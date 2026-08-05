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Rejtélyes objektum miatt bénult meg egy német repülőtér: tűzszerész robotot is be kellett vetni
Repülőjáratokat kellett átirányítani a Lipcse/Halle repülőtérről, miután nem sokkal éjfél előtt azonosítatlan repülő objektumot észleltek a légterében, a futópálya közelében pedig egy másik gyanús elemet találtak - jelentette az euronews.
A németországi Lipcse/Halle repülőtér – amely az ország egyik legfontosabb légiáru-csomópontja – forgalmát az éjszaka folyamán zavarták meg az események. A rendőrség szerdán közölte, hogy több járatot, köztük egy utasszállító gépet is más repülőterekre irányítottak át.
Olaf Hoppe helyi rendőrségi szóvivő elmondta, hogy az észleléssel egy időben a déli futópálya környékén egy tárgyat is találtak, amelyet a szövetségi rendőrség vizsgált meg. Azt azonban nem erősítette meg, hogy drónról lett volna szó. A gyanús tárgy ellenőrzésére tűzszerész robotot vetettek be a déli futópálya közelében. A másik futópályán kevéssel éjjel két óra előtt újraindult a forgalom, a déli pálya azonban még szerda délelőtt is zárva maradt.
Az incidens az ukrán Antonov Airlines teherszállító légitársaság gépeinek közelében történt. A Leipziger Volkszeitung című lap szerint a vállalat működésének jelentős részét a Lipcse/Halle repülőtérre helyezte át, An–124-es teherszállító gépeket állomásoztat itt, és egy új karbantartó hangárt is épít, amelyet a tervek szerint 2027-ben adnak át. Az Antonov Airlines eredeti bázisát, a Kijev melletti hosztomeli repülőteret az orosz–ukrán háborúban megsemmisítették.
A lipcsei eset már nem az első, német repülőtereket érintő incidens. Tavaly októberben a müncheni repülőtér közelében drónellenes lézerberendezést telepítettek, miután két egymást követő napon is le kellett zárni a légikikötőt gyanús drónészlelések miatt. Novemberben a berlini Brandenburg repülőtéren szakították meg mintegy két órára a forgalmat drón jelenléte miatt. A német léginavigációs szolgálat (DFS) adatai szerint az azonosítatlan drónok okozta incidensek száma folyamatosan nő. Tavaly 144 esetet regisztráltak, ebből 35-öt a frankfurti repülőtér környékén.
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