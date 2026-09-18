Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
Magára maradt Amerika a háborúban? Még a legfőbb szövetségesek is hátat fordítottak Trumpnak
Az iráni háború már a hetedik hónapjába lépett, Donald Trump amerikai elnök pedig egyre szkeptikusabb nemzetközi közeggel találkozhat az ENSZ közgyűlésén. Miközben Washington továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az amerikai és izraeli csapások meggyengítették Irán nukleáris képességeit, Teherán nem adta fel a küzdelmet, és a konfliktus egyre komolyabb hatással van a térség energiaellátására is.
A Reuters pénteki elemzése szerint Trump kedden tér vissza az ENSZ-be, egy évvel azután, hogy az amerikai elnök még arról beszélt, hogy az iráni nukleáris létesítményeket az Egyesült Államok gyakorlatilag teljesen megsemmisítette, és sikerült békét teremtenie Izrael és Irán között. Azóta azonban a konfliktus nem zárult le, sőt újabb frontok jelentek meg.
Irán ugyan komoly katonai és gazdasági veszteségeket szenvedett, de továbbra is ellenáll. A Reuters szerint Teherán akadályozza az olajszállításokat a Hormuzi szoroson keresztül, miközben a jemeni húszik előretörése újabb fontos tengeri útvonalat veszélyeztet. A Vörös-tenger térségében kialakult helyzet ezzel párhuzamosan tovább növelte a globális energiapiaci feszültségeket.
A Hormuzi szoros jelentősége nehezen túlbecsülhető. A Reuters által idézett hajókövetési adatok szerint csütörtökön mindössze négy áruszállító hajó haladt át a szoroson, miközben az előző tíz nap átlaga nagyjából 16 hajó volt. A háború előtt a világ olaj és gázszállításának mintegy ötöde haladt ezen a tengeri útvonalon.
Közben a konfliktus földrajzilag is szélesedik. A húszik megerősítették pozícióikat Jemen Vörös-tengerhez kapcsolódó partszakaszán, amire Szaúd-Arábia légicsapásokkal reagált. Ez különösen azért jelent problémát, mert a Hormuzi szoros forgalmának visszaesése miatt a Vörös-tenger és a Bab el-Mandeb szoros felértékelődött a Perzsa-öbölből érkező energiaszállítások szempontjából.
Washington számára közben az is kellemetlen fejlemény, hogy az Egyesült Államok európai és ázsiai szövetségesei közül többen nem követték Trumpot a háborúban. A Reuters szerint több ország elutasította az amerikai elnök segítségkérését, részben azért, mert olyan konfliktusról van szó, amelyet Washington a szövetségeseivel való előzetes egyeztetés nélkül indított el. A háború gazdasági következményei, mindenekelőtt az energiaárak emelkedése, eközben közvetlenül is érintik az amerikai partnereket.
Trump eredeti indoklása szerint azért indítottak támadást Irán ellen, mert az ország nukleáris programja közvetlen fenyegetést jelentett az Egyesült Államokra. A Reuters által megszólaltatott elemzők és szakértők azonban vitatták azt az amerikai állítást, hogy Irán már közvetlenül a nukleáris fegyver kifejlesztése előtt állt volna. Teherán mindvégig azt állította, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Trump közben már a háború lezárásának lehetőségéről beszél. Szerdán azt mondta, reméli, hogy a konfliktus a végéhez közeledik, miközben a Reuters szerint az amerikai elnök a Perzsa-öböl menti országok vezetőivel is találkozhat az ENSZ közgyűlésének margóján. A tervezett egyeztetés egyik témája a háború utáni rendezés lehet.
Az ENSZ közgyűlésén ráadásul maga Irán is megjelenhet. A Trump-adminisztráció csütörtökön jelezte, hogy engedélyezi a magas rangú iráni vezetők beutazását New Yorkba, így a Reuters szerint Maszúd Pezeskján iráni elnök és Abbász Arakcsí külügyminiszter is részt vehet a találkozón. Washington ugyanakkor utazási és egyéb korlátozásokat is fenntart velük szemben.
A közgyűlés így szokatlanul feszült háttér előtt kezdődik. A hivatalos program szerint a 81. ülésszak egyik központi témája a nemzetközi bizalom helyreállítása lesz, miközben az iráni háború, az ukrajnai konfliktus, a közel-keleti helyzet és az energiapiaci bizonytalanság egyaránt napirenden lesz.
Trump számára a keddi felszólalás ezért nem egyszerűen újabb külpolitikai szereplés lehet. Egy évvel korábban még azt állította, hogy az Irán elleni amerikai fellépéssel lezárta a konfliktust és elérte a kitűzött célokat. Most egy olyan háborúról kell beszélnie a világ vezetői előtt, amely hét hónappal a kezdete után továbbra is meghatározza a Közel-Kelet biztonsági helyzetét, miközben az olaj és gázszállításokat is egyre komolyabban veszélyezteti.
Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában.
Ursula von megerősítését hirdette meg idei évértékelő beszédében az Európai Unió stratégiai önállóságának és cselekvőképességének növelésével.
A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.
Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére.
Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát
A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek kritikus mértékű kimerüléséhez is vezetett.
Az Európai Unió megnyitná az utat Kanada előtt, hogy a közösség első „társult tagja” legyen.
Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).
Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik.
Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében
Rendkívüli bejelentés: Egyetlen tollvonással sújt le Amerika az orosz gáz vásárlóira, már csak Trump aláírása hiányzik
Újabb szankciós törvényjavaslatról dönt az amerikai Képviselőház, amely az orosz energiahordozók vásárlóit célozza.
Oroszország a nyár folyamán hatszorosára növelte a sugárhajtású drónok bevetését, Ukrajna egyelőre nem talált hatékony ellenszert a támadások kivédésére.
Az Egyesült Államok története során először ismerte el hivatalosan, hogy támadó űrfegyvert telepített Föld körüli pályára.
Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen.
Most érkezett! Orosz hadihajóról lőttek rá egy dán helikopterre a Balti-tengeren: pattanásig feszült a helyzet
Dánia azzal vádol egy orosz hadihajót, hogy jelzőrakétákat lőtt ki a dán fegyveres erők egyik helikoptere felé a Balti-tengeren
A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be kedden a parlament plenáris ülésén.
Golyóálló mellényben, fegyverrel hozzák a nyugdíjat: élet-halál harc folyik minden egyes kézbesítésért
Az ukrán állami postaszolgálat, az Ukrposta munkatársai nap mint nap az életüket kockáztatva juttatják el a nyugdíjakat, az élelmiszert és a gyógyszereket a frontközeli települések...
Óriási blama a németeknél: szabadon besétált az orosz ügynök, majd simán hagyták meglépni a merénylet után
Kiszivárgott nyomozati iratokból kiderült, hogy bár a német hatóságok már a főgyanúsított országba lépésekor tisztában voltak annak hírszerzési kapcsolataival, nem tartották megfigyelés alatt.
A három tagország együttműködést ír alá, ami reményeik szerint végleg független országgá tenné őket.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.