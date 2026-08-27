Több mint 18 ezren jelentkeztek a pótfelvételire, végül 10 712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre.
Fontos határidő közeleg sok diák számára: szeptemberben már nem lehet halogatni
Szeptember 7-ig jelentkezhetnek az őszi érettségi vizsgákra azok, akik októberben és novemberben szeretnének vizsgázni. A jelentkezők többféle vizsgatípust választhatnak, többek között rendes, szintemelő, ismétlő, javító és előrehozott érettségit is tehetnek.
Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, így azoknak, akik az őszi vizsgaidőszakban szeretnének érettségizni, már csak néhány napjuk maradt a jelentkezésre.
Az őszi vizsgaidőszakban többféle vizsgát is lehet tenni: a jelentkezők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító vagy akár előrehozott érettségit is választhatnak.
A vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. A jelentkezéshez szükséges legfontosabb információk, valamint a kijelölt intézmények listája az Oktatási Hivatal honlapján érhető el.
Ezek lesznek az őszi érettségi fontosabb időpontjai
A 2026-os őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-ig tart.
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Az írásbeli vizsgákat október 12. és 22. között rendezik meg. Ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgákra november 5. és 9. között, a középszintű szóbeli vizsgákra pedig november 16. és 20. között kerül sor.
Az érettségivel, a jelentkezéssel és a vizsgák szervezésével kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
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