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Nagyon vigyázz, ha mobilt veszel az interneten: így húzták le a gyanútlan magyarokat a csalók

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 08:45

Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség két huszonéves férfi ellen, akik nem létező mobiltelefonok hirdetésével csaptak be vásárlókat az interneten. A csalók tizenhét embertől csaltak ki előreutalással összesen több mint hétszázezer forintot, majd a pénz beérkezése után elérhetetlenné váltak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vádirat szerint a két fiatal 2023 nyarán bérelt közösen egy budapesti lakást. Az idősebb férfinak ekkor már volt tapasztalata az online csalások terén, így ő vette rá lakótársát arra, hogy nyisson több bankszámlát a sértettektől érkező összegek fogadására. Ezt követően olyan készülékeket kezdtek eladásra kínálni a világhálón, amelyekkel a valóságban nem rendelkeztek.

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A gyanútlan vevők esetenként ötezer és nyolcvanezer forint közötti vételárat vagy előleget utaltak el a megadott számlaszámokra. Amint a tranzakció teljesült, az eladók azonnal megszakították velük a kapcsolatot, meghiúsítva a pénz visszaszerzését. A tizenhét rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és vétségével vádolt férfiak ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság hoz majd ítéletet - számolt be az ATV.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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