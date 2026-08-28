Nagyon vigyázz, ha mobilt veszel az interneten: így húzták le a gyanútlan magyarokat a csalók

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Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség két huszonéves férfi ellen, akik nem létező mobiltelefonok hirdetésével csaptak be vásárlókat az interneten. A csalók tizenhét embertől csaltak ki előreutalással összesen több mint hétszázezer forintot, majd a pénz beérkezése után elérhetetlenné váltak.
A vádirat szerint a két fiatal 2023 nyarán bérelt közösen egy budapesti lakást. Az idősebb férfinak ekkor már volt tapasztalata az online csalások terén, így ő vette rá lakótársát arra, hogy nyisson több bankszámlát a sértettektől érkező összegek fogadására. Ezt követően olyan készülékeket kezdtek eladásra kínálni a világhálón, amelyekkel a valóságban nem rendelkeztek.
A gyanútlan vevők esetenként ötezer és nyolcvanezer forint közötti vételárat vagy előleget utaltak el a megadott számlaszámokra. Amint a tranzakció teljesült, az eladók azonnal megszakították velük a kapcsolatot, meghiúsítva a pénz visszaszerzését. A tizenhét rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és vétségével vádolt férfiak ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság hoz majd ítéletet - számolt be az ATV.
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