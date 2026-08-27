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Oktatás

Fontos határidő közeleg sok diák számára: szeptemberben már nem lehet halogatni

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 18:29

Szeptember 7-ig jelentkezhetnek az őszi érettségi vizsgákra azok, akik októberben és novemberben szeretnének vizsgázni. A jelentkezők többféle vizsgatípust választhatnak, többek között rendes, szintemelő, ismétlő, javító és előrehozott érettségit is tehetnek.

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Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, így azoknak, akik az őszi vizsgaidőszakban szeretnének érettségizni, már csak néhány napjuk maradt a jelentkezésre.

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Az őszi vizsgaidőszakban többféle vizsgát is lehet tenni: a jelentkezők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító vagy akár előrehozott érettségit is választhatnak.

A vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. A jelentkezéshez szükséges legfontosabb információk, valamint a kijelölt intézmények listája az Oktatási Hivatal honlapján érhető el.

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A 2026-os őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-ig tart.

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Az írásbeli vizsgákat október 12. és 22. között rendezik meg. Ezt követően az emelt szintű szóbeli vizsgákra november 5. és 9. között, a középszintű szóbeli vizsgákra pedig november 16. és 20. között kerül sor.

Az érettségivel, a jelentkezéssel és a vizsgák szervezésével kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
Címlapkép: Getty Images
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