Világszerte kapkodnak a zseniális magyar csúcstechnológiáért: pont Budapesten nem kérnek belőle?

Egy Budapestről indult, mára globálisan meghatározó technológiai cég, a greehill lézeres térképezéssel és mesterséges intelligenciával menti meg a világ nagyvárosainak fáit a klímaváltozás hatásaitól. Bár Szingapúrtól São Paulóig rengeteg metropolisz támaszkodik a magyar fejlesztésre, a hazai fővárosban eddig elmaradt az áttörés. A vállalat alapítói szerint azonban, ha a kiváló itthoni szaktudás végre megfelelő finanszírozással párosul, Magyarország is a zöldinfrastruktúra-üzemeltetés élvonalába kerülhet. Ez azért is sürgető, mert a drasztikusan változó éghajlat miatt csupán néhány évünk maradt a városi faállomány megmentésére - közölte a Portfolio.

A fák alapvető szerepet töltenek be a városi ökoszisztémában, hiszen árnyékot adnak, csökkentik a hőmérsékletet, megkötik a szén-dioxidot és javítják a levegő minőségét. Ezáltal élhetőbbé teszik a településeket, sőt a környező ingatlanok értékét is növelik. A klímaváltozás azonban olyan rendkívüli sebességgel zajlik, amelyhez a növényzet képtelen természetes úton alkalmazkodni.

Jelenleg a városi fák fele, 2030-ra pedig várhatóan a háromnegyede él majd olyan klímazónában, amelyre biológiailag nincs felkészülve. Ennek következtében a fák megbetegszenek, elpusztulnak, a szélsőséges időjárási jelenségekkel párosulva pedig egyre több balesetet okoznak, súlyosan veszélyeztetve a lakosságot és az infrastruktúrát. Ha a városvezetések nem lépnek azonnal a meglévő állomány megóvása érdekében, a települések néhány éven belül élhetetlenné válhatnak az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok miatt.

Erre a globális problémára kínál megoldást a greehill. A cég technológiája LiDAR, azaz lézeralapú távérzékelés és egy speciálisan erre a célra fejlesztett, diszkriminatív mesterséges intelligencia segítségével méri fel a városi faállomány állapotát. A módszerrel pontosan meghatározható, hogy melyik fa egészséges, illetve melyik igényel figyelmet vagy azonnali beavatkozást. Ahogyan a modern orvoslás is a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatokra épít, úgy a vállalat is az egészség aktív menedzselését teszi lehetővé a korábbi, gyakran évtizedes lemaradást eredményező, lassú manuális felmérések helyett. A folyamatos, ismétlődő szkenneléssel nyomon követhető a fák fejlődése, a vitalitásuk változása, valamint az is, hogy a változó klímában mely fafajok teljesítenek a legjobban.

Bár a greehill története Budapestről, a hazai közutak egy 2014-es, újító lézeres felméréséből indult, az igazi áttörést Szingapúr hozta meg számukra. A távol-keleti városállam progresszív zöldterület-gazdálkodó szervezete ismerte fel először, hogy a technológiában mekkora potenciál rejlik. A magyar mérnöki tudásra és kutatás-fejlesztésre épülő cég mára öt kontinens több mint százharminc városában – köztük São Paulóban, Mumbaiban, San Franciscóban és Rómában – van jelen.

Ezzel szemben Budapesten a pénzhiányra hivatkozva eddig nem vetették be a rendszert, holott az alapítók, Goertz Gabor és Fekete Gyula rámutatnak, hogy a források hiánya sokszor csupán a prioritások felcserélődését tükrözi. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban hazai szinten is ígéretes politikai tárgyalások indultak, így reális esély mutatkozik arra, hogy a kiterjedt magyar faápolási szaktudás végre a megfelelő technológiai és pénzügyi támogatással párosuljon.

A vállalat nemcsak a szolgáltatásaiban, hanem a saját működésében is a jövőbe tekint. A 2026-os év komoly mérföldkő lesz, ugyanis a greehill teljesen mesterséges intelligencia által vezérelt vállalattá alakul át, ahol a munkatársak rutinfeladatait AI-ágensek veszik át, így az emberi munkaerő a stratégiai irányításra tud összpontosítani. Ezzel a lépéssel a jelenlegi létszám megtartása mellett is jelentős termelékenység-növekedést várnak.

Bár a közszférával való üzletkötés világszerte lassú és bürokratikus, a cég a nemzetközi, magántőkére épülő befektetői hátterének köszönhetően stabilan terjeszkedik. A globális jelenlét ellenére a kutatás-fejlesztés és az operatív irányítás központja továbbra is Budapest maradt, ahol egy sokszínű, nemzetközi csapat dolgozik a rendszer fejlesztésén. Az alapítók számára a motivációt nem csupán az üzleti siker jelenti, hanem az a kézzelfogható mérnöki eredmény is, amellyel a legmodernebb technológia segítségével tehetnek az emberiség jelentős részének élhetőbb jövőjéért és a városi környezet megóvásáért.