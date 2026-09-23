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A német parlament épülete - a Reichstag.A Reichstag épülete 1999 óta a német Bundestag székhelye.Az 1884 és 1894 között Paul Wallot által a Tiergarten kerületben épített, a második világ német, németország, germany, german, flag, p
Világ

Történelmi összeomlás rázza Németországot, 1949 óta nem láttak hasonlót: ebbe a kormány is belebukhat

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 09:02

Történelmi léptékű vereséget szenvedett a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a legutóbbi tartományi választáson, miután 1949 óta először esett ki egy tartományi törvényhozásból. A 2026 szeptemberére kialakult belpolitikai válság hátterében Friedrich Merz kancellár rekordalacsony népszerűsége, a bal- és jobbközép kényszerkoalíciójának kudarca, valamint az Alternatíva Németországért (AfD) megállíthatatlannak tűnő felemelkedése áll. A pártrendszer drasztikus átalakulása rávilágít az elmúlt évtizedek centrista politikájának, Angela Merkel ellentmondásos örökségének, illetve a német gazdasági modell kimerülésének hosszú távú következményeire - írta meg a Portfolio.

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Míg ötven évvel ezelőtt a német politikai palettát a CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD dominálta – együttesen a szavazatok több mint 90 százalékát szerezve meg –, napjainkra a két nagy néppárt támogatottsága drasztikusan visszaesett. A 2025-ös szövetségi parlamenti választáson már csak a voksok 45 százalékát gyűjtötték be, a liberális FDP pedig lényegében kiesett a törvényhozásból. A folyamatosan gyengülő hagyományos erőkkel szemben a radikális jobboldali AfD mind a volt NDK területén, mind Nyugat-Németországban egyre nagyobb teret nyer. A helyzet odáig fajult, hogy az AfD vezetése már egyenesen saját alakulatát tekinti a valódi jobbközép néppártnak.

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A mérsékelt pártok térvesztése nem kizárólag német jelenség, de az országban különösen szembetűnő az ok-okozati összefüggés. Elemzők egyetértenek abban, hogy a CDU balra tolódása – különösen Angela Merkel 16 éves kancellársága alatt – ideológiai vákuumot teremtett a jobboldalon. Merkel a határozott víziók helyett a centrista, pragmatikus kormányzást választotta, és magáévá tett számos szociáldemokrata vagy zöld javaslatot, mint például a nukleáris energia kivezetését és a 2015-ös nyitott kapuk politikáját. Bár ezzel rövid távon népszerűséget szerzett a liberális értelmiség körében, elidegenítette a hagyományos konzervatív szavazókat, megágyazva az egyre radikálisabb irányt vevő AfD felemelkedésének. Emellett a merkeli időszak elhibázott stratégiai döntései, köztük a túlzott orosz energiafüggőség vagy az infrastruktúra elhanyagolása, épp a jelenlegi, kiélezett geopolitikai helyzetben bosszulják meg magukat.

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A 2025-ben kancellárrá választott Friedrich Merznek nemcsak ezzel az örökséggel, hanem a német gazdasági csoda végével is szembe kell néznie. Az olcsó energiára és az exportra – különösen a kínai piacon versenyhátrányba kerülő autóiparra – épülő gazdasági modell a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború hatására kifulladt. Bár a gazdasági stagnálás nem kizárólag Merz felelőssége, a kancellár népszerűsége történelmi mélyponton, mindössze 13 százalékon áll. A választók büntetik, amiért a kampányban tett ambiciózus reformígéreteit a baloldali koalíciós kényszer miatt nem tudta átvinni. A helyzetet nehezíti a kancellár kommunikációja is, a milliomos, egykori nagyvállalati jogászról sokan úgy vélik, elvesztette a kapcsolatot az átlagemberek mindennapjaival, ráadásul a hazai válságkezelés helyett túlzottan a külpolitikára összpontosít.

Merz korábbi hangzatos ígérete, miszerint megfelezi az AfD támogatottságát, mára illúziónak bizonyult. Bár a migrációs politika terén szigorításokat vezetett be, ez nem volt elég ahhoz, hogy visszaszerezze az elpártolt szavazókat. A CDU a saját maga által állított csapdába esett, mivel a radikális jobboldallal szemben felhúzott politikai tűzfal megakadályozza, hogy akár a legkisebb ügyekben is együttműködjön az AfD-vel. Ezáltal Merz kénytelen továbbra is a baloldallal egyezkedni, ami viszont tovább erősíti a választókban a bal- és jobbközép összemosódásának érzetét. Eközben a közvélemény-kutatásokat vezető AfD-nek esze ágában sincs segíteni a kormánynak, számukra sokkal kifizetődőbb a kancellár gyengítése és egy előrehozott választás kikényszerítése.

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Bár egyre többen gondolják úgy, hogy Merz napjai meg vannak számlálva, egyelőre kitart a pozíciója mellett, és belső riválisai sem tolonganak, hogy átvegyék a válság sújtotta kormány irányítását. A CDU stratégiája jelenleg jobb híján a puszta reménykedésre épül, abban bíznak, hogy az esetlegesen elfogadott reformok és a gazdaság fellendülése a jövő évi tartományi választásokra visszahozza a választók bizalmát. Emellett abban is kapaszkodhatnak, hogy a Szász-Anhaltban várhatóan hatalomra kerülő AfD a kormányzás hétköznapi valóságával szembesülve hitelét veszti. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a radikálisok sikeres mintatartományt építenek fel, ami ugródeszkát jelenthet számukra a legkésőbb 2029-ben esedékes szövetségi választásokra, miközben a hagyományos polgári közép végleg felmorzsolódik.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #választások #gazdaság #németország #válság #világ #politika #Friedrich Merz
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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