,3 százalékkal esett, az Alibaba 4,2 százalékkal került lejjebb. A Xiaomi és a Tencent részvényei egyaránt mintegy 2,5 százalékot veszítettek értékükből.

Az Egyesült Államokban kedden vegyesen zártak a vezető indexek. A Dow Jones 0,4 százalékkal csökkent, az S&P 500 stagnált, a Nasdaq viszont 0,8 százalékkal emelkedett. A szerda kora reggeli határidős jegyzések a Dow és az S&P 500 esetében enyhe emelkedést, a Nasdaqnál lényegében stagnálást vetítettek előre.

Fontos gazdasági adatok érkeznek

A nap makrogazdasági eseményei közül a szeptemberi beszerzésimenedzser-indexek (BMI) lehetnek meghatározók. Délelőtt a német és az euróövezeti, délután az amerikai adatok adhatnak új jelzést a gazdaság állapotáról. Az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések legfrissebb számait is közzéteszik.

Jelentős bevételi forrást veszít el a Zwack

A Zwack Unicum nem nyerte el a Diageo-csoport magyarországi forgalmazói tenderét, így 2027. január 1-jétől már nem a magyar társaság értékesíti a nemzetközi italgyártó termékeit. A Diageo portfóliója eddig a Zwack teljes árbevételének mintegy ötödét adta.

A társaság várakozása szerint a szerződés megszűnése a 2027/2028-as üzleti évtől a jelenlegi eredményszinthez képest nagyjából 15 százalékos visszaesést okozhat. A folyó, 2027. március 31-én záruló üzleti év eredményére ugyanakkor még nem számítanak érdemi hatásra. Ennek első kilenc hónapjában ugyanis a Zwack még ellátja a forgalmazói feladatokat, és a korábbi tapasztalatok szerint erre az időszakra jut az érintett termékkör éves árbevételének 85 százaléka.

A menedzsment saját fejlesztésű termékekkel és új nemzetközi márkák forgalmazásával próbálhatja pótolni a kiesést. Az együttműködés lezárása személyi változásokat is hoz: december 31-ével megszűnik a Diageót képviselő két-két tag megbízatása a Zwack igazgatóságában és felügyelőbizottságában.

Átalakulhat a Rába vezetése

A Rába október 8-i rendkívüli közgyűlésén az új tulajdonosi viszonyokhoz igazíthatják a vállalatirányítást. A CSG Defence szeptember elején 36,55 százalékos közvetett részesedést szerzett a társaságban, miközben a 4iG közvetett részesedése 38,04 százalékra csökkent.

Az előterjesztés szerint Kristijan Fiket az igazgatóság alelnöke lenne, Vojtěch Kozák, Daniel Bekeš és Jozef Ďuriš pedig igazgatósági tagként csatlakozna. Hetzmann Béla korábbi vezérigazgató október 8-i hatállyal távozik az igazgatóságból, Vezekényi Csaba pedig a felügyelőbizottságból. Utóbbi testületbe Pavla Vaculínová Tonniest jelölték, aki az auditbizottságban is helyet kapna. A javaslatokról a közgyűlés dönt.

Hatósági kockázatok az AI-szektorban

A kínai technológiai részvények esését azok az értesülések váltották ki, amelyek szerint adatbiztonsági vizsgálat indult a DeepSeek és a Moonshot AI ellen. A beszámolók alapján az eljárás előzménye az Anthropic vádja volt, miszerint a két vállalat érzékeny adatokat továbbított a Claude modelleken keresztül.

A fejlemények felerősítették a szigorúbb kínai hatósági ellenőrzéstől való félelmeket. A bizonytalanságot növeli, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő csúcstalálkozóján várhatóan a mesterséges intelligencia szabályozása is napirendre kerül. A befektetők attól tartanak, hogy az új korlátozások lassíthatják a kínai fejlesztéseket.

Hibrid autókkal terjeszkednek a kínai gyártók

A kínai autómárkák augusztusban rekordot jelentő, közel 12 százalékos részesedést értek el az európai újautó-piacon. Minden negyedik hibrid és minden harmadik plug-in hibrid értékesítése hozzájuk kötődött.

Terjeszkedésüket segíti, hogy a hibrid modellekre egyelőre nem vonatkoznak a kínai tisztán elektromos autókat sújtó uniós büntetővámok. Ez azonban változhat, Németország ugyanis olyan gazdaságbiztonsági javaslatcsomagon dolgozik, amely a hibridekre kivetendő új vámokat is tartalmazhatja.

Az európai újautó-eladások augusztusban összességében 4,6 százalékkal nőttek, miközben az elektromos és hibrid járművek iránti kereslet 27 százalékkal bővült. Az átállás ugyanakkor jövedelmezőségi kihívást jelent az európai gyártóknak az elektromos modellek jellemzően alacsonyabb marzsa miatt. A Volkswagen már jelezte, hogy ez különösen a névadó személyautó-márkát és az Audit terheli.